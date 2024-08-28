https://ria.ru/20240828/sovfedja-1968898137.html
В СФ предложили разработать механизм компенсаций за утечки данных
В СФ предложили разработать механизм компенсаций за утечки данных - РИА Новости, 28.08.2024
В СФ предложили разработать механизм компенсаций за утечки данных
Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации рекомендовал Минцифры разработать механизм внесудебных компенсаций гражданам за утечки их персональных РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T09:39
2024-08-28T09:39
2024-08-28T09:39
технологии
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
совет федерации рф
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации рекомендовал Минцифры разработать механизм внесудебных компенсаций гражданам за утечки их персональных данных, сообщил РИА Новости зампред Совета, сенатор Артем Шейкин. "Рекомендовать… (Минцифры - ред.) разработать механизм обязательного внесудебного возмещения вреда субъектам персональных данных, причиненного в случае утечек персональных данных (при наличии решения по административному делу об утечке), с учетом обсуждаемой законодательной инициативы о введении обязательного финансового обеспечения ответственности операторов за утечки персональных данных граждан", - говорится в решении секции Совета, документ есть в распоряжении РИА Новости. В беседе с агентством также Шейкин рассказал, что с исками о компенсации за утечки персональных данных обращается небольшой процент пострадавших граждан. По его словам, институт обязательного страхования гражданской ответственности операторов персональных данных поспособствует более серьезному отношению операторов данных к обрабатываемой ими информации. "Указанные изменения также позволят предотвратить излишний сбор персональных данных граждан компаниями", - отметил политик.
https://ria.ru/20230926/kompensatsiya-1898772281.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), совет федерации рф
Технологии, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Совет Федерации РФ
В СФ предложили разработать механизм компенсаций за утечки данных
СФ предложил Минцифры создать механизм внесудебных компенсаций за утечки данных
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации рекомендовал Минцифры разработать механизм внесудебных компенсаций гражданам за утечки их персональных данных, сообщил РИА Новости зампред Совета, сенатор Артем Шейкин.
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"Рекомендовать… (Минцифры - ред.) разработать механизм обязательного внесудебного возмещения вреда субъектам персональных данных, причиненного в случае утечек персональных данных (при наличии решения по административному делу об утечке), с учетом обсуждаемой законодательной инициативы о введении обязательного финансового обеспечения ответственности операторов за утечки персональных данных граждан", - говорится в решении секции Совета, документ есть в распоряжении РИА Новости.
В беседе с агентством также Шейкин рассказал, что с исками о компенсации за утечки персональных данных обращается небольшой процент пострадавших граждан. По его словам, институт обязательного страхования гражданской ответственности операторов персональных данных поспособствует более серьезному отношению операторов данных к обрабатываемой ими информации.
"Указанные изменения также позволят предотвратить излишний сбор персональных данных граждан компаниями", - отметил политик.