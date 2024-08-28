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Россия уничтожит всех псов войны

Россия уничтожит всех псов войны - РИА Новости, 28.08.2024

Россия уничтожит всех псов войны

В прошлом году в дом Джона и Хизер Питерсов в городке Маршфилд в штате Висконсин постучали люди в военной форме и вручили им урну с прахом их сына: 28-летний... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T08:00

2024-08-28T08:00

2024-08-28T08:42

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В прошлом году в дом Джона и Хизер Питерсов в городке Маршфилд в штате Висконсин постучали люди в военной форме и вручили им урну с прахом их сына: 28-летний отставной военный Эндрю Питерс погиб на Украине, где служил наемником в рядах ВСУ. Меньше повезло матери 26-летнего десантника Купера Эндрюса, его тело затерялось под Артемовском (бывший Бахмут) во время штурма русской армии. Ей нечего было хоронить.Родственники еще одного десантника, Грейди Курпаши, подключили все связи, чтобы добыть останки своего родича, погибшего к западу от Херсона. В конце концов им прислали горсть земли с места, где он был уничтожен. Найденные сапоги, рюкзак и жетон наемника украинцы обещали передать в музей военной славы.Все эти люди служили в американской армии и поехали на Украину вскоре после своего увольнения. Все они совершили ровно одну ошибку — опираясь на свой опыт на оккупированных территориях Ирака и Афганистана, они решили, что едут на сафари, где смогут немного заработать и основательно развлечься. Но это оказалось сафари на них самих.Долгое время на Западе избегали говорить о потерях своих военных. Считалось, что это как бы наемники, они воюют от себя, в серой зоне. При этом наблюдались довольно неуклюжие попытки залегендировать гибель своих офицеров то в авиакатастрофах, то где-то в горах.Но из песни слова не выкинешь — иностранные интервенты находят свой конец в русской земле. "По меньшей мере четыреста американцев погибли за это время на Украине, включая и наемников, и военных, — раскрыл в январе потери Дуглас Макгрегор, бывший помощник главы американского Минобороны. — Администрация вам об этом не скажет". По данным России, из 13 тысяч иностранных наемников, приехавших на украинское сафари, наша армия уничтожила около шести тысяч. Это огромный процент по меркам натовцев, безнадежное поражение распиаренного военного альянса. Ведь они привыкли воевать там, где их потери будут составлять от одного до двух процентов.Но все это было еще до нападения на Курскую область. Там наемник пошел просто косяком. Жители захваченных территорий рассказывают, что слышали польскую, английскую, немецкую речь. Мы словно вживую переживаем худший кошмар со времен Великой Отечественной войны: охамевшее иностранное кубло мучает, убивает и уводит в плен наших граждан.Невозможно скрыть очевидное: это полномасштабная западная интервенция на наши земли. Что ж, интервенты, как всегда, получат по полной. Вчера утром наша армия размотала украинскую ДРГ, попытавшуюся вылезти на Кинбурнскую косу. Среди убитых оказалось множество иностранных наемников."Были иностранцы, в том числе польские военнослужащие, — рассказал командир расчета ПТРК с позывным Настроение. — У них были при себе обнаружены шевроны, у них были документы обнаружены при себе и специальные знаки в виде жетонов". Чуть позже подполье на Украине доложило, что после прилета нашей ракеты по Кривому Рогу медики вывозили раненых иностранных инструкторов в количестве: "Военные медики вывезли около 15 раненых. По словам нашей агентуры — англоязычных". Наемники, полезшие на Украину, думают, что с ними тут будут церемониться так же, как с вэсэушниками. На самом деле все наоборот. С украинцами у нас бушует классическая гражданская война, и после нашей победы многие из них еще пополнят нашу армию — ровно так же, как шли в Красную армию проигравшие белые. К иностранцам на нашей земле отношение радикально иное: их не должно тут быть, в идеале, их не должно быть вообще.Наемники — самый презренный контингент на всех войнах. Это псы войны, их не считает за комбатантов Женевская конвенция, даже у себя на родине их зачастую считают уголовными преступниками. О мерзостях, которые творили на нашей земле американские наемники, вынуждена была написать даже западная пресса — они расстреливали наших пленных, добивали раненых. В прежние времена иностранные специалисты считались ценным трофеем, их можно было обменять на наших пленных. Сейчас в обществе назрел запрос на их ликвидацию. За головы особенно интересных деятелей можно и награды объявлять, почему нет?Заждались своей судьбы "Мальчики в Курске" — американские чевэкашники, делавшие селфи на детской площадке в Курской области. Один, правда, уже сбежал, сейчас дает испуганные интервью, прячет лицо. Он правильно боится, на самом деле они все должны бояться.Надо сделать так, чтобы все эти "белые господа" понимали, что украинское сафари закончится для них либо смертью, либо военно-полевым судом где-нибудь в Белоруссии, ДНР или ЛНР, где до сих пор существует смертная казнь. И очень желательно, чтобы у них не было никакой надежды на обмен. А то едут сюда, преисполненные вредных иллюзий, а потом родные плачут за океаном, пытаясь вернуть хотя бы их останки."Он любил животных," — жалуется изданию Newsweek мать 28-летнего Джерико Магаллона, отставного офицера американской армии, убитого под Артемовском. Ну и любил бы их в своей Калифорнии, чего он забыл на нашей земле? Логичный конец для любого интервента.

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аналитика, в мире, россия, сша, сво, украина, вооруженные силы украины, наемники