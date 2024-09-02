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Посольство России во Франции не получало обращений от Дурова - РИА Новости, 02.09.2024
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12:38 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/durov-1969959494.html
Посольство России во Франции не получало обращений от Дурова
Посольство России во Франции не получало обращений от Дурова - РИА Новости, 02.09.2024
Посольство России во Франции не получало обращений от Дурова
Посольство РФ во Франции не получало обращений от основателя Telegram Павла Дурова, ранее задержанного и отпущенного под залог во Франции, или его... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:38
2024-09-02T12:38
в мире
франция
париж
россия
павел дуров
telegram
задержание павла дурова во франции
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ПАРИЖ, 2 сен – РИА Новости. Посольство РФ во Франции не получало обращений от основателя Telegram Павла Дурова, ранее задержанного и отпущенного под залог во Франции, или его представителей, сообщили РИА Новости в посольстве. "Никаких обращений со стороны Павла Дурова и/или его представителей в посольство не поступало", - сообщили в диппредставительстве. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. Позже Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю. Накануне французские СМИ сообщили, что Дуров вместе с его спутницей Юлией Вавиловой был замечен на прогулке на Елисейских полях в Париже. Согласно СМИ, предприниматель остановился в одной из парижских гостиниц и поручил риелтору подыскать ему квартиру, куда рассчитывает переехать на следующих выходных.
https://ria.ru/20240901/durov-1969846602.html
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в мире, франция, париж, россия, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, Париж, Россия, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Посольство России во Франции не получало обращений от Дурова

Посольство России в Париже не получало обращений от представителей Павла Дурова

© Фото : Павел Дуров/ВКонтактеПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : Павел Дуров/ВКонтакте
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 2 сен – РИА Новости. Посольство РФ во Франции не получало обращений от основателя Telegram Павла Дурова, ранее задержанного и отпущенного под залог во Франции, или его представителей, сообщили РИА Новости в посольстве.
"Никаких обращений со стороны Павла Дурова и/или его представителей в посольство не поступало", - сообщили в диппредставительстве.
Юлия Вавилова и Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
СМИ: Дурова и его спутницу заметили на прогулке на Елисейских Полях
1 сентября, 19:39
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.
Позже Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Накануне французские СМИ сообщили, что Дуров вместе с его спутницей Юлией Вавиловой был замечен на прогулке на Елисейских полях в Париже. Согласно СМИ, предприниматель остановился в одной из парижских гостиниц и поручил риелтору подыскать ему квартиру, куда рассчитывает переехать на следующих выходных.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 13:06
 
В миреФранцияПарижРоссияПавел ДуровTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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