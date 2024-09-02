https://ria.ru/20240902/durov-1970040907.html

В прокуратуре Парижа озвучили срок расследования по делу Дурова

В прокуратуре Парижа озвучили срок расследования по делу Дурова - РИА Новости, 02.09.2024

В прокуратуре Парижа озвучили срок расследования по делу Дурова

Расследование по делу основателя Telegram Павла Дурова, которого обвиняют, в том числе, в "соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:52

2024-09-02T16:52

2024-09-02T16:55

задержание павла дурова во франции

telegram

павел дуров

париж

франция

технологии

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ПАРИЖ, 2 сен – РИА Новости. Расследование по делу основателя Telegram Павла Дурова, которого обвиняют, в том числе, в "соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой", может продлиться несколько месяцев, сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа. "По окончании расследования, когда следственные судьи сочтут, что они завершили расследование, которое может занять несколько месяцев, дело будет закрыто. Прокуратура примет постановление либо о прекращении дела, либо о передаче дела в уголовный суд с переквалификацией преступлений, если сочтет это необходимым. Затем следственные судьи, в свою очередь, выносят постановление о прекращении дела или организации слушания", - сообщили в прокуратуре. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. В список преступлений и правонарушений также входят отказ предоставить по запросу уполномоченных органов информацию или документы; сокрытие преступлений в составе организованной преступной группы; предоставление услуг криптологии, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без соответствующего заявления, и импорт средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или проверки целостности без предварительного уведомления. Он также обвиняется в соучастии в распространении организованной группой изображения несовершеннолетнего, которое носит порнографический характер; в соучастии в незаконном обороте наркотиков; в мошенничестве организованной группой; соучастии в передаче или предоставлении без законных оснований оборудования, инструмента, программы или данных, разработанных или адаптированных для взлома и доступа к функционированию автоматизированной системы обработки данных; в соучастии в преступном сообществе с целью совершения преступлений. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20240902/durov-1969969641.html

https://ria.ru/20240902/durov-1968735141.html

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задержание павла дурова во франции, telegram, павел дуров, париж, франция, технологии