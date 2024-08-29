https://ria.ru/20240829/kadry-1969337402.html

Кластер для обучения кадров судостроительной отрасли создают в Ленобласти

Кластер для обучения кадров судостроительной отрасли создают в Ленобласти - РИА Новости, 29.08.2024

Кластер для обучения кадров судостроительной отрасли создают в Ленобласти

В Ленобласти создадут образовательно-производственный кластер и многоуровневую систему подготовки кадров в сфере судостроения, об этом рассказал губернатор... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T21:27

2024-08-29T21:27

2024-08-29T21:27

ленинградская область

ленинградская область

россия

кировский район

александр дрозденко

николай патрушев

выборгский судостроительный завод

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. В Ленобласти создадут образовательно-производственный кластер и многоуровневую систему подготовки кадров в сфере судостроения, об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко на отраслевом совещании, которое провел председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Для обеспечения кадровой потребности отрасли в 2025 году в Ленобласти по проекту "Профессионалитет" планируется создание образовательно-производственного кластера в области судостроения для интеграции организаций среднего профессионального образования и реального сектора экономики. Сейчас прорабатывается вопрос о создании кластера на базе областного Техникума водного транспорта. Также развиваем существующие инженерные классы — 1 сентября учебный процесс начнется в 4 новых инженерных классах, еще 4 класса в этом году откроем в Шлиссельбурге", - сказал Дрозденко. Как подчеркнул Николай Патрушев, сейчас ключевая задача — усовершенствовать систему подготовки кадров. Важно развивать межведомственное взаимодействие между предприятиями и образовательными организациями, активнее внедрять программы специалитета, повышать качество преподавания физики со школы и развивать производственную практику на предприятиях. В Ленобласти находятся такие предприятия судостроительной отрасли, как ПАО "Выборгский судостроительный завод", АО "Невский судостроительно-судоремонтный завод", верфь "Пелла", судостроительный холдинг "Норебо", АО "Гесер" (комплексные решения для судостроительной отрасли), ООО "Винета" (производство двигателей, энергетического оборудования и судовой арматуры), ряд других производителей комплектующих, судовых интерьеров, вспомогательных механизмов. Объединение производителей судового оборудования, судовых компонентов и конечной продукции способствует эффективному развитию кооперации, локализации мощностей, снижению издержек и импортозамещению. В этой связи в Ленинградской области был создан судостроительный кластер. Сейчас количество участников кластера составляет более 20 компаний. В 2025 году в Ленинградской области в рамках реализации федерального проекта "Профессионалитет" планируется создание образовательно-производственного центра (кластера) в области судостроения с целью интеграции организаций среднего профессионального образования и реального сектора экономики. В настоящий момент прорабатывается вопрос о создании кластера на базе ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта" (Кировский район). В число предприятий партнеров войдут ведущие предприятия судостроительной отрасли региона. Сетевой образовательной организацией выступит ГАПОУ ЛО "Выборгский политехнический колледж "Александровский". Также на ближайшие три года Ленобласть заложила в бюджет по 27 миллионов на создание и оснащение судостроительных инженерных классов.

https://ria.ru/20240822/putilovo-1967893566.html

https://ria.ru/20240622/obelisk-1954745876.html

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ленинградская область, россия, кировский район, александр дрозденко, николай патрушев, выборгский судостроительный завод