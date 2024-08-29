Рейтинг@Mail.ru
Медики в Курской области будут получать прибавку к зарплате - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 29.08.2024 (обновлено: 17:59 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/mishustin-1969288217.html
Медики в Курской области будут получать прибавку к зарплате
Медики в Курской области будут получать прибавку к зарплате - РИА Новости, 29.08.2024
Медики в Курской области будут получать прибавку к зарплате
Медработники, которые помогают раненым в Курской области, с августа будут получать прибавку к заработной плате, данная мера коснётся более 2,5 тысячи человек,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:11
2024-08-29T17:59
общество
курская область
здоровье - общество
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744304965_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2049d732d09111fcd8582e293cfe3cd3.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Медработники, которые помогают раненым в Курской области, с августа будут получать прибавку к заработной плате, данная мера коснётся более 2,5 тысячи человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Ещё об одном подписанном документе, который касается поддержки медицинских работников, которые заботятся о раненых в ходе СВО... Они получают прибавку к заработной плате в зависимости от выполняемой работы, обязанностей и отработанного времени. Сегодня распространим эту меру также на специалистов, которые трудятся в Курской области, где такая доплата уже с августа станет доступной для более чем 2,5 тысяч человек", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.Он добавил, что такая мера по поручению президента уже действует в ЛНР, ДНР, а также Белгородской, Запорожской и Херсонской областях.Мишустин подчеркнул, что положенные средства должны доходить до людей без задержек.
https://ria.ru/20240829/finansirovanie-1969263950.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744304965_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d337125302a8068f4a7438b82ee92772.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, курская область, здоровье - общество, россия, михаил мишустин
Общество, Курская область, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мишустин
Медики в Курской области будут получать прибавку к зарплате

Мишустин: более 2,5 тысяч курских медработников получат прибавку к зарплате

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Машины скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Медработники, которые помогают раненым в Курской области, с августа будут получать прибавку к заработной плате, данная мера коснётся более 2,5 тысячи человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Ещё об одном подписанном документе, который касается поддержки медицинских работников, которые заботятся о раненых в ходе СВО... Они получают прибавку к заработной плате в зависимости от выполняемой работы, обязанностей и отработанного времени. Сегодня распространим эту меру также на специалистов, которые трудятся в Курской области, где такая доплата уже с августа станет доступной для более чем 2,5 тысяч человек", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.
Он добавил, что такая мера по поручению президента уже действует в ЛНР, ДНР, а также Белгородской, Запорожской и Херсонской областях.
Мишустин подчеркнул, что положенные средства должны доходить до людей без задержек.
Жители приграничных районов Курской области, пострадавшие в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльске Курской области, созданном для вывоза жителей из Глушковского, Рыльского и Кореневского районов - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Правительство выделит Курской области еще 15,5 миллиарда рублей
29 августа, 15:52
 
ОбществоКурская областьЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала