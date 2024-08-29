https://ria.ru/20240829/ekspert-1969313257.html

Эксперт назвал запуск беспилотной "Ласточки" технологическим прорывом

Эксперт назвал запуск беспилотной "Ласточки" технологическим прорывом - РИА Новости, 29.08.2024

Эксперт назвал запуск беспилотной "Ласточки" технологическим прорывом

РЖД, запустив на Московском центральном кольце (МЦК) беспилотный поезд "Ласточка" для перевозок пассажиров на железной дороге, стали первыми в мире с подобным... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T18:58

2024-08-29T18:58

2024-08-29T19:02

экономика

технологии

австралия

россия

санкт-петербург

олег белозеров

ржд

московское центральное кольцо (мцк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155953/63/1559536324_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_20a56846358887e14ee7a3eb33f0f57a.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. РЖД, запустив на Московском центральном кольце (МЦК) беспилотный поезд "Ласточка" для перевозок пассажиров на железной дороге, стали первыми в мире с подобным проектом, поскольку он реализован на открытом пространстве, в условиях значительной интенсивности движения и имеет высокий уровень автоматизации для быстрой реакции, сообщил РИА Новости управляющий партнер и сооснователь Rollingstock Agency (специализируется на аналитике и консалтинге в сфере железнодорожного машиностроения) Александр Поликарпов. РЖД 28 августа запустили первую беспилотную "Ласточку" на МЦК для перевозок пассажиров. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3). Глава РЖД Олег Белозеров сказал, что РЖД стали первыми в мире с подобным проектом. В сети возникли дискуссии по этому вопросу. "Достигнутый третий уровень автоматизации УА 3 (GoA3) на железнодорожной линии с высоким пассажиропотоком и тактовым движением в 4 минуты – это значимый мировой технологический прорыв. В мире полноценная эксплуатация железнодорожных поездов с пассажирами и автоматикой такого уровня еще нигде не реализована", - прокомментировал РИА Новости Поликарпов. Он пояснил, что в мире уже есть ряд успешных проектов беспилотного движения на рельсовом транспорте, однако их условия эксплуатации проще, чем на МЦК. Проекты с высоким уровнем автоматизации, который является беспилотным или максимально близок к нему, пока успешно функционируют только на изолированных линиях городского транспорта с относительно невысокими пассажиропотоками. "Другими словами, это отдельные линии метро, по которым подвижной состав ходит в замкнутой системе без доступа пассажиров к путям. Текущий уровень технологий позволяет обеспечить беспилотное движение только при оборудовании линий платформенными дверями, при этом такт движения поездов довольно низкий", - рассказал Поликарпов. Впереди конкурентовЭксперт продолжил, что на магистральном железнодорожном транспорте пока реализован только один успешный проект беспилотного движения УА4 (GoA4, без машиниста в кабине), но это грузовая линия компании Rio Tinto по вывозу горнорудной продукции в Австралии. Она представляет собой изолированную замкнутую систему, по которой груженые составы из вагонов и локомотива с невысокой скоростью спускаются от карьера к порту, а затем порожние поезда возвращаются обратно. Сам по себе проект МЦК Поликарпов назвал уникальным: его отличает крайне высокая интенсивность движения и большой пассажиропоток. Аналогом могут быть только загруженные линии самых развитых метрополитенов мира, говорит он. "К тому же автоматизация движения на железной дороге в границах города усложняется тем, что ее затруднительно полностью изолировать, а пути во многих местах находятся на одном уровне с другими объектами городской среды. Также система автоматики должна определять посторонние объекты гораздо раньше, так как железнодорожные поезда тяжелее метро, у них обычно более высокая скорость движения, следовательно, у них более длинный тормозной путь", - привел аргументы эксперт. Он также напомнил и о российской специфике погодных условий: к традиционным дождям добавляется вся палитра снегопадов разной интенсивности. "Сегодня в сфере автоматизации идет настоящая гонка технологий, и на текущий момент российские разработчики опережают своих иностранных коллег, но конкуренты тоже активно работают. Россия объективно лидирует по проектам автоматизации рельсового транспорта на открытом пространстве", - констатировал Поликарпов. Так, с 2022 года серийно внедряется схожая технология российской компании Cognitive Pilot на трамваях в Санкт-Петербурге, то есть тоже на незамкнутой системе в городской среде. Таких масштабов установки систем компьютерного зрения на данный момент тоже нигде нет.

https://ria.ru/20240423/rzhd-1941766384.html

https://radiosputnik.ru/20230525/mtsk-1874150987.html

австралия

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, австралия, россия, санкт-петербург, олег белозеров, ржд, московское центральное кольцо (мцк), rio tinto