https://ria.ru/20240901/savelev-1969852138.html

Савельева наградили знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом"

Савельева наградили знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом" - РИА Новости, 01.09.2024

Савельева наградили знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил вице-премьера РФ Виталия Савельева знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом", сообщила... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T20:45

2024-09-01T20:45

2024-09-01T20:45

санкт-петербург

россия

ленинградская область

виталий савельев

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил вице-премьера РФ Виталия Савельева знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом", сообщила пресс-служба администрации губернатора. Губернатор Петербурга вручил Савельеву знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом" на заседании координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Беглов также поблагодарил Савельева за участие в реализации крупных городских проектов. "За последние годы благодаря поручениям президента и его поддержке мы начали работу по реализации большого количества проектов в сфере инфраструктуры. Они расшивают многие узкие места, которые давно копились, дают новый импульс развитию городской экономики и способствуют развитию страны. Эта работа была бы невозможна без личного участия Виталия Савельева, который 4 года возглавлял министерство транспорта, а сегодня курирует отрасль в статусе вице-премьера", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом" присваивается губернатором города, в частности, за многолетний добросовестный труд и выдающиеся заслуги в государственной, научной, творческой и иной деятельности на благо Петербурга, а также за осуществление деятельности, способствующей социально-экономическому, научно-техническому и культурному развитию города, повышению уровня жизни его жителей.

https://ria.ru/20231223/peterburg-1917671920.html

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санкт-петербург, россия, ленинградская область, виталий савельев, александр беглов