Глава АдГ в Тюрингии приехал на избирательный участок на "Ниве"
NTV: глава отделения АдГ Хеке приехал на избирательный участок на "Ладе-Ниве"
© AP Photo / Jens SchlueterГлава регионального отделения правой партии "Альтернатива для Германии" Бьорн Хёке
© AP Photo / Jens Schlueter
Глава регионального отделения правой партии "Альтернатива для Германии" Бьорн Хёке. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Глава регионального отделения правой партии "Альтернатива для Германии" Бьорн Хёке приехал на избирательный участок на автомобиле "Лада-Нива", передает телеканал NTV.
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"Глава и главный кандидат АдГ в Тюрингии проголосовал в полдень: 52-летний мужчина приехал на свой избирательный участок на "Ладе-Ниве" — внедорожнике российского производства", — говорится в сообщении.
В воскресенье региональные выборы проходят в двух федеральных землях на востоке Германии: Тюрингии и Саксонии. По последним опросам, в Тюрингии АдГ может рассчитывать на первое место с 29% голосов. Противники партии часто обвиняют ее в связях с Россией.
Серийное производство легендарного внедорожника "Нива" стартовало в 1977 году. Ставший за 47 лет производства легендой автомобиль появлялся во многих известных западных кинофильмах, например в "Багровых реках" с Жаном Рено, "Черной вдове" киновселенной Marvel, "Невероятной жизни Уолтера Митти" Бена Стиллера и даже "Форсаже 8". Названная в честь "Нивы" группа Ladaniva представляла Армению на музыкальном конкурсе Евровидение в 2024 году, заняв восьмое место.