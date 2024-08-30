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В Москве показали российский поезд для ВСМ с названием "Белый кречет" - РИА Новости, 30.08.2024
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15:53 30.08.2024 (обновлено: 18:20 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/moskva-1969523319.html
В Москве показали российский поезд для ВСМ с названием "Белый кречет"
В Москве показали российский поезд для ВСМ с названием "Белый кречет" - РИА Новости, 30.08.2024
В Москве показали российский поезд для ВСМ с названием "Белый кречет"
Полномасштабный макет вагона российского высокоскоростного поезда "Белый кречет" показали в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:53
2024-08-30T18:20
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Полномасштабный макет вагона российского высокоскоростного поезда "Белый кречет" показали в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости. Его установили на Манежной площади в рамках выставки "Станция Манеж. Московский транспорт — 2030"."До 8 сентября посетить вагон и составить собственное представление о том, какими будут отечественные высокоскоростные поезда, могут все желающие. Вход на выставку бесплатный", — сообщили РИА Новости в "Уральских локомотивах", которые будут строить поезда для ВСМ.Вагон снаружи окрашен в белый, светло-серый и серый тона, а сбоку изображен контур птицы. Интерьер выполнен в бежевом цвете, в салоне — кресла в различных компоновках.Строить российские поезда для высокоскоростных магистралей будет группа "Синара" в кооперации с "Трансмашхолдингом". Первые элементы российских поездов начнут создавать уже в 2024 году, сообщал РИА Новости вице-президент "Синары" Александр Мишарин.Высокоскоростные составы, рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут состоять из восьми или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Согласно представленной в августе презентации концессионера проекта "ВСМ Две столицы", которую изучило РИА Новости, всего в поезде из восьми вагонов планируется 454 пассажирских места. Будет один вагон первого класса с 21 местом (15 сидячих мест, переговорная — четыре места, купе-сьют — два места), один вагон бизнес-класса — 68 мест, два вагона класса стандарт — 135 мест, четыре вагона класса комфорт — 230 мест. Максимальная скорость поезда составит 400 километров в час, в эксплуатации — 360. Начало сборки первого образца поезда для ВСМ запланировано на 2026 год. В 2027-м он должен быть готов, на 2028 год запланировано получение сертификата соответствия. Всего до 2030-го "Синара" поставит для ВСМ Москва — Петербург 43 таких поезда. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для движения поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорогу полностью запустят в 2028 году. Время в пути составит два часа 15 минут. В целом планируется создание сети ВСМ в России. Таким дорогам потребуются и специальные поезда.
https://ria.ru/20240828/rzhd-1968954622.html
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Вагон российского высокоскоростного поезда "Белый кречет"
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россия, москва, санкт-петербург, технологии, общество
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Технологии, Общество
В Москве показали российский поезд для ВСМ с названием "Белый кречет"

В Москве показали макет вагона высокоскоростного поезда "Белый кречет"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Полномасштабный макет вагона российского высокоскоростного поезда "Белый кречет" показали в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости.
Его установили на Манежной площади в рамках выставки "Станция Манеж. Московский транспорт — 2030".
© РИА НовостиВагон российского высокоскоростного поезда "Белый кречет"
Вагон российского высокоскоростного поезда Белый кречет
Вагон российского высокоскоростного поезда "Белый кречет"
© РИА Новости
1 из 4
© РИА НовостиВагон российского высокоскоростного поезда "Белый кречет"
Вагон российского высокоскоростного поезда Белый кречет
Вагон российского высокоскоростного поезда "Белый кречет"
© РИА Новости
2 из 4
© РИА НовостиВагон российского высокоскоростного поезда "Белый кречет"
Вагон российского высокоскоростного поезда Белый кречет
Вагон российского высокоскоростного поезда "Белый кречет"
© РИА Новости
3 из 4
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭкспозиция выставки "Станция Манеж. Московский транспорт 2030".
Вагон российского высокоскоростного поезда Белый кречет
Экспозиция выставки "Станция Манеж. Московский транспорт 2030".
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 4
Вагон российского высокоскоростного поезда "Белый кречет"
© РИА Новости
1 из 4
Вагон российского высокоскоростного поезда "Белый кречет"
© РИА Новости
2 из 4
Вагон российского высокоскоростного поезда "Белый кречет"
© РИА Новости
3 из 4
Экспозиция выставки "Станция Манеж. Московский транспорт 2030".
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 4
«
"До 8 сентября посетить вагон и составить собственное представление о том, какими будут отечественные высокоскоростные поезда, могут все желающие. Вход на выставку бесплатный", — сообщили РИА Новости в "Уральских локомотивах", которые будут строить поезда для ВСМ.
Вагон снаружи окрашен в белый, светло-серый и серый тона, а сбоку изображен контур птицы. Интерьер выполнен в бежевом цвете, в салоне — кресла в различных компоновках.

Поезда, курсирующие на железных дорогах России, уже несколько лет получают наименования птиц, например: "Сапсан", "Ласточка", "Финист", "Орлан", "Иволга".

Строить российские поезда для высокоскоростных магистралей будет группа "Синара" в кооперации с "Трансмашхолдингом". Первые элементы российских поездов начнут создавать уже в 2024 году, сообщал РИА Новости вице-президент "Синары" Александр Мишарин.
Высокоскоростные составы, рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут состоять из восьми или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Согласно представленной в августе презентации концессионера проекта "ВСМ Две столицы", которую изучило РИА Новости, всего в поезде из восьми вагонов планируется 454 пассажирских места. Будет один вагон первого класса с 21 местом (15 сидячих мест, переговорная — четыре места, купе-сьют — два места), один вагон бизнес-класса — 68 мест, два вагона класса стандарт — 135 мест, четыре вагона класса комфорт — 230 мест.
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Максимальная скорость поезда составит 400 километров в час, в эксплуатации — 360. Начало сборки первого образца поезда для ВСМ запланировано на 2026 год. В 2027-м он должен быть готов, на 2028 год запланировано получение сертификата соответствия. Всего до 2030-го "Синара" поставит для ВСМ Москва — Петербург 43 таких поезда.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для движения поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорогу полностью запустят в 2028 году. Время в пути составит два часа 15 минут. В целом планируется создание сети ВСМ в России. Таким дорогам потребуются и специальные поезда.
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