https://ria.ru/20240902/briks-1970011698.html

Ушаков оценил проведение мероприятий за время президентства России в БРИКС

Ушаков оценил проведение мероприятий за время президентства России в БРИКС - РИА Новости, 02.09.2024

Ушаков оценил проведение мероприятий за время президентства России в БРИКС

Большая часть запланированных мероприятий были успешно проведены за полгода председательства России в БРИКС, сообщил журналистам помощник президента России Юрий РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:38

2024-09-02T15:38

2024-09-02T15:38

россия

юрий ушаков

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969979528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb5c02bd9ac87cd637868098b3781d22.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Большая часть запланированных мероприятий были успешно проведены за полгода председательства России в БРИКС, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Ушаков сообщил, что 21 августа состоялось заседание оргкомитета, на котором был подведен итог председательства РФ в БРИКС за предыдущие полгода. "Констатировано, что большая часть мероприятий, которые были запланированы, успешно проведены. Реализовано где-то более 60% плана мероприятий. Где-то 140 мероприятий проведено. Эти мероприятия прошли в 13 городах России и за рубежом", - сообщил Ушаков.

https://ria.ru/20240515/briks-1946031370.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, юрий ушаков, брикс