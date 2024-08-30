https://ria.ru/20240830/vaktsina-1969360532.html

Центр Гамалеи может разработать вакцину от лихорадки Западного Нила

Центр Гамалеи может разработать вакцину от лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 30.08.2024

Центр Гамалеи может разработать вакцину от лихорадки Западного Нила

При необходимости Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи готов разработать вакцину от лихорадки Западного Нила, но на это потребуется дополнительное... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T02:22

2024-08-30T02:22

2024-08-30T02:22

общество

здоровье - общество

россия

африка

америка

александр гинцбург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. При необходимости Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи готов разработать вакцину от лихорадки Западного Нила, но на это потребуется дополнительное финансирование, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург. "В принципе нет таких инфекций, от которых нельзя разработать вакцину. Даже против СПИДа можно. Но на это, соответственно, нужно финансирование и целенаправленная работа. Сейчас пока мы не ведем работу над этой вакциной, но если понадобится, то мы готовы", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, не планируется ли разработать вакцину от лихорадки Западного Нила и возможно ли это в принципе. Ранее на неделе Роспотребнадзор сообщал, что незначительное превышение среднего уровня заболеваемости лихорадкой Западного Нила отмечается в РФ - показатель заболеваемости на 13% выше среднемноголетнего. Заболевание зарегистрировано в 22 регионах страны, но в большинстве субъектов единичные случаи. Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь.

https://ria.ru/20240829/vaktsina-1969098201.html

https://ria.ru/20240827/vaktsina-1968845581.html

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общество, здоровье - общество, россия, африка, америка, александр гинцбург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)