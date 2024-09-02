Рейтинг@Mail.ru
Россия направила запрос о консульском доступе к Дурову - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 02.09.2024 (обновлено: 12:49 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/durov-1969960310.html
Россия направила запрос о консульском доступе к Дурову
Россия направила запрос о консульском доступе к Дурову - РИА Новости, 02.09.2024
Россия направила запрос о консульском доступе к Дурову
Власти Франции полностью проигнорировали запрос российских дипломатов о предоставлении консульского доступа к основателю Telegram Павлу Дурову во время его... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:40
2024-09-02T12:49
россия
задержание павла дурова во франции
telegram
павел дуров
в мире
франция
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776388_0:88:1080:696_1920x0_80_0_0_fd2fe0eb2127660f60363a6ae5962d5a.jpg
ПАРИЖ, 2 сен – РИА Новости. Власти Франции полностью проигнорировали запрос российских дипломатов о предоставлении консульского доступа к основателю Telegram Павлу Дурову во время его нахождения под стражей, сообщили РИА Новости в посольстве РФ во Франции."В период, когда Павел Дуров находился под стражей, консульский доступ к нему предоставлен не был. В целом, никакой ответ – ни положительный, ни отрицательный – французская сторона на наш запрос до сих пор не дала", - сообщили в диппредставительстве.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.Позже Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.Французские СМИ сообщили 1 сентября, что Дуров вместе с его спутницей Юлией Вавиловой был замечен на прогулке на Елисейских полях в Париже. Согласно СМИ, предприниматель остановился в одной из парижских гостиниц и поручил риелтору подыскать ему квартиру, куда рассчитывает переехать на следующих выходных.
https://ria.ru/20240902/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20240902/pushkov-1969946187.html
россия
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776388_0:80:1080:890_1920x0_80_0_0_dd05f5801099fa2d51542c678522a786.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, задержание павла дурова во франции, telegram, павел дуров, в мире, франция, париж
Россия, Задержание Павла Дурова во Франции, Telegram, Павел Дуров, В мире, Франция, Париж
Россия направила запрос о консульском доступе к Дурову

Посольство РФ: Франция проигнорировала запрос о консульском доступе к Дурову

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 2 сен – РИА Новости. Власти Франции полностью проигнорировали запрос российских дипломатов о предоставлении консульского доступа к основателю Telegram Павлу Дурову во время его нахождения под стражей, сообщили РИА Новости в посольстве РФ во Франции.
"В период, когда Павел Дуров находился под стражей, консульский доступ к нему предоставлен не был. В целом, никакой ответ – ни положительный, ни отрицательный – французская сторона на наш запрос до сих пор не дала", - сообщили в диппредставительстве.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 13:06
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.
Позже Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Французские СМИ сообщили 1 сентября, что Дуров вместе с его спутницей Юлией Вавиловой был замечен на прогулке на Елисейских полях в Париже. Согласно СМИ, предприниматель остановился в одной из парижских гостиниц и поручил риелтору подыскать ему квартиру, куда рассчитывает переехать на следующих выходных.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Пушков допустил, что Маска начнут преследовать, как и Дурова
Вчера, 12:01
 
РоссияЗадержание Павла Дурова во ФранцииTelegramПавел ДуровВ миреФранцияПариж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала