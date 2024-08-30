https://ria.ru/20240830/svo-1969255879.html
"Это станет последней ошибкой". На Украине критикуют "хитрый план" Сырского
"Это станет последней ошибкой". На Украине критикуют "хитрый план" Сырского - РИА Новости, 30.08.2024
"Это станет последней ошибкой". На Украине критикуют "хитрый план" Сырского
На фоне вторжения крупных сил ВСУ в Курскую область наступление россиян в Донбассе не только не замедлилось, но и, напротив, серьезно ускорилось. И на Украине,... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T08:00
2024-08-30T08:00
2024-08-30T08:02
специальная военная операция на украине
александр сырский
покровск
украина
курская область
сергей лавров
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926369791_182:67:2110:1152_1920x0_80_0_0_00d08275d6d309d11a5ac8b1fe6094d0.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Захар Андреев. На фоне вторжения крупных сил ВСУ в Курскую область наступление россиян в Донбассе не только не замедлилось, но и, напротив, серьезно ускорилось. И на Украине, и на Западе пытаются разобраться в странных решениях командования: это хитрый план или вопиющая некомпетентность?Девять месяцев за неделю"Одно из самых распространенных толкований украинской стратегии заключается в том, что вторжение в Курскую область должно было отвлечь российские полки с востока Украины, ослабив давление на Покровск. Если так, то план провалился", — пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.Аналитики объясняют: Покровск (украинское название города Красноармейска) стратегически важен для донецкого фронта. Городок, в котором до конфликта проживали 60 тысяч человек, — значимый транспортный узел. Если российские Вооруженные силы установят над ним контроль, ВСУ будет крайне сложно удерживать линию обороны в регионе, причем как на севере, так и на юге. Кроме того, как опасаются в Киеве, после потери Покровска откроется дорога на Днепропетровск и Запорожье.Несмотря на все это, оборона там оказалась удивительно слабой. Украинские наблюдатели говорят об "оперативном кризисе"."Фактически за несколько недель враг прошел дистанцию, на которую иногда тратил девять месяцев", — жалуется в своем блоге бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.Почти каждый день российский флаг поднимается над очередным населенным пунктом на этом направлении. И после вторжения ВСУ в Курскую область темп наступления на Покровск не только не замедлился, но и ускорился, подчеркнул экс-советник."Лишь согласное гуденье насекомых"Главная проблема ВСУ — острая нехватка людей. Народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая неделю назад посетила Селидово — там уже идут бои."Я вышла на окраине, в направлении Новогродовки, и увидела там фортификации. В городе ничего не было, обычный гражданский населенный пункт. Я спустилась в окопы, никто их не охранял, никого в них не было. А за полем уже русские", — рассказывает она.И констатирует, что "не взорвалась на минах, не встретила бойцов территориальной обороны". "Единственной жизнью" в довольно качественных укреплениях были "одиночные насекомые".Ей вторит Андрусив: укрепления есть, а вот защищать их некому. "Людей настолько не хватает, что пилоты FPV-дронов держат окопы", — возмущается он. Кроме того, по его словам, украинская армия испытывает острую нехватку снарядов.По данным Экса, резервные бригады, которые могли усилить группировку в Покровске, отправлены на Курск."Шесть или около того бригад, обороняющих Покровск, уступают по численности россиянам примерно в два раза. Без помощи у них может не остаться иного выбора, кроме как сдать город — и очень скоро", — рассуждает обозреватель Forbes."Оперативный кризис — и ничего"Вторая проблема, которую выделяет Андрусив, — управление войсками. Он напоминает, что потерям на Покровском направлении предшествовала серия громких публичных конфликтов: украинские националисты обвиняют командиров старой, советской закалки в военных неудачах и требуют, чтобы те уступили дорогу молодым офицерам. Правда, теперь провалов столько, что никакие кадровые перестановки не помогут."В начале весны боевых комбригов снимали за одну утраченную деревню, а тут уже оперативный кризис — и ничего", — указывает бывший советник.Безуглая возлагает ответственность на высшее командование, проводившее необъяснимые ротации. По ее словам, некогда 20-тысячную Новогродовку россияне взяли за несколько дней, потому что окопы перед городом были пусты."Тридцать первую бригаду забрали, комбрига, за которого просил коллектив, сняли и завели против него уголовное дело. Вместо этого сюда отправили неопытное подразделение", — отмечает она. И добавляет: подобные ротации готовятся в Торецке, Покровске, Угледаре."Гениальный генерал или мясник"Необычайно быстрое продвижение россиян на Покровск вызывает разговоры о "хитром плане" главкома ВСУ Александра Сырского. Андрусив намекает на возможность "определенного замысла" — мол, растягивание коммуникаций грозит наступающим внезапным ударом.Безуглая же считает, что Сырский выводит войну на "уровень маневров времен Второй мировой, где ставки идут на потерю или захват целых регионов"."Но какова цена и какие перспективы? — спрашивает она. — Уверена, что нет четких ответов и у него. Игра на "пан или пропал".Секрет странных решений украинского командования — едва ли не бегство в Донбассе и вторжение в Курскую область — пытаются разгадать и на Западе."Ближайшие недели покажут, станет ли операция "Курск" гениальным шагом, переломившим ход событий, или последней ужасной ошибкой", — рассуждает автор британской The Telegraph. Исход военного конфликта, подчеркивает он, определит, кем останется в истории Александр Сырский — "гениальным генералом или жестоким мясником".Как минимум одно важное последствие у действий Сырского есть. Как заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров, "после авантюры в Курской области" любые обсуждения переговоров с Киевом потеряли актуальность.
