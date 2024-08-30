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Прокуратура Адыгеи потребовала признать преступления фашистов геноцидом

Прокуратура Адыгеи потребовала признать преступления фашистов геноцидом - РИА Новости, 30.08.2024

Прокуратура Адыгеи потребовала признать преступления фашистов геноцидом

Прокуратура Адыгеи направила в суд заявление о признании геноцидом советского народа преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T08:34

2024-08-30T08:34

2024-08-30T08:38

здоровье - общество

республика адыгея

адыгейская автономная область

россия

игорь краснов

без срока давности

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Прокуратура Адыгеи направила в суд заявление о признании геноцидом советского народа преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Адыгейской автономной области (в настоящее время - Республика Адыгея) в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурором Республики Адыгея направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Адыгейской автономной области (в настоящее время - Республика Адыгея) в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", - говорится в сообщении.Отмечается, что что оккупация Адыгейской автономной области началась 9 августа 1942 года и длилась до 18 февраля 1943 года. В это время немецкие захватчики угнетали советских граждан, применяли насилие, грабили, расстреливали мирных жителей и военнопленных, а также угоняли трудоспособных людей на принудительные работы. В результате этих действий погибли более пяти тысяч жителей области.Фашистскими захватчиками нанесен колоссальный урон экономике региона, уничтожены многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия, размер причиненного ущерба в переводе на современный курс рубля превысил 3,2 миллиарда рублей, говорится в релизе Генпрокуратуры."Заявление подано в Верховный суд Республики Адыгея в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах захватчиков в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240627/sud-1955811711.html

республика адыгея

адыгейская автономная область

россия

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здоровье - общество, республика адыгея, адыгейская автономная область, россия, игорь краснов, без срока давности