https://ria.ru/20240902/belozere-1970038110.html

Новый корпус школы открыли в мордовском Белозерье

Новый корпус школы открыли в мордовском Белозерье - РИА Новости, 02.09.2024

Новый корпус школы открыли в мордовском Белозерье

Новый корпус школы открыли в селе Белозерье в День знаний, сообщает пресс-служба главы Мордовии. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:46

2024-09-02T16:46

2024-09-02T16:46

республика мордовия

ромодановский район

артем здунов

школы

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Новый корпус школы открыли в селе Белозерье в День знаний, сообщает пресс-служба главы Мордовии. "В селе Белозерье Ромодановского района старшеклассники начали обучение в здании нового корпуса школы. Основное здание построено еще в 1978 году и условия обучения были уже не такими современными, как требуют стандарты, учебный процесс велся в две смены. Поэтому жители обращались с просьбой о строительстве дополнительного здания, и руководство республики их поддержало", - говорится в сообщении. По госпрограмме "Развитие образования" был построен новый корпус на 165 мест. На работы и закупку нового оборудования было направлено почти 433 миллиона рублей. На торжественную линейку в Белозерьевскую школу приехал глава Мордовии Артём Здунов. Он осмотрел помещения нового корпуса, начав с комнаты охраны, которая оборудована по последнему слову техники. В школе разместилось 17 учебных кабинетов, актовый зал на 140 мест, медицинский кабинет, современная столовая и пищеблок. В 2022 году школьная столовая стала призером республиканского этапа конкурса лучших столовых, а обновленное оборудование пищеблока теперь может быть использовано и для других школ района. "Спортивная инфраструктура в корпусе - мечта каждого ребенка: большой спортивный зал, футбольное поле, волейбольно-баскетбольная площадка, площадка для подвижных игр. Школа работает в режиме "полного дня" - организована работа кружков и секций, есть школьный театр, пресс-центр, школьный музей, реализуются разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240823/shkoly-1968093904.html

https://ria.ru/20240829/mordoviya-1969301517.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ромодановский район, артем здунов, школы