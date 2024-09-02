В Госдуме рассказали, что означает вступление Турции в БРИКС
Депутат: вступление Турции в БРИКС — знак, что альтернативные организации растут
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС
Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС . Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вступление Турции в БРИКС - хороший знак, что альтернативные западноориентированным союзам организации набирают вес, считает депутат Госдумы Мария Бутина.
Турция подала заявку на вступление в БРИКС, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
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"Вступление Турции в БРИКС - хороший знак того, что альтернативные западноориентированным союзам организации набирают вес. Это также показывает, что Турция играет сразу несколько шахматных партий - с Востоком и с Западом одновременно, ведь об одновременном выходе страны из альянса НАТО речи нет", - заявила она РИА Новости.
При этом, по словам депутата, все же правильно оценивать планы Турции на БРИКС, как безусловное усиление не столько даже пророссийских сил, сколько развитию многополярности мира и практической реализации разными странами суверенной политики.
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"В этом, собственно, и есть суть многополярности - сильные игроки могут договариваться на разных площадках. Мир к этому и движется, причем семимильными шагами", - добавила парламентарий.
Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.