https://ria.ru/20240902/briks-1970033178.html
Эксперт оценил рост ВВП БРИКС при вступлении Турции в объединение
Эксперт оценил рост ВВП БРИКС при вступлении Турции в объединение - РИА Новости, 02.09.2024
Эксперт оценил рост ВВП БРИКС при вступлении Турции в объединение
Вступление Турции в БРИКС может привести к росту ВВП этого объединения примерно на 15%, а полноправным членом она вполне может стать на горизонте ближайших 1,5... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:30
2024-09-02T16:30
2024-09-02T16:30
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вступление Турции в БРИКС может привести к росту ВВП этого объединения примерно на 15%, а полноправным членом она вполне может стать на горизонте ближайших 1,5 лет, оценил для РИА Новости промышленный эксперт Леонид Хазанов. Агентство Bloomberg ранее в понедельник со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. "Вступление Турции в БРИКС может привести к росту ВВП данного межгосударственного объединения примерно на 15%. Скорость же вступления Турции в БРИКС будет зависеть от позиции действующих членов и их отношений с ней (в том числе экономических разногласий). Впрочем, не думаю, что процесс может затянуться и вероятно на горизонте ближайших 1,5 лет она станет полноправным членом", - полагает эксперт. Одновременно оно приведет к усилению торговых отношений между членами БРИКС и будет способствовать упрочнению его позиций на глобальном рынке, продолжает Хазанов. "Не стоит сбрасывать со счетов и ослабление гегемонии американского доллара - уже давно ведутся разговоры о создании в БРИКС собственной валюты и не исключено, что участие Турции в ее деятельности даст толчок к практической реализации этой идеи", - добавляет он. Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240902/briks-1970025928.html
https://ria.ru/20240902/turtsija-1970024925.html
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турция, россия, брикс, в мире
Турция, Россия, БРИКС, В мире
Эксперт оценил рост ВВП БРИКС при вступлении Турции в объединение
Эксперт Хазанов: вступление Турции в БРИКС приведет к росту ВВП на 15 процентов
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вступление Турции в БРИКС может привести к росту ВВП этого объединения примерно на 15%, а полноправным членом она вполне может стать на горизонте ближайших 1,5 лет, оценил для РИА Новости промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Агентство Bloomberg ранее в понедельник со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.
"Вступление Турции в БРИКС может привести к росту ВВП данного межгосударственного объединения примерно на 15%. Скорость же вступления Турции в БРИКС будет зависеть от позиции действующих членов и их отношений с ней (в том числе экономических разногласий). Впрочем, не думаю, что процесс может затянуться и вероятно на горизонте ближайших 1,5 лет она станет полноправным членом", - полагает эксперт.
Одновременно оно приведет к усилению торговых отношений между членами БРИКС и будет способствовать упрочнению его позиций на глобальном рынке, продолжает Хазанов.
"Не стоит сбрасывать со счетов и ослабление гегемонии американского доллара - уже давно ведутся разговоры о создании в БРИКС собственной валюты и не исключено, что участие Турции в ее деятельности даст толчок к практической реализации этой идеи", - добавляет он.
Россия
с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии
, Индии
, Китая
и ЮАР
, в нее теперь входят Египет
, Эфиопия
, Иран
, ОАЭ
и Саудовская Аравия
. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.