https://ria.ru/20240902/briks-1970010175.html

Ушаков рассказал, лидеров каких стран пригласили на саммит БРИКС

Ушаков рассказал, лидеров каких стран пригласили на саммит БРИКС - РИА Новости, 02.09.2024

Ушаков рассказал, лидеров каких стран пригласили на саммит БРИКС

Лидеры стран СНГ, а также государств, председательствующих в различных интеграционных объединениях и претендующих на членство и сотрудничество в БРИКС,... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:32

2024-09-02T15:32

2024-09-02T15:33

казань

россия

африка

юрий ушаков

снг

брикс

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Лидеры стран СНГ, а также государств, председательствующих в различных интеграционных объединениях и претендующих на членство и сотрудничество в БРИКС, приглашены на саммит организации в Казани, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Помимо девяти стран-членов также пригласили лидеров стран СНГ, это естественно. Также пригласили лидеров государств, которые председательствуют во влиятельных региональных интеграционных объединениях в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Также, естественно, приглашены лидеры многих стран, которые претендуют на членство в организации или на ту или иную форму сотрудничества в БРИКС", - сообщил Ушаков.

https://ria.ru/20240514/briks-1945949653.html

казань

россия

африка

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казань, россия, африка, юрий ушаков, снг, брикс