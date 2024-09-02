https://ria.ru/20240902/forma-1969953790.html

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму - РИА Новости, 02.09.2024

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму, который был разработан Роскачеством и Инновационным центром текстильной и легкой промышленности, он вступит в РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:21

2024-09-02T12:21

2024-09-02T12:26

общество

максим протасов

роскачество

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму, который был разработан Роскачеством и Инновационным центром текстильной и легкой промышленности, он вступит в силу с 1 июля 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества. "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило ГОСТ Р "Одежда обучающихся (школьная форма)"... ГОСТ Р распространяется на одежду обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования – школьную форму, изготовленную из тканей и трикотажных полотен. Он не распространяется на обувь и спортивную одежду", - сообщили в Роскачестве. Там отметили, что национальный стандарт официально вступит в силу с 1 июля 2025 года, при этом до этой даты возможно его досрочное применение. "Применение стандарта добровольно, производители могут включить в свой ассортимент новые линейки школьной формы по ГОСТ, а могут реализовывать те модели, которые производятся сейчас по техническим условиям производителя. Исполнять требования нового ГОСТ будут обязаны только те производители, которые будут наносить на этикетку одежды соответствующую маркировку", - пояснили в службе. Уточняется, что национальный стандарт не определяет дизайн, ассортимент, фасон или цвет формы, а также не устанавливает требования к материалам, используемым для изготовления школьной одежды. "Самые главные требования стандарта - форма, изготовленная по утвержденному ГОСТ Р, должна соответствовать требованиям к показателям безопасности и качества - гигроскопичности, воздухопроницаемости, физико-механическим показателям, износостойкости", - пояснили в службе. ГОСТ Р также устанавливает, что школьная форма должна носить светский характер, быть эстетичной, не должна содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также символику, пропагандирующую противоправное поведение. "В то же время школьная форма может иметь отличительные знаки, используемые в образовательной организации: эмблемы, нашивки, фурнитуру с символикой и другие декоративные элементы", - уточнили в Роскачестве. "Утвержденный стандарт нацелен на облегчение выбора школьной формы родителями учащихся... Школьники проводят в такой одежде по шесть-восемь часов в сутки, пять дней в неделю. Между уроками дети бегают, прыгают, ведь это им свойственно в силу возраста. Качественная форма в таких условиях должна хорошо отводить влагу, продуваться, быть устойчивой к механическим воздействиям (как в процессе носки, так и к более частым стиркам)", – сказал руководитель Роскачества Максим Протасов, слова которого привели в сообщении.

https://ria.ru/20240416/golf-1940327919.html

https://ria.ru/20231115/shkola-1909510558.html

https://ria.ru/20240902/shkola-1969837692.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, максим протасов, роскачество, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), социальный навигатор, сн_образование