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Глава АдГ в Тюрингии приехал на избирательный участок на "Ниве" - РИА Новости, 01.09.2024
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17:52 01.09.2024 (обновлено: 20:19 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/germaniya-1969836415.html
Глава АдГ в Тюрингии приехал на избирательный участок на "Ниве"
Глава АдГ в Тюрингии приехал на избирательный участок на "Ниве" - РИА Новости, 01.09.2024
Глава АдГ в Тюрингии приехал на избирательный участок на "Ниве"
Глава регионального отделения правой партии "Альтернатива для Германии" Бьорн Хёке приехал на избирательный участок на автомобиле "Лада-Нива", передает... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T17:52
2024-09-01T20:19
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Глава регионального отделения правой партии "Альтернатива для Германии" Бьорн Хёке приехал на избирательный участок на автомобиле "Лада-Нива", передает телеканал NTV. &quot;Глава и главный кандидат АдГ в Тюрингии проголосовал в полдень: 52-летний мужчина приехал на свой избирательный участок на &quot;Ладе-Ниве&quot; — внедорожнике российского производства&quot;, — говорится в сообщении.В воскресенье региональные выборы проходят в двух федеральных землях на востоке Германии: Тюрингии и Саксонии. По последним опросам, в Тюрингии АдГ может рассчитывать на первое место с 29% голосов. Противники партии часто обвиняют ее в связях с Россией. Серийное производство легендарного внедорожника "Нива" стартовало в 1977 году. Ставший за 47 лет производства легендой автомобиль появлялся во многих известных западных кинофильмах, например в "Багровых реках" с Жаном Рено, "Черной вдове" киновселенной Marvel, "Невероятной жизни Уолтера Митти" Бена Стиллера и даже "Форсаже 8". Названная в честь "Нивы" группа Ladaniva представляла Армению на музыкальном конкурсе Евровидение в 2024 году, заняв восьмое место.
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в мире, авто, тюрингия, германия, саксония, жан рено, lada vesta
В мире, Авто, Тюрингия, Германия, Саксония, Жан Рено, Lada Vesta
Глава АдГ в Тюрингии приехал на избирательный участок на "Ниве"

NTV: глава отделения АдГ Хеке приехал на избирательный участок на "Ладе-Ниве"

© AP Photo / Jens SchlueterГлава регионального отделения правой партии "Альтернатива для Германии" Бьорн Хёке
Глава регионального отделения правой партии Альтернатива для Германии Бьорн Хёке - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Jens Schlueter
Глава регионального отделения правой партии "Альтернатива для Германии" Бьорн Хёке. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Глава регионального отделения правой партии "Альтернатива для Германии" Бьорн Хёке приехал на избирательный участок на автомобиле "Лада-Нива", передает телеканал NTV.
«

"Глава и главный кандидат АдГ в Тюрингии проголосовал в полдень: 52-летний мужчина приехал на свой избирательный участок на "Ладе-Ниве" — внедорожнике российского производства", — говорится в сообщении.

В воскресенье региональные выборы проходят в двух федеральных землях на востоке Германии: Тюрингии и Саксонии. По последним опросам, в Тюрингии АдГ может рассчитывать на первое место с 29% голосов. Противники партии часто обвиняют ее в связях с Россией.
Серийное производство легендарного внедорожника "Нива" стартовало в 1977 году. Ставший за 47 лет производства легендой автомобиль появлялся во многих известных западных кинофильмах, например в "Багровых реках" с Жаном Рено, "Черной вдове" киновселенной Marvel, "Невероятной жизни Уолтера Митти" Бена Стиллера и даже "Форсаже 8". Названная в честь "Нивы" группа Ladaniva представляла Армению на музыкальном конкурсе Евровидение в 2024 году, заняв восьмое место.
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В миреАвтоТюрингияГерманияСаксонияЖан РеноLada Vesta
 
 
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