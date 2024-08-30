Рейтинг@Mail.ru
Экс-замминистра обороны Попова поместили в "Лефортово" - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/sizo-2-1969411222.html
Экс-замминистра обороны Попова поместили в "Лефортово"
Экс-замминистра обороны Попова поместили в "Лефортово" - РИА Новости, 30.08.2024
Экс-замминистра обороны Попова поместили в "Лефортово"
Бывший замминистра обороны РФ Павел Попов, арестованный в четверг на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере, помещен в СИЗО-2 "Лефортово",... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T11:18
2024-08-30T11:18
происшествия
здоровье - общество
россия
москва
павел попов (генерал)
лефортово
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969290331_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5b9c16bdc4fd5d6ea2bc35d3df0cc71f.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Бывший замминистра обороны РФ Павел Попов, арестованный в четверг на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере, помещен в СИЗО-2 "Лефортово", уточнили РИА Новости в правоохранительных органах. "Генерал Попов помещен в СИЗО-2 ФСИН России (Лефортово)", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что Попов будет содержаться в Бутырке (СИЗО-2 ГУФСИН по Москве). СК РФ сообщал, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (до 10 лет лишения свободы). В четверг 235-й окружной военный суд арестовал Попова до 29 октября. Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя, заявившего, что в материалах дела содержится как тайна следствия, так и государственная тайна.
https://ria.ru/20240829/popov-1969318540.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969290331_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_d2149185bd83b8effa0399209cab387d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, россия, москва, павел попов (генерал), лефортово, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Москва, Павел Попов (генерал), Лефортово, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-замминистра обороны Попова поместили в "Лефортово"

Экс-замминистра обороны Попова поместили в СИЗО-2 "Лефортово" на 2 месяца

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПавел Попов в суде
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Павел Попов в суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Бывший замминистра обороны РФ Павел Попов, арестованный в четверг на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере, помещен в СИЗО-2 "Лефортово", уточнили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Генерал Попов помещен в СИЗО-2 ФСИН России (Лефортово)", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Попов будет содержаться в Бутырке (СИЗО-2 ГУФСИН по Москве).
СК РФ сообщал, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (до 10 лет лишения свободы). В четверг 235-й окружной военный суд арестовал Попова до 29 октября. Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя, заявившего, что в материалах дела содержится как тайна следствия, так и государственная тайна.
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Источник рассказал о показаниях по делу экс-замминистра обороны Попова
29 августа, 19:28
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияМоскваПавел Попов (генерал)ЛефортовоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала