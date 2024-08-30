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Прокуратура Адыгеи потребовала признать преступления фашистов геноцидом - РИА Новости, 30.08.2024
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08:34 30.08.2024 (обновлено: 08:38 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/genotsid-1969379812.html
Прокуратура Адыгеи потребовала признать преступления фашистов геноцидом
Прокуратура Адыгеи потребовала признать преступления фашистов геноцидом - РИА Новости, 30.08.2024
Прокуратура Адыгеи потребовала признать преступления фашистов геноцидом
Прокуратура Адыгеи направила в суд заявление о признании геноцидом советского народа преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T08:34
2024-08-30T08:38
здоровье - общество
республика адыгея
адыгейская автономная область
россия
игорь краснов
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Прокуратура Адыгеи направила в суд заявление о признании геноцидом советского народа преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Адыгейской автономной области (в настоящее время - Республика Адыгея) в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурором Республики Адыгея направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Адыгейской автономной области (в настоящее время - Республика Адыгея) в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", - говорится в сообщении.Отмечается, что что оккупация Адыгейской автономной области началась 9 августа 1942 года и длилась до 18 февраля 1943 года. В это время немецкие захватчики угнетали советских граждан, применяли насилие, грабили, расстреливали мирных жителей и военнопленных, а также угоняли трудоспособных людей на принудительные работы. В результате этих действий погибли более пяти тысяч жителей области.Фашистскими захватчиками нанесен колоссальный урон экономике региона, уничтожены многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия, размер причиненного ущерба в переводе на современный курс рубля превысил 3,2 миллиарда рублей, говорится в релизе Генпрокуратуры."Заявление подано в Верховный суд Республики Адыгея в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах захватчиков в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости", - добавляется в сообщении.
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здоровье - общество, республика адыгея, адыгейская автономная область, россия, игорь краснов, без срока давности
Здоровье - Общество, Республика Адыгея, Адыгейская автономная область, Россия, Игорь Краснов, Без срока давности
Прокуратура Адыгеи потребовала признать преступления фашистов геноцидом

Прокуратура Адыгеи требует признать геноцидом народов СССР преступления фашистов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Прокуратура Адыгеи направила в суд заявление о признании геноцидом советского народа преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Адыгейской автономной области (в настоящее время - Республика Адыгея) в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурором Республики Адыгея направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Адыгейской автономной области (в настоящее время - Республика Адыгея) в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что что оккупация Адыгейской автономной области началась 9 августа 1942 года и длилась до 18 февраля 1943 года. В это время немецкие захватчики угнетали советских граждан, применяли насилие, грабили, расстреливали мирных жителей и военнопленных, а также угоняли трудоспособных людей на принудительные работы. В результате этих действий погибли более пяти тысяч жителей области.
Фашистскими захватчиками нанесен колоссальный урон экономике региона, уничтожены многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия, размер причиненного ущерба в переводе на современный курс рубля превысил 3,2 миллиарда рублей, говорится в релизе Генпрокуратуры.
"Заявление подано в Верховный суд Республики Адыгея в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах захватчиков в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости", - добавляется в сообщении.
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