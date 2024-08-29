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Врач рассказал, как правильно употреблять мед - РИА Новости, 29.08.2024
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03:09 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/med-1969099955.html
Врач рассказал, как правильно употреблять мед
Врач рассказал, как правильно употреблять мед - РИА Новости, 29.08.2024
Врач рассказал, как правильно употреблять мед
Мед теряет свои полезные свойства в горячих напитках, поэтому лучше употреблять его в свежем виде или растворять в теплых напитках, сообщил РИА Новости главный... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T03:09
2024-08-29T03:09
общество
андрей тяжельников
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мед теряет свои полезные свойства в горячих напитках, поэтому лучше употреблять его в свежем виде или растворять в теплых напитках, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. "При температуре более 40 градусов мед теряет свои полезные свойства. Поэтому лучше употреблять мед в свежем виде или растворять в теплых напитках", - сказал Тяжельников. Врач отметил, что мед оказывает обволакивающее действие и снимает раздражение слизистых при кашле и боли в горле, при том, что он в целом содействует повышению иммунитета – это хорошее вспомогательное средство при лечении простудных заболеваний, но он не заменяет лекарственные препараты. "Мед – это целая кладовая полезных веществ. Он содержит витамины B2, B3, B5, B6, B9, C, такие микроэлементы, как кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк. Продукт богат антиоксидантами: флавоноидами и органическими кислотами, которые способствуют уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшению воспаления в организме, повышает защитные функции организма. Мед считают пробиотиком, поскольку в его состав лактобациллы и бифидобактерии", - добавил собеседник агентства.
https://rsport.ria.ru/20240826/pochemu-plotnyy-zavtrak-takoy-populyarnyy-1966434240.html
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общество, андрей тяжельников, россия, здоровье - общество
Общество, Андрей Тяжельников, Россия, Здоровье - Общество
Врач рассказал, как правильно употреблять мед

Врач Тяжельников: при температуре более 40 градусов мед теряет полезные свойства

© iStock.com / Ls9907Мед
Мед - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© iStock.com / Ls9907
Мед. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мед теряет свои полезные свойства в горячих напитках, поэтому лучше употреблять его в свежем виде или растворять в теплых напитках, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"При температуре более 40 градусов мед теряет свои полезные свойства. Поэтому лучше употреблять мед в свежем виде или растворять в теплых напитках", - сказал Тяжельников.
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Врач отметил, что мед оказывает обволакивающее действие и снимает раздражение слизистых при кашле и боли в горле, при том, что он в целом содействует повышению иммунитета – это хорошее вспомогательное средство при лечении простудных заболеваний, но он не заменяет лекарственные препараты.
"Мед – это целая кладовая полезных веществ. Он содержит витамины B2, B3, B5, B6, B9, C, такие микроэлементы, как кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк. Продукт богат антиоксидантами: флавоноидами и органическими кислотами, которые способствуют уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшению воспаления в организме, повышает защитные функции организма. Мед считают пробиотиком, поскольку в его состав лактобациллы и бифидобактерии", - добавил собеседник агентства.
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