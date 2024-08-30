https://ria.ru/20240830/moskalkova-1969586152.html
Москалькова уточнит информацию по делу осужденного в Казахстане блогера
Москалькова уточнит информацию по делу осужденного в Казахстане блогера - РИА Новости, 30.08.2024
Москалькова уточнит информацию по делу осужденного в Казахстане блогера
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила письмо в адрес омбудсмена Казахстана Артура Ластаева для уточнения информации по делу... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T19:46
2024-08-30T19:46
2024-08-30T19:49
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила письмо в адрес омбудсмена Казахстана Артура Ластаева для уточнения информации по делу осужденного в республике пророссийского блогера Ермека Тайчибекова, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин. Он отметил, что повторно направил Москальковой обращение с просьбой о содействии в ситуации с блогером. "В связи с вашим поступившим повторным обращением в защиту прав осужденного казахстанского общественного активиста Ермека Тайчибекова направила письмо в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан А.Е.Ластаева с целью утончения актуальной информации по данному делу", - говорится в ответе Москальковой, которое Затулин разместил в своем Telegram-канале. В 2022 году, по словам Затулина, он уже обращался к Москальковой по вопросу казахстанского политзаключенного. Проведенная по инициативе депутата проверка привела к улучшению условий содержания блогера. Тайчибекова, известного пророссийскими взглядами и выступлениями в защиту русского языка, задержали в сентябре 2020 года после интервью одному из интернет-изданий, где он высказался о массовых беспорядках в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, которые прошли в феврале того же года. В августе 2021 года суд Ауэзовского района Алма-Аты приговорил его к семи годам строгого режима, сообщал РИА Новости его адвокат Галым Нурпеисов. По словам юриста, мужчину судили по статье о разжигании национальной розни с использованием СМИ. При этом в 2015 году Тайчибекову уже выносили приговор по статье о возбуждении национальной розни, тогда его отправили в колонию на четыре года, но он освободился досрочно в 2017 году.
https://ria.ru/20240426/sud-1942471533.html
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казахстан, россия, жамбылская область, татьяна москалькова, константин затулин, госдума рф, в мире
Казахстан, Россия, Жамбылская область, Татьяна Москалькова, Константин Затулин, Госдума РФ, В мире
Москалькова уточнит информацию по делу осужденного в Казахстане блогера
Москалькова обратилась к обмудсмену Казахстана по делу блогера Тайчибекова
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила письмо в адрес омбудсмена Казахстана Артура Ластаева для уточнения информации по делу осужденного в республике пророссийского блогера Ермека Тайчибекова, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин
.
Он отметил, что повторно направил Москальковой обращение с просьбой о содействии в ситуации с блогером.
"В связи с вашим поступившим повторным обращением в защиту прав осужденного казахстанского общественного активиста Ермека Тайчибекова направила письмо в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан А.Е.Ластаева с целью утончения актуальной информации по данному делу", - говорится в ответе Москальковой, которое Затулин разместил в своем Telegram-канале.
В 2022 году, по словам Затулина, он уже обращался к Москальковой по вопросу казахстанского политзаключенного. Проведенная по инициативе депутата проверка привела к улучшению условий содержания блогера.
Тайчибекова, известного пророссийскими взглядами и выступлениями в защиту русского языка, задержали в сентябре 2020 года после интервью одному из интернет-изданий, где он высказался о массовых беспорядках в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, которые прошли в феврале того же года.
В августе 2021 года суд Ауэзовского района Алма-Аты приговорил его к семи годам строгого режима, сообщал РИА Новости его адвокат Галым Нурпеисов. По словам юриста, мужчину судили по статье о разжигании национальной розни с использованием СМИ.
При этом в 2015 году Тайчибекову уже выносили приговор по статье о возбуждении национальной розни, тогда его отправили в колонию на четыре года, но он освободился досрочно в 2017 году.