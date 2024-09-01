Рейтинг@Mail.ru
Вагенкнехт исключила возможность создания коалиции в Тюрингии с АдГ - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:44 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/vagenkneht-1969857451.html
Вагенкнехт исключила возможность создания коалиции в Тюрингии с АдГ
Вагенкнехт исключила возможность создания коалиции в Тюрингии с АдГ - РИА Новости, 01.09.2024
Вагенкнехт исключила возможность создания коалиции в Тюрингии с АдГ
Сара Вагенкнехт, глава недавно образованной левой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ), исключила возможность образования коалиции в... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T21:44
2024-09-01T21:44
в мире
тюрингия
саксония
сара вагенкнехт
олаф шольц
хдс/хсс
ard
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904786761_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_48f0f2dd309c44d2ca62338668bb6f3f.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сара Вагенкнехт, глава недавно образованной левой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ), исключила возможность образования коалиции в Тюрингии с правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) и выразила надежду на сотрудничество с Христианско-демократическим союзом (ХДС) и социал-демократами (СДПГ) канцлера Олафа Шольца. В воскресенье прошли выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Согласно опросу на выходе с участков, ССВ занимает третье место в обеих землях, уступая АдГ и ХДС. "Мы всегда говорили, что не можем сотрудничать с (главой АдГ в Тюрингии Бьорном - ред.) Хёке. Хёке представляет этническое мировоззрение, что крайне далеко от нас", - сказала Вагенкнехт в эфире телеканала ARD. "Мы очень надеемся, что в конце концов мы сможем получить хорошее правительство с ХДС", - сказала Вагенкнехт, допустив также сотрудничество с СДПГ. По данным опроса, в Тюрингии с результатом в 30,5% АдГ занимает первое место, что может стать первой для неё победой на региональном уровне. В Саксонии прогнозируется победа ХДС с 31,5% голосов, но АдГ отстаёт от него лишь на 1,5 процентных пункта.
https://ria.ru/20240901/rezultaty-1969857035.html
https://ria.ru/20240901/germaniya-1969836415.html
тюрингия
саксония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904786761_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8512ce696d877ef27ebce34f5f7fe61d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тюрингия, саксония, сара вагенкнехт, олаф шольц, хдс/хсс, ard
В мире, Тюрингия, Саксония, Сара Вагенкнехт, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, ARD
Вагенкнехт исключила возможность создания коалиции в Тюрингии с АдГ

Вагенкнехт выразила надежду на сотрудничество с ХДС, СДПГ

© AP Photo / Markus SchreiberСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Сара Вагенкнехт . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сара Вагенкнехт, глава недавно образованной левой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ), исключила возможность образования коалиции в Тюрингии с правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) и выразила надежду на сотрудничество с Христианско-демократическим союзом (ХДС) и социал-демократами (СДПГ) канцлера Олафа Шольца.
В воскресенье прошли выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Согласно опросу на выходе с участков, ССВ занимает третье место в обеих землях, уступая АдГ и ХДС.
Национальный флаг Германии - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Глава Минфина Германии прокомментировал итоги выборов в Саксонии и Тюрингии
Вчера, 21:41
«
"Мы всегда говорили, что не можем сотрудничать с (главой АдГ в Тюрингии Бьорном - ред.) Хёке. Хёке представляет этническое мировоззрение, что крайне далеко от нас", - сказала Вагенкнехт в эфире телеканала ARD.
"Мы очень надеемся, что в конце концов мы сможем получить хорошее правительство с ХДС", - сказала Вагенкнехт, допустив также сотрудничество с СДПГ.
По данным опроса, в Тюрингии с результатом в 30,5% АдГ занимает первое место, что может стать первой для неё победой на региональном уровне. В Саксонии прогнозируется победа ХДС с 31,5% голосов, но АдГ отстаёт от него лишь на 1,5 процентных пункта.
Глава регионального отделения правой партии Альтернатива для Германии Бьорн Хёке - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Глава АдГ в Тюрингии приехал на избирательный участок на "Ниве"
Вчера, 17:52
 
В миреТюрингияСаксонияСара ВагенкнехтОлаф ШольцХДС/ХССARD
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала