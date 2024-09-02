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Школы в крупном районе Белгорода на неделю переведут на "дистант" - РИА Новости, 02.09.2024
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07:36 02.09.2024 (обновлено: 10:34 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/belgorod-1969889133.html
Школы в крупном районе Белгорода на неделю переведут на "дистант"
Школы в крупном районе Белгорода на неделю переведут на "дистант" - РИА Новости, 02.09.2024
Школы в крупном районе Белгорода на неделю переведут на "дистант"
Школы Белгорода в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады - работать не будут, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T07:36
2024-09-02T10:34
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
социальный навигатор
сн_образование
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БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Школы Белгорода в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады - работать не будут, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Утром в понедельник губернатор информировал, что система ПВО сработала над Белгородом, в городе есть прямые попадания по одному социальному и одному коммерческому объекту. Район Харьковская гора – крупный жилой район, располагается в южной части города, он часто попадает под обстрел ВСУ."Очередной обстрел города Белгорода. Долетели ракеты. Разрушен фактически полностью детский сад в городе Белгороде. Это уже третье учреждение образования — два детских сада и одна школа, где или прямые прилеты, или взрывы в непосредственной близости и большое количество повреждений. В таких условиях на Харьковской горе в городе Белгороде в очно-дистанционном формате мы начать учебный год не можем. Поэтому решение принимаем, что на одну неделю все школы на Харьковской горе города Белгорода… будут работать только в дистанционном формате", - написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Губернатор добавил, что детские сады на Харьковской горе в течение этой недели работать не будут, даже в режиме дежурных групп."Дорогие друзья, только что сейчас вернулся с места разрушения детского сада "Львёнок". Просто представил себе, что эти разрушения могли бы быть, например, днём, когда там были бы дети. Спастись там шансов не было бы ни у кого. Допускать такие риски никто не имеет права — ни родители, ни власть. Поэтому решений принимать других не будем, обеспечим безопасность наших детей", - заявил глава региона.
https://ria.ru/20240902/belgorod-1969885706.html
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белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область, социальный навигатор, сн_образование
Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Социальный навигатор, СН_Образование
Школы в крупном районе Белгорода на неделю переведут на "дистант"

Гладков: школы в районе Белгорода Харьковская гора переведут на дистант

© iStock.com / LauresВид на Белгород
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© iStock.com / Laures
Вид на Белгород. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Школы Белгорода в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады - работать не будут, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Утром в понедельник губернатор информировал, что система ПВО сработала над Белгородом, в городе есть прямые попадания по одному социальному и одному коммерческому объекту. Район Харьковская гора – крупный жилой район, располагается в южной части города, он часто попадает под обстрел ВСУ.
Губернатор Вячеслав Гладков и сотрудники МЧС у поврежденного при обстреле ВСУ здания в Белгороде - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
При обстреле Белгорода разрушен детский сад
06:34
"Очередной обстрел города Белгорода. Долетели ракеты. Разрушен фактически полностью детский сад в городе Белгороде. Это уже третье учреждение образования — два детских сада и одна школа, где или прямые прилеты, или взрывы в непосредственной близости и большое количество повреждений. В таких условиях на Харьковской горе в городе Белгороде в очно-дистанционном формате мы начать учебный год не можем. Поэтому решение принимаем, что на одну неделю все школы на Харьковской горе города Белгорода… будут работать только в дистанционном формате", - написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Губернатор добавил, что детские сады на Харьковской горе в течение этой недели работать не будут, даже в режиме дежурных групп.
"Дорогие друзья, только что сейчас вернулся с места разрушения детского сада "Львёнок". Просто представил себе, что эти разрушения могли бы быть, например, днём, когда там были бы дети. Спастись там шансов не было бы ни у кого. Допускать такие риски никто не имеет права — ни родители, ни власть. Поэтому решений принимать других не будем, обеспечим безопасность наших детей", - заявил глава региона.
Жительница Белгорода о последствиях атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Жительница Белгорода рассказала об обстреле города
Вчера, 15:59
 
БелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородская областьСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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