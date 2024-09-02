Рейтинг@Mail.ru
Англосаксонский мир теряет Саксонию - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 02.09.2024 (обновлено: 09:20 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/germaniya_vybory-1969885197.html
Англосаксонский мир теряет Саксонию
Англосаксонский мир теряет Саксонию - РИА Новости, 02.09.2024
Англосаксонский мир теряет Саксонию
Побеждают "враги демократии и друзья Путина" — таков итог выборов в земельные парламенты (ландтаги) восточногерманских Саксонии и Тюрингии, по словам Катрин... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T08:00
2024-09-02T09:20
в мире
тюрингия
украина
саксония
сара вагенкнехт
олаф шольц
михаэль кречмер
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969853789_0:10:1716:975_1920x0_80_0_0_ce7ed9e719ed848d5b01088f2cfd42fd.jpg
Побеждают "враги демократии и друзья Путина" — таков итог выборов в земельные парламенты (ландтаги) восточногерманских Саксонии и Тюрингии, по словам Катрин Геринг-Эккардт, вице-президента бундестага от Партии зеленых. Самый страшный сон истеблишмента сбылся! Правительственная коалиция Олафа Шольца получила сокрушительный удар от двух несистемных партий с противоположных флангов идеологического спектра. И не факт, что в этих условиях коалиция, лишенная мандата доверия, доживет до очередных федеральных выборов, которые должны состояться через год.Главным триумфатором стала партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которую мейнстрим пытается представить как "ультраправую" и даже "фашистскую". Она заняла довольно уверенное первое место на выборах в Тюрингии, получив треть голосов избирателей. Это первая победа партии правого толка в послевоенной Германии. На выборах в Саксонии она заняла второе место, лишь процент уступив победителю — Христианско-демократическому союзу (ХДС).Этот успех "Альтернативы" происходит на фоне тотального обрушения всех трех партий, входящих в федеральную коалицию. Социал-демократическая партия (СДПГ), возглавляемая канцлером, не просто проиграла, она получила рекордно низкий за всю свою историю результат на земельных выборах — шесть процентов проголосовавших в Тюрингии. А Зеленые вообще не преодолели проходной барьер в этой земле, получив унизительный результат три процента.При этом еще одним победителем выборов все называют Союз Сары Вагенкнехт (ССВ), который занял третье место в обеих землях. И теперь именно от лидера этой партии зависит судьба коалиций. Любопытно, что за несколько недель до выборов Вагенкнехт заявила, что главным условием вхождения ее политсилы в любую коалицию будет исключительно согласие партнеров на прекращение поставок оружия на Украину. И уже тогда лидеры мейнстримных партий в восточногерманских землях вдруг на глазах превратились в "пацифистов", заявляя о том, что желают мира на Украине.Тут же Дитмар Войдке (СДПГ), премьер Бранденбурга, где выборы пройдут через три недели, заявил: "Должна быть возможность говорить о том, чем закончится война". Премьер Тюрингии Бодо Рамелов (левые) призвал "меньше говорить о поставках оружия и больше — о путях к миру". А премьер Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС) сказал, что хочет вообще прекратить поставки оружия на Украину. Вот теперь и посмотрим, насколько эти заявления повлияют на позицию Вагенкнехт.А учитывая, что "Альтернатива" тоже категорически выступает за прекращение поставок оружия Украине, успех этой партии и ССВ вызвал настоящую истерику русофобствующих сил. Известный пропагандист Bild Юлиан Репке, сложив результат этих сил, пришел к ужасающему для себя выводу: "59% за прокремлевские партии на выборах в германской Тюрингии. Восток потерян".Истерику ненавистников России подстегнул глава АдГ в Тюрингии Бьорн Хеке, демонстративно приехавший на избирательный участок на российской "Ниве". Такой откровенный троллинг, конечно, усилил крики о "победе друзей Путина". При этом мы должны понимать: сложение голосов, отданных за "Альтернативу" и ССВ, действительно показывает настроения восточногерманского общества, но вовсе не означает приход "пророссийских" сил к власти.