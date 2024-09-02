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По делу об отравлении фасолью признали потерпевшими более ста человек - РИА Новости, 02.09.2024
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05:09 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/fasol-1969880505.html
По делу об отравлении фасолью признали потерпевшими более ста человек
По делу об отравлении фасолью признали потерпевшими более ста человек - РИА Новости, 02.09.2024
По делу об отравлении фасолью признали потерпевшими более ста человек
Потерпевшими по делу о массовом отравлении людей фасолью признаны 103 человека, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T05:09
2024-09-02T05:09
россия
москва
санкт-петербург
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Потерпевшими по делу о массовом отравлении людей фасолью признаны 103 человека, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "По уголовному делу признаны потерпевшими 103 пострадавших, назначены санитарно-эпидемиологические, биологическая и более 260 медицинских судебных экспертизы", - говорится в материалах, с которыми ознакомилось агентство. Уголовное дело было возбуждено по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ). По делу проходят руководители компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе"). В июне, по данным Минздрава, за медицинской помощью в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма. По последним данным, 17 человек остаются в больницах, 11 из них в реанимации. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались.
https://ria.ru/20240827/otravlenie-1968673611.html
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россия, москва, санкт-петербург, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
По делу об отравлении фасолью признали потерпевшими более ста человек

Более ста человек признали потерпевшими по делу о массовом отравлении фасолью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Потерпевшими по делу о массовом отравлении людей фасолью признаны 103 человека, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По уголовному делу признаны потерпевшими 103 пострадавших, назначены санитарно-эпидемиологические, биологическая и более 260 медицинских судебных экспертизы", - говорится в материалах, с которыми ознакомилось агентство.
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Уголовное дело было возбуждено по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ). По делу проходят руководители компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе").
В июне, по данным Минздрава, за медицинской помощью в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма. По последним данным, 17 человек остаются в больницах, 11 из них в реанимации.
Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались.
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РоссияМоскваСанкт-ПетербургАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
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