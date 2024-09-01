https://ria.ru/20240901/germaniya-1969836415.html

Глава АдГ в Тюрингии приехал на избирательный участок на "Ниве"

Глава АдГ в Тюрингии приехал на избирательный участок на "Ниве" - РИА Новости, 01.09.2024

Глава АдГ в Тюрингии приехал на избирательный участок на "Ниве"

Глава регионального отделения правой партии "Альтернатива для Германии" Бьорн Хёке приехал на избирательный участок на автомобиле "Лада-Нива", передает... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T17:52

2024-09-01T17:52

2024-09-01T20:19

в мире

авто

тюрингия

германия

саксония

жан рено

lada vesta

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969844338_0:5:3071:1732_1920x0_80_0_0_01a7620a151a0c243a835e6b2f5c170c.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Глава регионального отделения правой партии "Альтернатива для Германии" Бьорн Хёке приехал на избирательный участок на автомобиле "Лада-Нива", передает телеканал NTV. "Глава и главный кандидат АдГ в Тюрингии проголосовал в полдень: 52-летний мужчина приехал на свой избирательный участок на "Ладе-Ниве" — внедорожнике российского производства", — говорится в сообщении.В воскресенье региональные выборы проходят в двух федеральных землях на востоке Германии: Тюрингии и Саксонии. По последним опросам, в Тюрингии АдГ может рассчитывать на первое место с 29% голосов. Противники партии часто обвиняют ее в связях с Россией. Серийное производство легендарного внедорожника "Нива" стартовало в 1977 году. Ставший за 47 лет производства легендой автомобиль появлялся во многих известных западных кинофильмах, например в "Багровых реках" с Жаном Рено, "Черной вдове" киновселенной Marvel, "Невероятной жизни Уолтера Митти" Бена Стиллера и даже "Форсаже 8". Названная в честь "Нивы" группа Ladaniva представляла Армению на музыкальном конкурсе Евровидение в 2024 году, заняв восьмое место.

https://ria.ru/20240609/petersen-1951733465.html

тюрингия

германия

саксония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авто, тюрингия, германия, саксония, жан рено, lada vesta