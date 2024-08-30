https://ria.ru/20240830/moskva-1969523319.html

В Москве показали российский поезд для ВСМ с названием "Белый кречет"

В Москве показали российский поезд для ВСМ с названием "Белый кречет" - РИА Новости, 30.08.2024

В Москве показали российский поезд для ВСМ с названием "Белый кречет"

Полномасштабный макет вагона российского высокоскоростного поезда "Белый кречет" показали в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T15:53

2024-08-30T15:53

2024-08-30T18:20

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Полномасштабный макет вагона российского высокоскоростного поезда "Белый кречет" показали в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости. Его установили на Манежной площади в рамках выставки "Станция Манеж. Московский транспорт — 2030"."До 8 сентября посетить вагон и составить собственное представление о том, какими будут отечественные высокоскоростные поезда, могут все желающие. Вход на выставку бесплатный", — сообщили РИА Новости в "Уральских локомотивах", которые будут строить поезда для ВСМ.Вагон снаружи окрашен в белый, светло-серый и серый тона, а сбоку изображен контур птицы. Интерьер выполнен в бежевом цвете, в салоне — кресла в различных компоновках.Строить российские поезда для высокоскоростных магистралей будет группа "Синара" в кооперации с "Трансмашхолдингом". Первые элементы российских поездов начнут создавать уже в 2024 году, сообщал РИА Новости вице-президент "Синары" Александр Мишарин.Высокоскоростные составы, рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут состоять из восьми или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Согласно представленной в августе презентации концессионера проекта "ВСМ Две столицы", которую изучило РИА Новости, всего в поезде из восьми вагонов планируется 454 пассажирских места. Будет один вагон первого класса с 21 местом (15 сидячих мест, переговорная — четыре места, купе-сьют — два места), один вагон бизнес-класса — 68 мест, два вагона класса стандарт — 135 мест, четыре вагона класса комфорт — 230 мест. Максимальная скорость поезда составит 400 километров в час, в эксплуатации — 360. Начало сборки первого образца поезда для ВСМ запланировано на 2026 год. В 2027-м он должен быть готов, на 2028 год запланировано получение сертификата соответствия. Всего до 2030-го "Синара" поставит для ВСМ Москва — Петербург 43 таких поезда. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для движения поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорогу полностью запустят в 2028 году. Время в пути составит два часа 15 минут. В целом планируется создание сети ВСМ в России. Таким дорогам потребуются и специальные поезда.

https://ria.ru/20240828/rzhd-1968954622.html

https://ria.ru/20240822/poezd-1967871201.html

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Вагон российского высокоскоростного поезда "Белый кречет" Вагон российского высокоскоростного поезда "Белый кречет" 2024-08-30T15:53 true PT0M14S

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