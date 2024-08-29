https://ria.ru/20240829/mishustin-1969288217.html

Медики в Курской области будут получать прибавку к зарплате

Медики в Курской области будут получать прибавку к зарплате - РИА Новости, 29.08.2024

Медики в Курской области будут получать прибавку к зарплате

Медработники, которые помогают раненым в Курской области, с августа будут получать прибавку к заработной плате, данная мера коснётся более 2,5 тысячи человек,... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T17:11

2024-08-29T17:11

2024-08-29T17:59

общество

курская область

здоровье - общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Медработники, которые помогают раненым в Курской области, с августа будут получать прибавку к заработной плате, данная мера коснётся более 2,5 тысячи человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Ещё об одном подписанном документе, который касается поддержки медицинских работников, которые заботятся о раненых в ходе СВО... Они получают прибавку к заработной плате в зависимости от выполняемой работы, обязанностей и отработанного времени. Сегодня распространим эту меру также на специалистов, которые трудятся в Курской области, где такая доплата уже с августа станет доступной для более чем 2,5 тысяч человек", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.Он добавил, что такая мера по поручению президента уже действует в ЛНР, ДНР, а также Белгородской, Запорожской и Херсонской областях.Мишустин подчеркнул, что положенные средства должны доходить до людей без задержек.

https://ria.ru/20240829/finansirovanie-1969263950.html

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общество, курская область, здоровье - общество, россия, михаил мишустин