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В Минздраве рассказали, как протекает болезнь вейперов EVALI - РИА Новости, 30.08.2024
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04:37 30.08.2024 (обновлено: 13:55 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/bolezn-1969367876.html
В Минздраве рассказали, как протекает болезнь вейперов EVALI
В Минздраве рассказали, как протекает болезнь вейперов EVALI - РИА Новости, 30.08.2024
В Минздраве рассказали, как протекает болезнь вейперов EVALI
Почти всем пациентам с болезнью вейперов EVALI требуется госпитализация, одной трети нужна искусственная вентиляция легких, заявила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T04:37
2024-08-30T13:55
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Почти всем пациентам с болезнью вейперов EVALI требуется госпитализация, одной трети нужна искусственная вентиляция легких, заявила РИА Новости руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины" Минздрава России, доктор медицинских наук Маринэ Гамбарян. Ранее Минздрав предупредил о новой болезни EVALI, которую вызывают вейпы и электронные сигареты, симптомы схожи с коронавирусной инфекцией — температура, слабость, кашель и одышка, а также патологические изменения в легких. "EVALI — острое ингаляционное поражение легочной ткани. 95 процентов пострадавших с EVALI нуждаются в госпитализации в отделение пульмонологии или интенсивной терапии, одной трети требуется искусственная вентиляция легких", — сказала Гамбарян. Она уточнила, что болезнь официально была признана в США в 2019 году, где в то время уже буйствовала "эпидемия вейпинга" среди подростков и молодежи. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), за год в США было зарегистрировано более 2800 госпитализированных случаев EVALI, 68 из которых закончились летальным исходом, отметила Гамбарян. По ее словам, потребление электронной никотинсодержащей, а также безникотиновой продукции может вызвать не только EVALI, но и поражение сердца, сосудов, респираторной системы.
https://ria.ru/20240531/veypy-1949540614.html
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Общество, США, Россия, Здоровье - Общество
В Минздраве рассказали, как протекает болезнь вейперов EVALI

Гамбарян: почти всем пациентам с болезнью вейперов EVALI нужна госпитализация

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрохожий на улице в Москве
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© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Почти всем пациентам с болезнью вейперов EVALI требуется госпитализация, одной трети нужна искусственная вентиляция легких, заявила РИА Новости руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины" Минздрава России, доктор медицинских наук Маринэ Гамбарян.
Ранее Минздрав предупредил о новой болезни EVALI, которую вызывают вейпы и электронные сигареты, симптомы схожи с коронавирусной инфекцией — температура, слабость, кашель и одышка, а также патологические изменения в легких.
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"EVALI — острое ингаляционное поражение легочной ткани. 95 процентов пострадавших с EVALI нуждаются в госпитализации в отделение пульмонологии или интенсивной терапии, одной трети требуется искусственная вентиляция легких", — сказала Гамбарян.
Она уточнила, что болезнь официально была признана в США в 2019 году, где в то время уже буйствовала "эпидемия вейпинга" среди подростков и молодежи. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), за год в США было зарегистрировано более 2800 госпитализированных случаев EVALI, 68 из которых закончились летальным исходом, отметила Гамбарян.
По ее словам, потребление электронной никотинсодержащей, а также безникотиновой продукции может вызвать не только EVALI, но и поражение сердца, сосудов, респираторной системы.
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