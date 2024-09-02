https://ria.ru/20240902/durov-1970036226.html

Прокуратура Парижа разрешит Дурову доступ к материалам дела

Прокуратура Парижа разрешит Дурову доступ к материалам дела - РИА Новости, 02.09.2024

Прокуратура Парижа разрешит Дурову доступ к материалам дела

Ранее задержанный и отпущенный под залог во Франции основатель Telegram Павел Дуров сможет получить доступ к материалам дела против него и предоставить... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:37

2024-09-02T16:37

2024-09-02T16:55

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задержание павла дурова во франции

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ПАРИЖ, 2 сен – РИА Новости. Ранее задержанный и отпущенный под залог во Франции основатель Telegram Павел Дуров сможет получить доступ к материалам дела против него и предоставить необходимые, по его мнению, сведения, сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа."Теперь, когда Павлу Дурову предъявлены обвинения, расследование продолжается, он получит доступ к материалам (дела) и сможет предоставить те элементы, которые пожелает", - сообщили в прокуратуре.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.Вечером 28 августа Дурову предъявили обвинения. Он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20240902/durov-1970034197.html

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париж, павел дуров, в мире, технологии, франция, telegram, задержание павла дурова во франции