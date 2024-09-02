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Дуров внесет залог в евро частями, сообщили в прокуратуре Парижа - РИА Новости, 02.09.2024
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16:33 02.09.2024 (обновлено: 16:53 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/durov-1970035165.html
Дуров внесет залог в евро частями, сообщили в прокуратуре Парижа
Дуров внесет залог в евро частями, сообщили в прокуратуре Парижа - РИА Новости, 02.09.2024
Дуров внесет залог в евро частями, сообщили в прокуратуре Парижа
Ранее задержанный и отпущенный под залог во Франции основатель Telegram Павел Дуров будет вносить залог в размере 5 миллионов евро частями, сообщили РИА Новости РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:33
2024-09-02T16:53
париж
павел дуров
франция
telegram
задержание павла дурова во франции
в мире
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ПАРИЖ, 2 сен - РИА Новости. Ранее задержанный и отпущенный под залог во Франции основатель Telegram Павел Дуров будет вносить залог в размере 5 миллионов евро частями, сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа."Предполагается, что депозит будет внесен несколькими частями", - заявили РИА Новости в прокуратуре.Там отказались уточнить, какая часть залога уже была внесена.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240902/durov-1968735141.html
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париж, павел дуров, франция, telegram, задержание павла дурова во франции, в мире
Париж, Павел Дуров, Франция, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции, В мире
Дуров внесет залог в евро частями, сообщили в прокуратуре Парижа

Прокуратура Парижа: Дуров будет вносить залог в размере 5 миллионов евро частями

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 2 сен - РИА Новости. Ранее задержанный и отпущенный под залог во Франции основатель Telegram Павел Дуров будет вносить залог в размере 5 миллионов евро частями, сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа.
"Предполагается, что депозит будет внесен несколькими частями", - заявили РИА Новости в прокуратуре.
Там отказались уточнить, какая часть залога уже была внесена.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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ПарижПавел ДуровФранцияTelegramЗадержание Павла Дурова во ФранцииВ мире
 
 
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