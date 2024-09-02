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Лавров прокомментировал отказ Дурова от сотрудничества с Западом - РИА Новости, 02.09.2024
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13:18 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/durov-1969969641.html
Лавров прокомментировал отказ Дурова от сотрудничества с Западом
Лавров прокомментировал отказ Дурова от сотрудничества с Западом - РИА Новости, 02.09.2024
Лавров прокомментировал отказ Дурова от сотрудничества с Западом
Основатель Telegram Павел Дуров оказался слишком свободным и не послушал "советов" Запада о модерации Telegram, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T13:18
2024-09-02T13:18
технологии
россия
франция
париж
павел дуров
сергей лавров
telegram
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров оказался слишком свободным и не послушал "советов" Запада о модерации Telegram, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Павел Дуров слишком, слишком свободным оказался, слишком медленно или вообще не слушал западных советов про так называемую модерацию своего детища. Все, что происходит - это не только с ним (основатель признанной экстремистской и запрещенной в РФ корпорации Meta* Марк - ред.), Цукерберг был вызван в Сенат и согласился сотрудничать, как он сам признался. И с другими крупными платформами Запад особо не церемонится", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. Позже Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://radiosputnik.ru/20240902/durov-1969960776.html
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технологии, россия, франция, париж, павел дуров, сергей лавров, telegram, мгимо, задержание павла дурова во франции
Технологии, Россия, Франция, Париж, Павел Дуров, Сергей Лавров, Telegram, МГИМО, Задержание Павла Дурова во Франции
Лавров прокомментировал отказ Дурова от сотрудничества с Западом

Глава МИД Лавров: Дуров не послушал советов Запада о модерации Telegram

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров оказался слишком свободным и не послушал "советов" Запада о модерации Telegram, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Павел Дуров слишком, слишком свободным оказался, слишком медленно или вообще не слушал западных советов про так называемую модерацию своего детища. Все, что происходит - это не только с ним (основатель признанной экстремистской и запрещенной в РФ корпорации Meta* Марк - ред.), Цукерберг был вызван в Сенат и согласился сотрудничать, как он сам признался. И с другими крупными платформами Запад особо не церемонится", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
СМИ: Павел Дуров подыскивает квартиру в престижном районе Парижа
Вчера, 13:15
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.
Позже Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 13:06
 
ТехнологииРоссияФранцияПарижПавел ДуровСергей ЛавровTelegramМГИМОЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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