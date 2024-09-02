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Ушаков рассказал, лидеров каких стран пригласили на саммит БРИКС - РИА Новости, 02.09.2024
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15:32 02.09.2024 (обновлено: 15:33 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/briks-1970010175.html
Ушаков рассказал, лидеров каких стран пригласили на саммит БРИКС
Ушаков рассказал, лидеров каких стран пригласили на саммит БРИКС - РИА Новости, 02.09.2024
Ушаков рассказал, лидеров каких стран пригласили на саммит БРИКС
Лидеры стран СНГ, а также государств, председательствующих в различных интеграционных объединениях и претендующих на членство и сотрудничество в БРИКС,... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:32
2024-09-02T15:33
казань
россия
африка
юрий ушаков
снг
брикс
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Лидеры стран СНГ, а также государств, председательствующих в различных интеграционных объединениях и претендующих на членство и сотрудничество в БРИКС, приглашены на саммит организации в Казани, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Помимо девяти стран-членов также пригласили лидеров стран СНГ, это естественно. Также пригласили лидеров государств, которые председательствуют во влиятельных региональных интеграционных объединениях в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Также, естественно, приглашены лидеры многих стран, которые претендуют на членство в организации или на ту или иную форму сотрудничества в БРИКС", - сообщил Ушаков.
https://ria.ru/20240514/briks-1945949653.html
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казань, россия, африка, юрий ушаков, снг, брикс
Казань, Россия, Африка, Юрий Ушаков, СНГ, БРИКС
Ушаков рассказал, лидеров каких стран пригласили на саммит БРИКС

Ушаков: на саммит БРИКС пригласили лидеров стран, претендующих на членство

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС
Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Лидеры стран СНГ, а также государств, председательствующих в различных интеграционных объединениях и претендующих на членство и сотрудничество в БРИКС, приглашены на саммит организации в Казани, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Помимо девяти стран-членов также пригласили лидеров стран СНГ, это естественно. Также пригласили лидеров государств, которые председательствуют во влиятельных региональных интеграционных объединениях в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Также, естественно, приглашены лидеры многих стран, которые претендуют на членство в организации или на ту или иную форму сотрудничества в БРИКС", - сообщил Ушаков.
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КазаньРоссияАфрикаЮрий УшаковСНГБРИКС
 
 
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