Проект Сары Вагенкнехт задумывался именно как прямой антагонист "Альтернативы" с левого фланга. И, кстати, первоначально мейнстрим воспринял создание этого союза довольно позитивно, рассчитывая с его помощью отобрать голоса и у левых, и у правых. Газеты даже выражали надежду на то, что он может стать "чудо-лекарством против АдГ". Однако, к удивлению истеблишмента, ССВ стал отдушиной для всех недовольных политикой Шольца, но боящихся победы "фашистов" (надо не забывать, что "Альтернативу" представляли и представляют в СМИ именно так). И именно поэтому Вагенкнехт категорически отрицает возможность блокирования с АдГ, несмотря на то, что эти партии объединяет общий подход к войне на Украине и к нелегальной миграции. Просто такой союз сразу же похоронит проект ССВ и не оставит ему никакого шанса на грядущих федеральных выборах.Что же дальше? Сейчас начнется болезненный процесс формирования коалиций в обеих землях бывшей ГДР. Учитывая тот факт, что все партии заявили о невозможности блокирования с "Альтернативой", им придется искать союза с Вагенкнехт. И снова-таки всем придется вспомнить ее железное требование прекратить сотрудничество с Украиной.Как бы то ни было, но выборы не оставили камня на камне от коалиции Шольца. Избиратели Восточной Германии наглядно продемонстрировали свое отношение к политике канцлера и его "кабинету войны". Перед его младшими партнерами по коалиции сейчас стоит вопрос выживания. Зеленые, в свое время возглавившие пацифистское движение Германии, а теперь являющееся самой ястребиной партией коалиции, явно лишились своего базового электората. И если не проведут ревизию собственной политики, могут быть просто сметены в сентябре следующего года.Кризис правительства Шольца вызывает серьезные беспокойства у его союзников. "Дни канцлера сочтены", — с тревогой пишет британская газета The Daily Telegraph. Англосаксонский мир вдруг осознал, что он теряет свою неотъемлемую часть — Саксонию. И явно пока не знает, что с этим делать и как остановить эти тенденции, пугающие истеблишмент Европы.
https://ria.ru/20240902/sholts-1969880250.html
https://ria.ru/20240902/katastrofa-1969876492.html
https://ria.ru/20240901/ft-1969860909.html
https://ria.ru/20240901/rezultaty-1969857035.html
https://ria.ru/20240901/putin-1969676969.html
тюрингия
украина
саксония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Владимир Корнилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg
Владимир Корнилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969853789_275:0:1575:975_1920x0_80_0_0_66f71a6bcc8eb9c899b37ec5f3171ce9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тюрингия, украина, саксония, сара вагенкнехт, олаф шольц, михаэль кречмер, хдс/хсс, bild, аналитика
В мире, Тюрингия, Украина, Саксония, Сара Вагенкнехт, Олаф Шольц, Михаэль Кречмер, ХДС/ХСС, Bild, Аналитика

Англосаксонский мир теряет Саксонию

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
Побеждают "враги демократии и друзья Путина" — таков итог выборов в земельные парламенты (ландтаги) восточногерманских Саксонии и Тюрингии, по словам Катрин Геринг-Эккардт, вице-президента бундестага от Партии зеленых. Самый страшный сон истеблишмента сбылся! Правительственная коалиция Олафа Шольца получила сокрушительный удар от двух несистемных партий с противоположных флангов идеологического спектра. И не факт, что в этих условиях коалиция, лишенная мандата доверия, доживет до очередных федеральных выборов, которые должны состояться через год.
Главным триумфатором стала партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которую мейнстрим пытается представить как "ультраправую" и даже "фашистскую". Она заняла довольно уверенное первое место на выборах в Тюрингии, получив треть голосов избирателей. Это первая победа партии правого толка в послевоенной Германии. На выборах в Саксонии она заняла второе место, лишь процент уступив победителю — Христианско-демократическому союзу (ХДС).
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
"Еще один удар". На Западе сообщили об унижении Шольца
05:33
Этот успех "Альтернативы" происходит на фоне тотального обрушения всех трех партий, входящих в федеральную коалицию. Социал-демократическая партия (СДПГ), возглавляемая канцлером, не просто проиграла, она получила рекордно низкий за всю свою историю результат на земельных выборах — шесть процентов проголосовавших в Тюрингии. А Зеленые вообще не преодолели проходной барьер в этой земле, получив унизительный результат три процента.
