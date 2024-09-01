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Савельева наградили знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом" - РИА Новости, 01.09.2024
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20:45 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/savelev-1969852138.html
Савельева наградили знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом"
Савельева наградили знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом" - РИА Новости, 01.09.2024
Савельева наградили знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом"
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил вице-премьера РФ Виталия Савельева знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом", сообщила... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T20:45
2024-09-01T20:45
санкт-петербург
россия
ленинградская область
виталий савельев
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил вице-премьера РФ Виталия Савельева знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом", сообщила пресс-служба администрации губернатора. Губернатор Петербурга вручил Савельеву знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом" на заседании координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Беглов также поблагодарил Савельева за участие в реализации крупных городских проектов. "За последние годы благодаря поручениям президента и его поддержке мы начали работу по реализации большого количества проектов в сфере инфраструктуры. Они расшивают многие узкие места, которые давно копились, дают новый импульс развитию городской экономики и способствуют развитию страны. Эта работа была бы невозможна без личного участия Виталия Савельева, который 4 года возглавлял министерство транспорта, а сегодня курирует отрасль в статусе вице-премьера", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом" присваивается губернатором города, в частности, за многолетний добросовестный труд и выдающиеся заслуги в государственной, научной, творческой и иной деятельности на благо Петербурга, а также за осуществление деятельности, способствующей социально-экономическому, научно-техническому и культурному развитию города, повышению уровня жизни его жителей.
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санкт-петербург, россия, ленинградская область, виталий савельев, александр беглов
Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Виталий Савельев, Александр Беглов
Савельева наградили знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом"

Беглов наградил Савельева знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк Виталий Савельев
 Виталий Савельев - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Виталий Савельев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил вице-премьера РФ Виталия Савельева знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом", сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Губернатор Петербурга вручил Савельеву знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом" на заседании координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Беглов также поблагодарил Савельева за участие в реализации крупных городских проектов.
«
"За последние годы благодаря поручениям президента и его поддержке мы начали работу по реализации большого количества проектов в сфере инфраструктуры. Они расшивают многие узкие места, которые давно копились, дают новый импульс развитию городской экономики и способствуют развитию страны. Эта работа была бы невозможна без личного участия Виталия Савельева, который 4 года возглавлял министерство транспорта, а сегодня курирует отрасль в статусе вице-премьера", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом" присваивается губернатором города, в частности, за многолетний добросовестный труд и выдающиеся заслуги в государственной, научной, творческой и иной деятельности на благо Петербурга, а также за осуществление деятельности, способствующей социально-экономическому, научно-техническому и культурному развитию города, повышению уровня жизни его жителей.
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