Савельева наградили знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом"
Беглов наградил Савельева знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом"
Виталий Савельев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил вице-премьера РФ Виталия Савельева знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом", сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Губернатор Петербурга вручил Савельеву знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом" на заседании координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Беглов также поблагодарил Савельева за участие в реализации крупных городских проектов.
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"За последние годы благодаря поручениям президента и его поддержке мы начали работу по реализации большого количества проектов в сфере инфраструктуры. Они расшивают многие узкие места, которые давно копились, дают новый импульс развитию городской экономики и способствуют развитию страны. Эта работа была бы невозможна без личного участия Виталия Савельева, который 4 года возглавлял министерство транспорта, а сегодня курирует отрасль в статусе вице-премьера", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом" присваивается губернатором города, в частности, за многолетний добросовестный труд и выдающиеся заслуги в государственной, научной, творческой и иной деятельности на благо Петербурга, а также за осуществление деятельности, способствующей социально-экономическому, научно-техническому и культурному развитию города, повышению уровня жизни его жителей.
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