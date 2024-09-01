СМИ: Дурова и его спутницу заметили на прогулке на Елисейских Полях
Paris Match: Дуров ищет дорогой дом в Париже, дожидаясь суда
© Фото : страницы Юлии Вавиловой и Павла Дурова в соцсетиЮлия Вавилова и Павел Дуров
© Фото : страницы Юлии Вавиловой и Павла Дурова в соцсети
Юлия Вавилова и Павел Дуров. Архивное фото
ПАРИЖ, 1 сен — РИА Новости. Основателя Telegram Павла Дурова заметили на прогулке вместе с его спутницей Юлией Вавиловой на Елисейских Полях в Париже, предприниматель в ожидании суда ищет себе дом в столице Франции, сообщило издание Paris Match, опубликовав фото.
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"В эти выходные одетый в темную кожаную куртку и в черных очках 39-летний миллиардер с улыбкой прогуливался по Елисейским Полям вместе со своей 24-летней подругой Юлией Вавиловой", — говорится в публикации.
Издание, называющее Вавилову "невестой" Дурова, добавляет, что предприниматель остановился в одной из роскошных парижских гостиниц. По данным СМИ, Дуров поручил специалисту по поиску квартир найти дом в "красивых парижских кварталах", куда рассчитывает переехать уже на следующих выходных.
Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Этот инцидент вызвал широкую критику со стороны общественности во многих странах. Предпринимателя подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой — ему может грозить до десяти лет тюрьмы.
В среду вечером Дурова отпустили под залог, который он вскоре должен внести (пять миллионов евро). Ему запретили покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Как пишут европейские СМИ со ссылкой на административный документ, полученный от источника, по делу Telegram проходят сооснователи мессенджера братья Павел и Николай Дуровы. Французские власти 25 марта выдали ордера на их арест по обвинениям, включающим соучастие во владении, распространении, предложении и предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе.
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