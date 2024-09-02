https://ria.ru/20240902/durov-1969960310.html

Россия направила запрос о консульском доступе к Дурову

Россия направила запрос о консульском доступе к Дурову - РИА Новости, 02.09.2024

Россия направила запрос о консульском доступе к Дурову

Власти Франции полностью проигнорировали запрос российских дипломатов о предоставлении консульского доступа к основателю Telegram Павлу Дурову во время его... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:40

2024-09-02T12:40

2024-09-02T12:49

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задержание павла дурова во франции

telegram

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ПАРИЖ, 2 сен – РИА Новости. Власти Франции полностью проигнорировали запрос российских дипломатов о предоставлении консульского доступа к основателю Telegram Павлу Дурову во время его нахождения под стражей, сообщили РИА Новости в посольстве РФ во Франции."В период, когда Павел Дуров находился под стражей, консульский доступ к нему предоставлен не был. В целом, никакой ответ – ни положительный, ни отрицательный – французская сторона на наш запрос до сих пор не дала", - сообщили в диппредставительстве.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.Позже Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.Французские СМИ сообщили 1 сентября, что Дуров вместе с его спутницей Юлией Вавиловой был замечен на прогулке на Елисейских полях в Париже. Согласно СМИ, предприниматель остановился в одной из парижских гостиниц и поручил риелтору подыскать ему квартиру, куда рассчитывает переехать на следующих выходных.

https://ria.ru/20240902/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240902/pushkov-1969946187.html

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россия, задержание павла дурова во франции, telegram, павел дуров, в мире, франция, париж