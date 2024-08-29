https://ria.ru/20240829/med-1969099955.html

Врач рассказал, как правильно употреблять мед

Врач рассказал, как правильно употреблять мед - РИА Новости, 29.08.2024

Врач рассказал, как правильно употреблять мед

Мед теряет свои полезные свойства в горячих напитках, поэтому лучше употреблять его в свежем виде или растворять в теплых напитках, сообщил РИА Новости главный... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T03:09

2024-08-29T03:09

2024-08-29T03:09

общество

андрей тяжельников

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мед теряет свои полезные свойства в горячих напитках, поэтому лучше употреблять его в свежем виде или растворять в теплых напитках, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. "При температуре более 40 градусов мед теряет свои полезные свойства. Поэтому лучше употреблять мед в свежем виде или растворять в теплых напитках", - сказал Тяжельников. Врач отметил, что мед оказывает обволакивающее действие и снимает раздражение слизистых при кашле и боли в горле, при том, что он в целом содействует повышению иммунитета – это хорошее вспомогательное средство при лечении простудных заболеваний, но он не заменяет лекарственные препараты. "Мед – это целая кладовая полезных веществ. Он содержит витамины B2, B3, B5, B6, B9, C, такие микроэлементы, как кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк. Продукт богат антиоксидантами: флавоноидами и органическими кислотами, которые способствуют уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшению воспаления в организме, повышает защитные функции организма. Мед считают пробиотиком, поскольку в его состав лактобациллы и бифидобактерии", - добавил собеседник агентства.

https://rsport.ria.ru/20240826/pochemu-plotnyy-zavtrak-takoy-populyarnyy-1966434240.html

https://rsport.ria.ru/20240823/samye-poleznye-sladosti-1966427691.html

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общество, андрей тяжельников, россия, здоровье - общество