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Муфтии опровергли миф об ОСАГО и шариате - РИА Новости, 30.08.2024
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Религия
 
14:20 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/osago-1969476429.html
Муфтии опровергли миф об ОСАГО и шариате
Муфтии опровергли миф об ОСАГО и шариате - РИА Новости, 30.08.2024
Муфтии опровергли миф об ОСАГО и шариате
Представители российских мусульманских организаций заявили РИА Новости, что нормы шариата позволяют пользоваться ОСАГО, а позиция единоверцев, которые не... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:20
2024-08-30T14:20
религия
северный кавказ
москва
россия
шафиг пшихачев
осаго
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Представители российских мусульманских организаций заявили РИА Новости, что нормы шариата позволяют пользоваться ОСАГО, а позиция единоверцев, которые не оформляют автомобильные страховки якобы из-за исламских законов, ошибочна. Как ранее сообщали СМИ, в Татарстане некоторые верующие мусульмане сознательно игнорируют оформление полиса ОСАГО, потому что это якобы противоречит шариатским законам. "Нормы шариата позволяют пользоваться ОСАГО. Не застраховался – сам будет платить ущерб и штраф за отсутствие страховки. Вопросы якобы об ущемлении мусульман поднимают в угоду Западу. Определенным силам нужно показать "попрание мусульман", их противостояние с властями, недовольство и бытовые пустяки, чтобы расшатать общество. Иногда и СМИ эту темы подхватывают и несут почем зря. Нужно это понимать и не вестись", - заявил РИА Новости руководитель московской мусульманской общины "Милость" Марат Алимов. Генеральный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа в Москве, председатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихачев рассказал, что ему не приходилось встречаться с теми, кто не желает оформлять страховой полис на машину из-за норм религии. "Но если такая тема поднимается, скажу, что это раскачивание ситуации. Любой повод для некоторых – это повод заявить о себе и якобы об ущемлении своих прав. Покупка ОСАГО не противоречит религиозным правилам. Более того, если у тебя машина, ты обязан быть ответственным за нее в любой ситуации. Этого требует закон светской страны, которой Россия и является", - сказал Пшихачев. Муфтий центрального Духовного управления мусульман Волгоградской области Бата Кифах Мохамад отметил, что неприятие "определенными представителями мусульман" норм светского государства вызывает у него тревогу. "Если кому-то из мусульман не нравятся законы нашей страны, у вас есть выбор куда направиться. Земля большая", - сказал Мохамад.
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северный кавказ, москва, россия, шафиг пшихачев, осаго
Религия, Северный Кавказ, Москва, Россия, Шафиг Пшихачев, ОСАГО
Муфтии опровергли миф об ОСАГО и шариате

Российские муфтии: нормы шариата позволяют пользоваться ОСАГО

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВерующий на праздничном намазе в праздник Курбан-Байрам мечети Кул-Шариф в Казани. 21 августа 2018
Верующий на праздничном намазе в праздник Курбан-Байрам мечети Кул-Шариф в Казани. 21 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Представители российских мусульманских организаций заявили РИА Новости, что нормы шариата позволяют пользоваться ОСАГО, а позиция единоверцев, которые не оформляют автомобильные страховки якобы из-за исламских законов, ошибочна.
Как ранее сообщали СМИ, в Татарстане некоторые верующие мусульмане сознательно игнорируют оформление полиса ОСАГО, потому что это якобы противоречит шариатским законам.
Машины такси - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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29 августа, 19:17
"Нормы шариата позволяют пользоваться ОСАГО. Не застраховался – сам будет платить ущерб и штраф за отсутствие страховки. Вопросы якобы об ущемлении мусульман поднимают в угоду Западу. Определенным силам нужно показать "попрание мусульман", их противостояние с властями, недовольство и бытовые пустяки, чтобы расшатать общество. Иногда и СМИ эту темы подхватывают и несут почем зря. Нужно это понимать и не вестись", - заявил РИА Новости руководитель московской мусульманской общины "Милость" Марат Алимов.
Генеральный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа в Москве, председатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихачев рассказал, что ему не приходилось встречаться с теми, кто не желает оформлять страховой полис на машину из-за норм религии.
"Но если такая тема поднимается, скажу, что это раскачивание ситуации. Любой повод для некоторых – это повод заявить о себе и якобы об ущемлении своих прав. Покупка ОСАГО не противоречит религиозным правилам. Более того, если у тебя машина, ты обязан быть ответственным за нее в любой ситуации. Этого требует закон светской страны, которой Россия и является", - сказал Пшихачев.
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Муфтий центрального Духовного управления мусульман Волгоградской области Бата Кифах Мохамад отметил, что неприятие "определенными представителями мусульман" норм светского государства вызывает у него тревогу. "Если кому-то из мусульман не нравятся законы нашей страны, у вас есть выбор куда направиться. Земля большая", - сказал Мохамад.
 
РелигияСеверный КавказМоскваРоссияШафиг ПшихачевОСАГО
 
 
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