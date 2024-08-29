https://ria.ru/20240829/ekspert-1969313257.html
Эксперт назвал запуск беспилотной "Ласточки" технологическим прорывом
Эксперт назвал запуск беспилотной "Ласточки" технологическим прорывом - РИА Новости, 29.08.2024
Эксперт назвал запуск беспилотной "Ласточки" технологическим прорывом
РЖД, запустив на Московском центральном кольце (МЦК) беспилотный поезд "Ласточка" для перевозок пассажиров на железной дороге, стали первыми в мире с подобным... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T18:58
2024-08-29T18:58
2024-08-29T19:02
экономика
технологии
австралия
россия
санкт-петербург
олег белозеров
ржд
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. РЖД, запустив на Московском центральном кольце (МЦК) беспилотный поезд "Ласточка" для перевозок пассажиров на железной дороге, стали первыми в мире с подобным проектом, поскольку он реализован на открытом пространстве, в условиях значительной интенсивности движения и имеет высокий уровень автоматизации для быстрой реакции, сообщил РИА Новости управляющий партнер и сооснователь Rollingstock Agency (специализируется на аналитике и консалтинге в сфере железнодорожного машиностроения) Александр Поликарпов. РЖД 28 августа запустили первую беспилотную "Ласточку" на МЦК для перевозок пассажиров. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3). Глава РЖД Олег Белозеров сказал, что РЖД стали первыми в мире с подобным проектом. В сети возникли дискуссии по этому вопросу. "Достигнутый третий уровень автоматизации УА 3 (GoA3) на железнодорожной линии с высоким пассажиропотоком и тактовым движением в 4 минуты – это значимый мировой технологический прорыв. В мире полноценная эксплуатация железнодорожных поездов с пассажирами и автоматикой такого уровня еще нигде не реализована", - прокомментировал РИА Новости Поликарпов. Он пояснил, что в мире уже есть ряд успешных проектов беспилотного движения на рельсовом транспорте, однако их условия эксплуатации проще, чем на МЦК. Проекты с высоким уровнем автоматизации, который является беспилотным или максимально близок к нему, пока успешно функционируют только на изолированных линиях городского транспорта с относительно невысокими пассажиропотоками. "Другими словами, это отдельные линии метро, по которым подвижной состав ходит в замкнутой системе без доступа пассажиров к путям. Текущий уровень технологий позволяет обеспечить беспилотное движение только при оборудовании линий платформенными дверями, при этом такт движения поездов довольно низкий", - рассказал Поликарпов. Впереди конкурентовЭксперт продолжил, что на магистральном железнодорожном транспорте пока реализован только один успешный проект беспилотного движения УА4 (GoA4, без машиниста в кабине), но это грузовая линия компании Rio Tinto по вывозу горнорудной продукции в Австралии. Она представляет собой изолированную замкнутую систему, по которой груженые составы из вагонов и локомотива с невысокой скоростью спускаются от карьера к порту, а затем порожние поезда возвращаются обратно. Сам по себе проект МЦК Поликарпов назвал уникальным: его отличает крайне высокая интенсивность движения и большой пассажиропоток. Аналогом могут быть только загруженные линии самых развитых метрополитенов мира, говорит он. "К тому же автоматизация движения на железной дороге в границах города усложняется тем, что ее затруднительно полностью изолировать, а пути во многих местах находятся на одном уровне с другими объектами городской среды. Также система автоматики должна определять посторонние объекты гораздо раньше, так как железнодорожные поезда тяжелее метро, у них обычно более высокая скорость движения, следовательно, у них более длинный тормозной путь", - привел аргументы эксперт. Он также напомнил и о российской специфике погодных условий: к традиционным дождям добавляется вся палитра снегопадов разной интенсивности. "Сегодня в сфере автоматизации идет настоящая гонка технологий, и на текущий момент российские разработчики опережают своих иностранных коллег, но конкуренты тоже активно работают. Россия объективно лидирует по проектам автоматизации рельсового транспорта на открытом пространстве", - констатировал Поликарпов. Так, с 2022 года серийно внедряется схожая технология российской компании Cognitive Pilot на трамваях в Санкт-Петербурге, то есть тоже на незамкнутой системе в городской среде. Таких масштабов установки систем компьютерного зрения на данный момент тоже нигде нет.
