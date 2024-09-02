https://ria.ru/20240902/durov-1970036226.html
Прокуратура Парижа разрешит Дурову доступ к материалам дела
Прокуратура Парижа разрешит Дурову доступ к материалам дела - РИА Новости, 02.09.2024
Прокуратура Парижа разрешит Дурову доступ к материалам дела
Ранее задержанный и отпущенный под залог во Франции основатель Telegram Павел Дуров сможет получить доступ к материалам дела против него и предоставить... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:37
2024-09-02T16:37
2024-09-02T16:55
париж
павел дуров
в мире
технологии
франция
telegram
задержание павла дурова во франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776431_0:202:1080:810_1920x0_80_0_0_ef59e9ee7e269c0356902c3261b920ec.jpg
ПАРИЖ, 2 сен – РИА Новости. Ранее задержанный и отпущенный под залог во Франции основатель Telegram Павел Дуров сможет получить доступ к материалам дела против него и предоставить необходимые, по его мнению, сведения, сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа."Теперь, когда Павлу Дурову предъявлены обвинения, расследование продолжается, он получит доступ к материалам (дела) и сможет предоставить те элементы, которые пожелает", - сообщили в прокуратуре.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.Вечером 28 августа Дурову предъявили обвинения. Он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240902/durov-1970034197.html
https://ria.ru/20240902/durov-1968735141.html
париж
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776431_0:156:1080:966_1920x0_80_0_0_267813c4a0d16555148fdaba48c1230d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
париж, павел дуров, в мире, технологии, франция, telegram, задержание павла дурова во франции
Париж, Павел Дуров, В мире, Технологии, Франция, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Прокуратура Парижа разрешит Дурову доступ к материалам дела
Прокуратура Парижа: Дуров получит доступ к материалам дела
ПАРИЖ, 2 сен – РИА Новости. Ранее задержанный и отпущенный под залог во Франции основатель Telegram Павел Дуров сможет получить доступ к материалам дела против него и предоставить необходимые, по его мнению, сведения, сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа.
"Теперь, когда Павлу Дурову предъявлены обвинения, расследование продолжается, он получит доступ к материалам (дела) и сможет предоставить те элементы, которые пожелает", - сообщили в прокуратуре.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дурову предъявили обвинения. Он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.