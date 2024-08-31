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Россияне стали чаще останавливаться в глэмпингах - РИА Новости, 31.08.2024
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Туризм
 
09:17 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/glemping-1969637501.html
Россияне стали чаще останавливаться в глэмпингах
Россияне стали чаще останавливаться в глэмпингах - РИА Новости, 31.08.2024
Россияне стали чаще останавливаться в глэмпингах
Россияне стали чаще останавливаться в глэмпингах: с мая по середину августа такой вид размещения выбирали в 2,9 раза чаще, чем за аналогичный период прошлого... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T09:17
2024-08-31T09:17
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россияне стали чаще останавливаться в глэмпингах: с мая по середину августа такой вид размещения выбирали в 2,9 раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали РИА Новости в "Яндекс Путешествиях", основываясь на собственных данных. Глэмпинги - маленькие домики или шатры, позволяющие отдыхать на природе со всеми удобствами и отельным обслуживанием. "С мая по середину августа этот тип размещения (глэмпинг - ред.) выбирали в 2,9 раза чаще по сравнению с таким же периодом в прошлом году", - рассказали в компании, добавив, что большую часть бронирований совершают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. Кроме того, там отметили, что туристы воспринимают глэмпинг преимущественно как романтическое путешествие, предпочитая ездить вдвоем или небольшой компанией. "В 78% бронирований на сервисе среди гостей нет детей. При этом в такие путешествия легко взять с собой питомцев – их принимают в большинстве мест (70%)", - добавили в "Яндекс Путешествиях". Аналитики рассказали, что при выборе места отдыха россияне обращают внимание на наличие парковки и WiFi, также для путешественников важна близость воды: 54% выбирают варианты на первой линии пляжа. Как сообщили в "Яндекс Путешествиях", самыми популярными местами для глэмпинга считаются Москва и область, где средняя стоимость за ночь составляет около 10 тысяч рублей. На втором месте располагается Краснодарский край, где ночь обойдется в 11 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург и Ленинградская область со стоимостью ночи в 9,9 тысячи рублей. Как отмечают аналитики, средняя стоимость летней ночи в глэмпинге в России составляет 10,4 тысячи рублей. Наиболее бюджетные варианты размещения представлены в Мордовии - около 4,6 тысячи за ночь. Самую же высокую цену имеют глэмпинги в Мурманской области: ночь за полярным кругом обойдется туристам летом в среднем в 35 тысяч рублей, рассказали в сервисе.
https://ria.ru/20240831/podmoskove-1952243840.html
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Туризм, Новости - Туризм, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар
Россияне стали чаще останавливаться в глэмпингах

Популярность глэмпингов среди россиян возросла почти в три раза в этом году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТентхаусы на территории глэмпинга "Чепош парка" в Республике Алтай
Тентхаусы на территории глэмпинга Чепош парка в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Тентхаусы на территории глэмпинга "Чепош парка" в Республике Алтай. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россияне стали чаще останавливаться в глэмпингах: с мая по середину августа такой вид размещения выбирали в 2,9 раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали РИА Новости в "Яндекс Путешествиях", основываясь на собственных данных.
Глэмпинги - маленькие домики или шатры, позволяющие отдыхать на природе со всеми удобствами и отельным обслуживанием. "С мая по середину августа этот тип размещения (глэмпинг - ред.) выбирали в 2,9 раза чаще по сравнению с таким же периодом в прошлом году", - рассказали в компании, добавив, что большую часть бронирований совершают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.
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Кроме того, там отметили, что туристы воспринимают глэмпинг преимущественно как романтическое путешествие, предпочитая ездить вдвоем или небольшой компанией. "В 78% бронирований на сервисе среди гостей нет детей. При этом в такие путешествия легко взять с собой питомцев – их принимают в большинстве мест (70%)", - добавили в "Яндекс Путешествиях".
Аналитики рассказали, что при выборе места отдыха россияне обращают внимание на наличие парковки и WiFi, также для путешественников важна близость воды: 54% выбирают варианты на первой линии пляжа.
Как сообщили в "Яндекс Путешествиях", самыми популярными местами для глэмпинга считаются Москва и область, где средняя стоимость за ночь составляет около 10 тысяч рублей. На втором месте располагается Краснодарский край, где ночь обойдется в 11 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург и Ленинградская область со стоимостью ночи в 9,9 тысячи рублей.
Как отмечают аналитики, средняя стоимость летней ночи в глэмпинге в России составляет 10,4 тысячи рублей. Наиболее бюджетные варианты размещения представлены в Мордовии - около 4,6 тысячи за ночь. Самую же высокую цену имеют глэмпинги в Мурманской области: ночь за полярным кругом обойдется туристам летом в среднем в 35 тысяч рублей, рассказали в сервисе.
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