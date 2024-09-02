https://ria.ru/20240902/briks-1970011698.html
Ушаков оценил проведение мероприятий за время президентства России в БРИКС
Ушаков оценил проведение мероприятий за время президентства России в БРИКС - РИА Новости, 02.09.2024
Ушаков оценил проведение мероприятий за время президентства России в БРИКС
Большая часть запланированных мероприятий были успешно проведены за полгода председательства России в БРИКС, сообщил журналистам помощник президента России Юрий РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:38
2024-09-02T15:38
2024-09-02T15:38
россия
юрий ушаков
брикс
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Большая часть запланированных мероприятий были успешно проведены за полгода председательства России в БРИКС, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Ушаков сообщил, что 21 августа состоялось заседание оргкомитета, на котором был подведен итог председательства РФ в БРИКС за предыдущие полгода. "Констатировано, что большая часть мероприятий, которые были запланированы, успешно проведены. Реализовано где-то более 60% плана мероприятий. Где-то 140 мероприятий проведено. Эти мероприятия прошли в 13 городах России и за рубежом", - сообщил Ушаков.
https://ria.ru/20240515/briks-1946031370.html
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россия, юрий ушаков, брикс
Россия, Юрий Ушаков, БРИКС
Ушаков оценил проведение мероприятий за время президентства России в БРИКС
Ушаков: большая часть запланированных мероприятий была успешно проведена в БРИКС