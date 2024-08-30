https://ria.ru/20240830/sizo-2-1969411222.html

Экс-замминистра обороны Попова поместили в "Лефортово"

Экс-замминистра обороны Попова поместили в "Лефортово" - РИА Новости, 30.08.2024

Экс-замминистра обороны Попова поместили в "Лефортово"

Бывший замминистра обороны РФ Павел Попов, арестованный в четверг на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере, помещен в СИЗО-2 "Лефортово",... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T11:18

2024-08-30T11:18

2024-08-30T11:18

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россия

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лефортово

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Бывший замминистра обороны РФ Павел Попов, арестованный в четверг на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере, помещен в СИЗО-2 "Лефортово", уточнили РИА Новости в правоохранительных органах. "Генерал Попов помещен в СИЗО-2 ФСИН России (Лефортово)", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что Попов будет содержаться в Бутырке (СИЗО-2 ГУФСИН по Москве). СК РФ сообщал, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (до 10 лет лишения свободы). В четверг 235-й окружной военный суд арестовал Попова до 29 октября. Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя, заявившего, что в материалах дела содержится как тайна следствия, так и государственная тайна.

https://ria.ru/20240829/popov-1969318540.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, москва, павел попов (генерал), лефортово, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф)