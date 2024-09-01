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СМИ: Дурова и его спутницу заметили на прогулке на Елисейских Полях - РИА Новости, 02.09.2024
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19:39 01.09.2024 (обновлено: 00:06 02.09.2024)
https://ria.ru/20240901/durov-1969846602.html
СМИ: Дурова и его спутницу заметили на прогулке на Елисейских Полях
СМИ: Дурова и его спутницу заметили на прогулке на Елисейских Полях - РИА Новости, 02.09.2024
СМИ: Дурова и его спутницу заметили на прогулке на Елисейских Полях
Основателя Telegram Павла Дурова заметили на прогулке вместе с его спутницей Юлией Вавиловой на Елисейских Полях в Париже, предприниматель в ожидании суда ищет... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-01T19:39
2024-09-02T00:06
в мире
франция
париж
павел дуров
telegram
задержание павла дурова во франции
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ПАРИЖ, 1 сен — РИА Новости. Основателя Telegram Павла Дурова заметили на прогулке вместе с его спутницей Юлией Вавиловой на Елисейских Полях в Париже, предприниматель в ожидании суда ищет себе дом в столице Франции, сообщило издание Paris Match, опубликовав фото.&quot;В эти выходные одетый в темную кожаную куртку и в черных очках 39-летний миллиардер с улыбкой прогуливался по Елисейским Полям вместе со своей 24-летней подругой Юлией Вавиловой&quot;, — говорится в публикации.Издание, называющее Вавилову "невестой" Дурова, добавляет, что предприниматель остановился в одной из роскошных парижских гостиниц. По данным СМИ, Дуров поручил специалисту по поиску квартир найти дом в "красивых парижских кварталах", куда рассчитывает переехать уже на следующих выходных.Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Этот инцидент вызвал широкую критику со стороны общественности во многих странах. Предпринимателя подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой — ему может грозить до десяти лет тюрьмы.В среду вечером Дурова отпустили под залог, который он вскоре должен внести (пять миллионов евро). Ему запретили покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.Как пишут европейские СМИ со ссылкой на административный документ, полученный от источника, по делу Telegram проходят сооснователи мессенджера братья Павел и Николай Дуровы. Французские власти 25 марта выдали ордера на их арест по обвинениям, включающим соучастие во владении, распространении, предложении и предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе.
https://ria.ru/20240901/durov-1969796713.html
https://ria.ru/20240831/durov-1969696823.html
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в мире, франция, париж, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, Париж, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
СМИ: Дурова и его спутницу заметили на прогулке на Елисейских Полях

Paris Match: Дуров ищет дорогой дом в Париже, дожидаясь суда

© Фото : страницы Юлии Вавиловой и Павла Дурова в соцсетиЮлия Вавилова и Павел Дуров
Юлия Вавилова и Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Фото : страницы Юлии Вавиловой и Павла Дурова в соцсети
Юлия Вавилова и Павел Дуров. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 сен — РИА Новости. Основателя Telegram Павла Дурова заметили на прогулке вместе с его спутницей Юлией Вавиловой на Елисейских Полях в Париже, предприниматель в ожидании суда ищет себе дом в столице Франции, сообщило издание Paris Match, опубликовав фото.
«

"В эти выходные одетый в темную кожаную куртку и в черных очках 39-летний миллиардер с улыбкой прогуливался по Елисейским Полям вместе со своей 24-летней подругой Юлией Вавиловой", — говорится в публикации.

Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
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Издание, называющее Вавилову "невестой" Дурова, добавляет, что предприниматель остановился в одной из роскошных парижских гостиниц. По данным СМИ, Дуров поручил специалисту по поиску квартир найти дом в "красивых парижских кварталах", куда рассчитывает переехать уже на следующих выходных.
Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Этот инцидент вызвал широкую критику со стороны общественности во многих странах. Предпринимателя подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой — ему может грозить до десяти лет тюрьмы.
В среду вечером Дурова отпустили под залог, который он вскоре должен внести (пять миллионов евро). Ему запретили покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Как пишут европейские СМИ со ссылкой на административный документ, полученный от источника, по делу Telegram проходят сооснователи мессенджера братья Павел и Николай Дуровы. Французские власти 25 марта выдали ордера на их арест по обвинениям, включающим соучастие во владении, распространении, предложении и предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе.
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