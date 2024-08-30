https://ria.ru/20240830/svo-1969255879.html

"Это станет последней ошибкой". На Украине критикуют "хитрый план" Сырского

"Это станет последней ошибкой". На Украине критикуют "хитрый план" Сырского - РИА Новости, 30.08.2024

"Это станет последней ошибкой". На Украине критикуют "хитрый план" Сырского

На фоне вторжения крупных сил ВСУ в Курскую область наступление россиян в Донбассе не только не замедлилось, но и, напротив, серьезно ускорилось. И на Украине,... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T08:00

2024-08-30T08:00

2024-08-30T08:02

специальная военная операция на украине

александр сырский

покровск

украина

курская область

сергей лавров

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Захар Андреев. На фоне вторжения крупных сил ВСУ в Курскую область наступление россиян в Донбассе не только не замедлилось, но и, напротив, серьезно ускорилось. И на Украине, и на Западе пытаются разобраться в странных решениях командования: это хитрый план или вопиющая некомпетентность?Девять месяцев за неделю"Одно из самых распространенных толкований украинской стратегии заключается в том, что вторжение в Курскую область должно было отвлечь российские полки с востока Украины, ослабив давление на Покровск. Если так, то план провалился", — пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.Аналитики объясняют: Покровск (украинское название города Красноармейска) стратегически важен для донецкого фронта. Городок, в котором до конфликта проживали 60 тысяч человек, — значимый транспортный узел. Если российские Вооруженные силы установят над ним контроль, ВСУ будет крайне сложно удерживать линию обороны в регионе, причем как на севере, так и на юге. Кроме того, как опасаются в Киеве, после потери Покровска откроется дорога на Днепропетровск и Запорожье.Несмотря на все это, оборона там оказалась удивительно слабой. Украинские наблюдатели говорят об "оперативном кризисе"."Фактически за несколько недель враг прошел дистанцию, на которую иногда тратил девять месяцев", — жалуется в своем блоге бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.Почти каждый день российский флаг поднимается над очередным населенным пунктом на этом направлении. И после вторжения ВСУ в Курскую область темп наступления на Покровск не только не замедлился, но и ускорился, подчеркнул экс-советник."Лишь согласное гуденье насекомых"Главная проблема ВСУ — острая нехватка людей. Народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая неделю назад посетила Селидово — там уже идут бои."Я вышла на окраине, в направлении Новогродовки, и увидела там фортификации. В городе ничего не было, обычный гражданский населенный пункт. Я спустилась в окопы, никто их не охранял, никого в них не было. А за полем уже русские", — рассказывает она.И констатирует, что "не взорвалась на минах, не встретила бойцов территориальной обороны". "Единственной жизнью" в довольно качественных укреплениях были "одиночные насекомые".Ей вторит Андрусив: укрепления есть, а вот защищать их некому. "Людей настолько не хватает, что пилоты FPV-дронов держат окопы", — возмущается он. Кроме того, по его словам, украинская армия испытывает острую нехватку снарядов.По данным Экса, резервные бригады, которые могли усилить группировку в Покровске, отправлены на Курск."Шесть или около того бригад, обороняющих Покровск, уступают по численности россиянам примерно в два раза. Без помощи у них может не остаться иного выбора, кроме как сдать город — и очень скоро", — рассуждает обозреватель Forbes."Оперативный кризис — и ничего"Вторая проблема, которую выделяет Андрусив, — управление войсками. Он напоминает, что потерям на Покровском направлении предшествовала серия громких публичных конфликтов: украинские националисты обвиняют командиров старой, советской закалки в военных неудачах и требуют, чтобы те уступили дорогу молодым офицерам. Правда, теперь провалов столько, что никакие кадровые перестановки не помогут."В начале весны боевых комбригов снимали за одну утраченную деревню, а тут уже оперативный кризис — и ничего", — указывает бывший советник.Безуглая возлагает ответственность на высшее командование, проводившее необъяснимые ротации. По ее словам, некогда 20-тысячную Новогродовку россияне взяли за несколько дней, потому что окопы перед городом были пусты."Тридцать первую бригаду забрали, комбрига, за которого просил коллектив, сняли и завели против него уголовное дело. Вместо этого сюда отправили неопытное подразделение", — отмечает она. И добавляет: подобные ротации готовятся в Торецке, Покровске, Угледаре."Гениальный генерал или мясник"Необычайно быстрое продвижение россиян на Покровск вызывает разговоры о "хитром плане" главкома ВСУ Александра Сырского. Андрусив намекает на возможность "определенного замысла" — мол, растягивание коммуникаций грозит наступающим внезапным ударом.Безуглая же считает, что Сырский выводит войну на "уровень маневров времен Второй мировой, где ставки идут на потерю или захват целых регионов"."Но какова цена и какие перспективы? — спрашивает она. — Уверена, что нет четких ответов и у него. Игра на "пан или пропал".Секрет странных решений украинского командования — едва ли не бегство в Донбассе и вторжение в Курскую область — пытаются разгадать и на Западе."Ближайшие недели покажут, станет ли операция "Курск" гениальным шагом, переломившим ход событий, или последней ужасной ошибкой", — рассуждает автор британской The Telegraph. Исход военного конфликта, подчеркивает он, определит, кем останется в истории Александр Сырский — "гениальным генералом или жестоким мясником".Как минимум одно важное последствие у действий Сырского есть. Как заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров, "после авантюры в Курской области" любые обсуждения переговоров с Киевом потеряли актуальность.

https://ria.ru/20240803/svo-1963720553.html

покровск

украина

курская область

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александр сырский, покровск, украина, курская область, сергей лавров, вооруженные силы украины, верховная рада украины, forbes