https://ria.ru/20240423/rzhd-1941766384.html
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экономика, технологии, австралия, россия, санкт-петербург, олег белозеров, ржд, московское центральное кольцо (мцк), rio tinto
Экономика, Технологии, Австралия, Россия, Санкт-Петербург, Олег Белозеров, РЖД, Московское центральное кольцо (МЦК), Rio Tinto
Эксперт назвал запуск беспилотной "Ласточки" технологическим прорывом
Эксперт Поликарпов: РЖД первыми в мире запустили беспилотный поезд "Ласточка"
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. РЖД, запустив на Московском центральном кольце (МЦК) беспилотный поезд "Ласточка" для перевозок пассажиров на железной дороге, стали первыми в мире с подобным проектом, поскольку он реализован на открытом пространстве, в условиях значительной интенсивности движения и имеет высокий уровень автоматизации для быстрой реакции, сообщил РИА Новости управляющий партнер и сооснователь Rollingstock Agency (специализируется на аналитике и консалтинге в сфере железнодорожного машиностроения) Александр Поликарпов.
РЖД 28 августа запустили первую беспилотную "Ласточку" на МЦК для перевозок пассажиров. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3). Глава РЖД Олег Белозеров сказал, что РЖД стали первыми в мире с подобным проектом. В сети возникли дискуссии по этому вопросу.
"Достигнутый третий уровень автоматизации УА 3 (GoA3) на железнодорожной линии с высоким пассажиропотоком и тактовым движением в 4 минуты – это значимый мировой технологический прорыв. В мире полноценная эксплуатация железнодорожных поездов с пассажирами и автоматикой такого уровня еще нигде не реализована", - прокомментировал РИА Новости Поликарпов.
Он пояснил, что в мире уже есть ряд успешных проектов беспилотного движения на рельсовом транспорте, однако их условия эксплуатации проще, чем на МЦК. Проекты с высоким уровнем автоматизации, который является беспилотным или максимально близок к нему, пока успешно функционируют только на изолированных линиях городского транспорта с относительно невысокими пассажиропотоками.
"Другими словами, это отдельные линии метро, по которым подвижной состав ходит в замкнутой системе без доступа пассажиров к путям. Текущий уровень технологий позволяет обеспечить беспилотное движение только при оборудовании линий платформенными дверями, при этом такт движения поездов довольно низкий", - рассказал Поликарпов.
Эксперт продолжил, что на магистральном железнодорожном транспорте пока реализован только один успешный проект беспилотного движения УА4 (GoA4, без машиниста в кабине), но это грузовая линия компании Rio Tinto по вывозу горнорудной продукции в Австралии. Она представляет собой изолированную замкнутую систему, по которой груженые составы из вагонов и локомотива с невысокой скоростью спускаются от карьера к порту, а затем порожние поезда возвращаются обратно.
Сам по себе проект МЦК Поликарпов назвал уникальным: его отличает крайне высокая интенсивность движения и большой пассажиропоток. Аналогом могут быть только загруженные линии самых развитых метрополитенов мира, говорит он.
"К тому же автоматизация движения на железной дороге в границах города усложняется тем, что ее затруднительно полностью изолировать, а пути во многих местах находятся на одном уровне с другими объектами городской среды. Также система автоматики должна определять посторонние объекты гораздо раньше, так как железнодорожные поезда тяжелее метро, у них обычно более высокая скорость движения, следовательно, у них более длинный тормозной путь", - привел аргументы эксперт.
Он также напомнил и о российской специфике погодных условий: к традиционным дождям добавляется вся палитра снегопадов разной интенсивности.
"Сегодня в сфере автоматизации идет настоящая гонка технологий, и на текущий момент российские разработчики опережают своих иностранных коллег, но конкуренты тоже активно работают. Россия объективно лидирует по проектам автоматизации рельсового транспорта на открытом пространстве", - констатировал Поликарпов.
Так, с 2022 года серийно внедряется схожая технология российской компании Cognitive Pilot на трамваях в Санкт-Петербурге, то есть тоже на незамкнутой системе в городской среде. Таких масштабов установки систем компьютерного зрения на данный момент тоже нигде нет.