При этом еще одним победителем выборов все называют Союз Сары Вагенкнехт (ССВ), который занял третье место в обеих землях. И теперь именно от лидера этой партии зависит судьба коалиций. Любопытно, что за несколько недель до выборов Вагенкнехт заявила, что главным условием вхождения ее политсилы в любую коалицию будет исключительно согласие партнеров на прекращение поставок оружия на Украину. И уже тогда лидеры мейнстримных партий в восточногерманских землях вдруг на глазах превратились в "пацифистов", заявляя о том, что желают мира на Украине.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
"Поставит на грань выживания". В ФРГ заявили о катастрофе на востоке страны
03:43
Тут же Дитмар Войдке (СДПГ), премьер Бранденбурга, где выборы пройдут через три недели, заявил: "Должна быть возможность говорить о том, чем закончится война". Премьер Тюрингии Бодо Рамелов (левые) призвал "меньше говорить о поставках оружия и больше — о путях к миру". А премьер Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС) сказал, что хочет вообще прекратить поставки оружия на Украину. Вот теперь и посмотрим, насколько эти заявления повлияют на позицию Вагенкнехт.
А учитывая, что "Альтернатива" тоже категорически выступает за прекращение поставок оружия Украине, успех этой партии и ССВ вызвал настоящую истерику русофобствующих сил. Известный пропагандист Bild Юлиан Репке, сложив результат этих сил, пришел к ужасающему для себя выводу: "59% за прокремлевские партии на выборах в германской Тюрингии. Восток потерян".
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
"Впервые после войны". СМИ раскрыли, что случилось в Германии
Вчера, 22:29
Истерику ненавистников России подстегнул глава АдГ в Тюрингии Бьорн Хеке, демонстративно приехавший на избирательный участок на российской "Ниве". Такой откровенный троллинг, конечно, усилил крики о "победе друзей Путина". При этом мы должны понимать: сложение голосов, отданных за "Альтернативу" и ССВ, действительно показывает настроения восточногерманского общества, но вовсе не означает приход "пророссийских" сил к власти.
Проект Сары Вагенкнехт задумывался именно как прямой антагонист "Альтернативы" с левого фланга. И, кстати, первоначально мейнстрим воспринял создание этого союза довольно позитивно, рассчитывая с его помощью отобрать голоса и у левых, и у правых. Газеты даже выражали надежду на то, что он может стать "чудо-лекарством против АдГ". Однако, к удивлению истеблишмента, ССВ стал отдушиной для всех недовольных политикой Шольца, но боящихся победы "фашистов" (надо не забывать, что "Альтернативу" представляли и представляют в СМИ именно так). И именно поэтому Вагенкнехт категорически отрицает возможность блокирования с АдГ, несмотря на то, что эти партии объединяет общий подход к войне на Украине и к нелегальной миграции. Просто такой союз сразу же похоронит проект ССВ и не оставит ему никакого шанса на грядущих федеральных выборах.
Национальный флаг Германии - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Глава Минфина Германии прокомментировал итоги выборов в Саксонии и Тюрингии
Вчера, 21:41
Что же дальше? Сейчас начнется болезненный процесс формирования коалиций в обеих землях бывшей ГДР. Учитывая тот факт, что все партии заявили о невозможности блокирования с "Альтернативой", им придется искать союза с Вагенкнехт. И снова-таки всем придется вспомнить ее железное требование прекратить сотрудничество с Украиной.
Как бы то ни было, но выборы не оставили камня на камне от коалиции Шольца. Избиратели Восточной Германии наглядно продемонстрировали свое отношение к политике канцлера и его "кабинету войны". Перед его младшими партнерами по коалиции сейчас стоит вопрос выживания. Зеленые, в свое время возглавившие пацифистское движение Германии, а теперь являющееся самой ястребиной партией коалиции, явно лишились своего базового электората. И если не проведут ревизию собственной политики, могут быть просто сметены в сентябре следующего года.
Кризис правительства Шольца вызывает серьезные беспокойства у его союзников. "Дни канцлера сочтены", — с тревогой пишет британская газета The Daily Telegraph. Англосаксонский мир вдруг осознал, что он теряет свою неотъемлемую часть — Саксонию. И явно пока не знает, что с этим делать и как остановить эти тенденции, пугающие истеблишмент Европы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Путин готовит путч по месту службы
Вчера, 08:00
 
В миреТюрингияУкраинаСаксонияСара ВагенкнехтОлаф ШольцМихаэль КречмерХДС/ХССBildАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала