https://ria.ru/20240902/briks-1970025928.html

В Госдуме рассказали, что означает вступление Турции в БРИКС

В Госдуме рассказали, что означает вступление Турции в БРИКС - РИА Новости, 02.09.2024

В Госдуме рассказали, что означает вступление Турции в БРИКС

Вступление Турции в БРИКС - хороший знак, что альтернативные западноориентированным союзам организации набирают вес, считает депутат Госдумы Мария Бутина. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:16

2024-09-02T16:16

2024-09-02T16:16

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вступление Турции в БРИКС - хороший знак, что альтернативные западноориентированным союзам организации набирают вес, считает депутат Госдумы Мария Бутина. Турция подала заявку на вступление в БРИКС, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Вступление Турции в БРИКС - хороший знак того, что альтернативные западноориентированным союзам организации набирают вес. Это также показывает, что Турция играет сразу несколько шахматных партий - с Востоком и с Западом одновременно, ведь об одновременном выходе страны из альянса НАТО речи нет", - заявила она РИА Новости. При этом, по словам депутата, все же правильно оценивать планы Турции на БРИКС, как безусловное усиление не столько даже пророссийских сил, сколько развитию многополярности мира и практической реализации разными странами суверенной политики. "В этом, собственно, и есть суть многополярности - сильные игроки могут договариваться на разных площадках. Мир к этому и движется, причем семимильными шагами", - добавила парламентарий. Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240902/briks-1970010175.html

https://ria.ru/20240902/mid-1969895683.html

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в мире, россия, турция, бразилия, мария бутина, брикс, госдума рф