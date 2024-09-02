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Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму - РИА Новости, 02.09.2024
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12:21 02.09.2024 (обновлено: 12:26 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/forma-1969953790.html
Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму
Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму - РИА Новости, 02.09.2024
Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму
Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму, который был разработан Роскачеством и Инновационным центром текстильной и легкой промышленности, он вступит в РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:21
2024-09-02T12:26
общество
максим протасов
роскачество
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму, который был разработан Роскачеством и Инновационным центром текстильной и легкой промышленности, он вступит в силу с 1 июля 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества. "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило ГОСТ Р "Одежда обучающихся (школьная форма)"... ГОСТ Р распространяется на одежду обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования – школьную форму, изготовленную из тканей и трикотажных полотен. Он не распространяется на обувь и спортивную одежду", - сообщили в Роскачестве. Там отметили, что национальный стандарт официально вступит в силу с 1 июля 2025 года, при этом до этой даты возможно его досрочное применение. "Применение стандарта добровольно, производители могут включить в свой ассортимент новые линейки школьной формы по ГОСТ, а могут реализовывать те модели, которые производятся сейчас по техническим условиям производителя. Исполнять требования нового ГОСТ будут обязаны только те производители, которые будут наносить на этикетку одежды соответствующую маркировку", - пояснили в службе. Уточняется, что национальный стандарт не определяет дизайн, ассортимент, фасон или цвет формы, а также не устанавливает требования к материалам, используемым для изготовления школьной одежды. "Самые главные требования стандарта - форма, изготовленная по утвержденному ГОСТ Р, должна соответствовать требованиям к показателям безопасности и качества - гигроскопичности, воздухопроницаемости, физико-механическим показателям, износостойкости", - пояснили в службе. ГОСТ Р также устанавливает, что школьная форма должна носить светский характер, быть эстетичной, не должна содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также символику, пропагандирующую противоправное поведение. "В то же время школьная форма может иметь отличительные знаки, используемые в образовательной организации: эмблемы, нашивки, фурнитуру с символикой и другие декоративные элементы", - уточнили в Роскачестве. "Утвержденный стандарт нацелен на облегчение выбора школьной формы родителями учащихся... Школьники проводят в такой одежде по шесть-восемь часов в сутки, пять дней в неделю. Между уроками дети бегают, прыгают, ведь это им свойственно в силу возраста. Качественная форма в таких условиях должна хорошо отводить влагу, продуваться, быть устойчивой к механическим воздействиям (как в процессе носки, так и к более частым стиркам)", – сказал руководитель Роскачества Максим Протасов, слова которого привели в сообщении.
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общество, максим протасов, роскачество, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Максим Протасов, Роскачество, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Социальный навигатор, СН_Образование
Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму, от вступит в силу 1 июля

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПродажа школьной формы
Продажа школьной формы - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Продажа школьной формы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму, который был разработан Роскачеством и Инновационным центром текстильной и легкой промышленности, он вступит в силу с 1 июля 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества.
"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило ГОСТ Р "Одежда обучающихся (школьная форма)"... ГОСТ Р распространяется на одежду обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования – школьную форму, изготовленную из тканей и трикотажных полотен. Он не распространяется на обувь и спортивную одежду", - сообщили в Роскачестве.
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Там отметили, что национальный стандарт официально вступит в силу с 1 июля 2025 года, при этом до этой даты возможно его досрочное применение. "Применение стандарта добровольно, производители могут включить в свой ассортимент новые линейки школьной формы по ГОСТ, а могут реализовывать те модели, которые производятся сейчас по техническим условиям производителя. Исполнять требования нового ГОСТ будут обязаны только те производители, которые будут наносить на этикетку одежды соответствующую маркировку", - пояснили в службе.
Уточняется, что национальный стандарт не определяет дизайн, ассортимент, фасон или цвет формы, а также не устанавливает требования к материалам, используемым для изготовления школьной одежды. "Самые главные требования стандарта - форма, изготовленная по утвержденному ГОСТ Р, должна соответствовать требованиям к показателям безопасности и качества - гигроскопичности, воздухопроницаемости, физико-механическим показателям, износостойкости", - пояснили в службе.
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ГОСТ Р также устанавливает, что школьная форма должна носить светский характер, быть эстетичной, не должна содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также символику, пропагандирующую противоправное поведение. "В то же время школьная форма может иметь отличительные знаки, используемые в образовательной организации: эмблемы, нашивки, фурнитуру с символикой и другие декоративные элементы", - уточнили в Роскачестве.
"Утвержденный стандарт нацелен на облегчение выбора школьной формы родителями учащихся... Школьники проводят в такой одежде по шесть-восемь часов в сутки, пять дней в неделю. Между уроками дети бегают, прыгают, ведь это им свойственно в силу возраста. Качественная форма в таких условиях должна хорошо отводить влагу, продуваться, быть устойчивой к механическим воздействиям (как в процессе носки, так и к более частым стиркам)", – сказал руководитель Роскачества Максим Протасов, слова которого привели в сообщении.
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ОбществоМаксим ПротасовРоскачествоФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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