https://ria.ru/20240803/svo-1963720553.html
покровск
украина
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926369791_0:0:2029:1522_1920x0_80_0_0_41925117d76e3d45ad392d3a5d9f0762.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр сырский, покровск, украина, курская область, сергей лавров, вооруженные силы украины, верховная рада украины, forbes
Специальная военная операция на Украине, Александр Сырский, Покровск, Украина, Курская область, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Forbes
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Захар Андреев. На фоне вторжения крупных сил ВСУ в Курскую область наступление россиян в Донбассе не только не замедлилось, но и, напротив, серьезно ускорилось. И на Украине, и на Западе пытаются разобраться в странных решениях командования: это хитрый план или вопиющая некомпетентность?
"Одно из самых распространенных толкований украинской стратегии заключается в том, что вторжение в Курскую область должно было отвлечь российские полки с востока Украины, ослабив давление на Покровск. Если так, то план провалился", — пишет
военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Аналитики объясняют: Покровск (украинское название города Красноармейска) стратегически важен для донецкого фронта. Городок, в котором до конфликта проживали 60 тысяч человек, — значимый транспортный узел. Если российские Вооруженные силы установят над ним контроль, ВСУ будет крайне сложно удерживать линию обороны в регионе, причем как на севере, так и на юге. Кроме того, как опасаются в Киеве, после потери Покровска откроется
дорога на Днепропетровск и Запорожье.
Несмотря на все это, оборона там оказалась удивительно слабой. Украинские наблюдатели говорят об "оперативном кризисе".
"Фактически за несколько недель враг прошел дистанцию, на которую иногда тратил девять месяцев", — жалуется в своем блоге бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.
Почти каждый день российский флаг поднимается над очередным населенным пунктом на этом направлении. И после вторжения ВСУ в Курскую область темп наступления на Покровск не только не замедлился, но и ускорился, подчеркнул экс-советник.
"Лишь согласное гуденье насекомых"
Главная проблема ВСУ — острая нехватка людей. Народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая неделю назад посетила Селидово — там уже идут бои.
"Я вышла на окраине, в направлении Новогродовки, и увидела там фортификации. В городе ничего не было, обычный гражданский населенный пункт. Я спустилась в окопы, никто их не охранял, никого в них не было. А за полем уже русские", — рассказывает она.
И констатирует, что "не взорвалась на минах, не встретила бойцов территориальной обороны". "Единственной жизнью" в довольно качественных укреплениях были "одиночные насекомые".
Ей вторит Андрусив: укрепления есть, а вот защищать их некому. "Людей настолько не хватает, что пилоты FPV-дронов держат окопы", — возмущается он. Кроме того, по его словам, украинская армия испытывает острую нехватку снарядов.
По данным Экса, резервные бригады, которые могли усилить группировку в Покровске, отправлены на Курск.
"Шесть или около того бригад, обороняющих Покровск, уступают по численности россиянам примерно в два раза. Без помощи у них может не остаться иного выбора, кроме как сдать город — и очень скоро", — рассуждает обозреватель Forbes.
"Оперативный кризис — и ничего"
Вторая проблема, которую выделяет Андрусив, — управление войсками. Он напоминает, что потерям на Покровском направлении предшествовала серия громких публичных конфликтов: украинские националисты обвиняют
командиров старой, советской закалки в военных неудачах и требуют, чтобы те уступили дорогу молодым офицерам. Правда, теперь провалов столько, что никакие кадровые перестановки не помогут.
"В начале весны боевых комбригов снимали за одну утраченную деревню, а тут уже оперативный кризис — и ничего", — указывает бывший советник.
Безуглая возлагает ответственность на высшее командование, проводившее необъяснимые ротации. По ее словам, некогда 20-тысячную Новогродовку россияне взяли за несколько дней, потому что окопы перед городом были пусты.
"Тридцать первую бригаду забрали, комбрига, за которого просил коллектив, сняли и завели против него уголовное дело. Вместо этого сюда отправили неопытное подразделение", — отмечает она. И добавляет: подобные ротации готовятся в Торецке, Покровске, Угледаре.
"Гениальный генерал или мясник"
Необычайно быстрое продвижение россиян на Покровск вызывает разговоры о "хитром плане" главкома ВСУ Александра Сырского. Андрусив намекает на возможность "определенного замысла" — мол, растягивание коммуникаций грозит наступающим внезапным ударом.
Безуглая же считает, что Сырский выводит войну на "уровень маневров времен Второй мировой, где ставки идут на потерю или захват целых регионов".
"Но какова цена и какие перспективы? — спрашивает она. — Уверена, что нет четких ответов и у него. Игра на "пан или пропал".
Секрет странных решений украинского командования — едва ли не бегство в Донбассе и вторжение в Курскую область — пытаются разгадать и на Западе.
"Ближайшие недели покажут, станет ли операция "Курск" гениальным шагом, переломившим ход событий, или последней ужасной ошибкой", — рассуждает
автор британской The Telegraph. Исход военного конфликта, подчеркивает он, определит, кем останется в истории Александр Сырский — "гениальным генералом или жестоким мясником".
Как минимум одно важное последствие у действий Сырского есть. Как заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров, "после авантюры в Курской области" любые обсуждения переговоров с Киевом потеряли актуальность.