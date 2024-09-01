https://ria.ru/20240901/rodina-1969763961.html

В Киеве раскрыли, что ждет родину Зеленского после атаки на Курскую область

В Киеве раскрыли, что ждет родину Зеленского после атаки на Курскую область - РИА Новости, 01.09.2024

В Киеве раскрыли, что ждет родину Зеленского после атаки на Курскую область

Обвал украинского фронта в ДНР после неудачной атаки ВСУ на Курскую область откроет российской армии дорогу на Днепропетровскую область, такое мнение высказал в РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T03:36

2024-09-01T03:36

2024-09-01T03:36

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

днепропетровская область

владимир зеленский

александр дубинский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Обвал украинского фронта в ДНР после неудачной атаки ВСУ на Курскую область откроет российской армии дорогу на Днепропетровскую область, такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене."Если эта операция с войсковой точки зрения задумывалась для отвлечения российских войск с Донецкого фронта — этого результата добиться не удалось. <…> Обвал фронта в сторону Днепропетровской области станет катастрофической ценой", — предупредил он.По мнению Дубинского, наступление ВСУ в Курской области представляет из себя лишь PR-акцию, нацеленную на поднятие личного рейтинга Владимира Зеленского — уроженца города Кривой Рог в Днепропетровской области. Однако план Киева лишь поставил под угрозу новые территории Украины."Решения такого рода, которые ведут к удовлетворению болезненных амбиций одного человека за счет страны и людских жизней, — ведут к катастрофе", — добавил политик.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение удалось остановить, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным на 31 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 8200 военнослужащих и 76 танков.В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Новожеланное. Также в сводке отмечалось освобождение стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.

https://ria.ru/20240901/zelenskiy-1969760795.html

https://ria.ru/20240831/wp-1969667751.html

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в мире, курская область, днепропетровская область, владимир зеленский, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, украина, россия