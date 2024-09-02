Англосаксонский мир теряет Саксонию
Побеждают "враги демократии и друзья Путина" — таков итог выборов в земельные парламенты (ландтаги) восточногерманских Саксонии и Тюрингии, по словам Катрин Геринг-Эккардт, вице-президента бундестага от Партии зеленых. Самый страшный сон истеблишмента сбылся! Правительственная коалиция Олафа Шольца получила сокрушительный удар от двух несистемных партий с противоположных флангов идеологического спектра. И не факт, что в этих условиях коалиция, лишенная мандата доверия, доживет до очередных федеральных выборов, которые должны состояться через год.
Главным триумфатором стала партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которую мейнстрим пытается представить как "ультраправую" и даже "фашистскую". Она заняла довольно уверенное первое место на выборах в Тюрингии, получив треть голосов избирателей. Это первая победа партии правого толка в послевоенной Германии. На выборах в Саксонии она заняла второе место, лишь процент уступив победителю — Христианско-демократическому союзу (ХДС).
Этот успех "Альтернативы" происходит на фоне тотального обрушения всех трех партий, входящих в федеральную коалицию. Социал-демократическая партия (СДПГ), возглавляемая канцлером, не просто проиграла, она получила рекордно низкий за всю свою историю результат на земельных выборах — шесть процентов проголосовавших в Тюрингии. А Зеленые вообще не преодолели проходной барьер в этой земле, получив унизительный результат три процента.
При этом еще одним победителем выборов все называют Союз Сары Вагенкнехт (ССВ), который занял третье место в обеих землях. И теперь именно от лидера этой партии зависит судьба коалиций. Любопытно, что за несколько недель до выборов Вагенкнехт заявила, что главным условием вхождения ее политсилы в любую коалицию будет исключительно согласие партнеров на прекращение поставок оружия на Украину. И уже тогда лидеры мейнстримных партий в восточногерманских землях вдруг на глазах превратились в "пацифистов", заявляя о том, что желают мира на Украине.
Тут же Дитмар Войдке (СДПГ), премьер Бранденбурга, где выборы пройдут через три недели, заявил: "Должна быть возможность говорить о том, чем закончится война". Премьер Тюрингии Бодо Рамелов (левые) призвал "меньше говорить о поставках оружия и больше — о путях к миру". А премьер Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС) сказал, что хочет вообще прекратить поставки оружия на Украину. Вот теперь и посмотрим, насколько эти заявления повлияют на позицию Вагенкнехт.
А учитывая, что "Альтернатива" тоже категорически выступает за прекращение поставок оружия Украине, успех этой партии и ССВ вызвал настоящую истерику русофобствующих сил. Известный пропагандист Bild Юлиан Репке, сложив результат этих сил, пришел к ужасающему для себя выводу: "59% за прокремлевские партии на выборах в германской Тюрингии. Восток потерян".
Истерику ненавистников России подстегнул глава АдГ в Тюрингии Бьорн Хеке, демонстративно приехавший на избирательный участок на российской "Ниве". Такой откровенный троллинг, конечно, усилил крики о "победе друзей Путина". При этом мы должны понимать: сложение голосов, отданных за "Альтернативу" и ССВ, действительно показывает настроения восточногерманского общества, но вовсе не означает приход "пророссийских" сил к власти.
Проект Сары Вагенкнехт задумывался именно как прямой антагонист "Альтернативы" с левого фланга. И, кстати, первоначально мейнстрим воспринял создание этого союза довольно позитивно, рассчитывая с его помощью отобрать голоса и у левых, и у правых. Газеты даже выражали надежду на то, что он может стать "чудо-лекарством против АдГ". Однако, к удивлению истеблишмента, ССВ стал отдушиной для всех недовольных политикой Шольца, но боящихся победы "фашистов" (надо не забывать, что "Альтернативу" представляли и представляют в СМИ именно так). И именно поэтому Вагенкнехт категорически отрицает возможность блокирования с АдГ, несмотря на то, что эти партии объединяет общий подход к войне на Украине и к нелегальной миграции. Просто такой союз сразу же похоронит проект ССВ и не оставит ему никакого шанса на грядущих федеральных выборах.
Что же дальше? Сейчас начнется болезненный процесс формирования коалиций в обеих землях бывшей ГДР. Учитывая тот факт, что все партии заявили о невозможности блокирования с "Альтернативой", им придется искать союза с Вагенкнехт. И снова-таки всем придется вспомнить ее железное требование прекратить сотрудничество с Украиной.
Как бы то ни было, но выборы не оставили камня на камне от коалиции Шольца. Избиратели Восточной Германии наглядно продемонстрировали свое отношение к политике канцлера и его "кабинету войны". Перед его младшими партнерами по коалиции сейчас стоит вопрос выживания. Зеленые, в свое время возглавившие пацифистское движение Германии, а теперь являющееся самой ястребиной партией коалиции, явно лишились своего базового электората. И если не проведут ревизию собственной политики, могут быть просто сметены в сентябре следующего года.
Кризис правительства Шольца вызывает серьезные беспокойства у его союзников. "Дни канцлера сочтены", — с тревогой пишет британская газета The Daily Telegraph. Англосаксонский мир вдруг осознал, что он теряет свою неотъемлемую часть — Саксонию. И явно пока не знает, что с этим делать и как остановить эти тенденции, пугающие истеблишмент Европы.
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