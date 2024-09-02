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Ушаков рассказал, лидеров каких стран пригласили на саммит БРИКС
Ушаков рассказал, лидеров каких стран пригласили на саммит БРИКС - РИА Новости, 02.09.2024
Ушаков рассказал, лидеров каких стран пригласили на саммит БРИКС
Лидеры стран СНГ, а также государств, председательствующих в различных интеграционных объединениях и претендующих на членство и сотрудничество в БРИКС,... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:32
2024-09-02T15:32
2024-09-02T15:33
казань
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африка
юрий ушаков
снг
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Лидеры стран СНГ, а также государств, председательствующих в различных интеграционных объединениях и претендующих на членство и сотрудничество в БРИКС, приглашены на саммит организации в Казани, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Помимо девяти стран-членов также пригласили лидеров стран СНГ, это естественно. Также пригласили лидеров государств, которые председательствуют во влиятельных региональных интеграционных объединениях в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Также, естественно, приглашены лидеры многих стран, которые претендуют на членство в организации или на ту или иную форму сотрудничества в БРИКС", - сообщил Ушаков.
https://ria.ru/20240514/briks-1945949653.html
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казань, россия, африка, юрий ушаков, снг, брикс
Казань, Россия, Африка, Юрий Ушаков, СНГ, БРИКС
Ушаков рассказал, лидеров каких стран пригласили на саммит БРИКС
Ушаков: на саммит БРИКС пригласили лидеров стран, претендующих на членство