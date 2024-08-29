Источник: новых фигурантов дела "Крокуса" задержали в Дагестане в апреле
Пятерых новых фигурантов дела о теракте в "Крокусе" задержали в апреле
© Суды общей юрисдикции города МосквыФигуранты по делу о теракте в концертом зале "Крокус Сити Холл" в суде
© Суды общей юрисдикции города Москвы
Фигуранты по делу о теракте в концертом зале "Крокус Сити Холл" в суде
МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. Четверо фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", которым Басманный суд Москвы в четверг продлил арест, являются гражданами Таджикистана, еще один - россиян, говорится в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В четверг Басманный суд столицы продлил на три месяца срок ареста фигурантам по делу совершения теракта в концертом зале "Крокус Сити Холл": Гадоеву Шахромджону Насимовичу, Исмаилову Зубайдулло Авайдуллоевичу, Солиеву Мустакиме Абдуманоновичу, Солиеву Умеджону Абдуманоновичу и Хамидову Хусейну Абдурасуловичу. Данные фамилии ранее не звучали, однако известно, что в российских регионах были арестованы фигуранты дела о "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", которые также планировали совершить теракт в Каспийске.
Изначально они были задержаны и арестованы в апреле в Дагестане. Позже, как сообщалось ранее, их этапировали в Москву.
Четверо – граждане Таджикистана, один – гражданин России, уроженец Таджикистана, свидетельствуют материалы. Они были арестованы 3 и 4 апреля.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
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23 августа, 04:07