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При попытке высадки ВСУ на Кинбурнской косе уничтожили польских наемников - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:03 27.08.2024 (обновлено: 09:44 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/naemniki-1968643331.html
При попытке высадки ВСУ на Кинбурнской косе уничтожили польских наемников
При попытке высадки ВСУ на Кинбурнской косе уничтожили польских наемников - РИА Новости, 27.08.2024
При попытке высадки ВСУ на Кинбурнской косе уничтожили польских наемников
В составе украинской диверсионно-разведывательной группы, уничтоженной российскими десантниками группировки войск "Днепр" при попытке высадиться на Кинбурнской... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T04:03
2024-08-27T09:44
специальная военная операция на украине
нато
польша
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ГЕНИЧЕСК, 27 авг — РИА Новости. В составе украинской диверсионно-разведывательной группы, уничтоженной российскими десантниками группировки войск "Днепр" при попытке высадиться на Кинбурнской косе, были и граждане Польши, сообщил РИА Новости командир расчета ПТРК с позывным Настроение.&quot;Были иностранцы, в том числе польские военнослужащие. У них были при себе обнаружены шевроны, у них были документы обнаружены при себе и специальные знаки в виде жетонов. &lt;...&gt; Татуировки все, много очень нацистской символики было. Свастика, да, СС разрисовано. &lt;...&gt; Оружие было: винтовки и пулеметы американского производства. Были с собой наступательные гранаты импортного производства&quot;, — рассказал десантник.По словам командира расчета ПТРК, обстановка с 8 на 9 августа на Кинбурнской косе была напряженная, так как противник с полуночи начал сильный артобстрел побережья. Под огнем противника десантники подготовили свои огневые средства и при появлении плавсредств противника начали отражать попытку высадки десанта украинской армии.ВСУ в первой половине августа предприняли попытку высадки десанта на быстроходных катерах сначала на Тендровской, а затем Кинбурнской косе, но отступили с потерями после отпора российских войск.Как сообщил позднее херсонский губернатор Владимир Сальдо, попытки высадки стоили ВСУ "двух десятков подготовленных диверсантов".
https://ria.ru/20240823/ukraina-1967924867.html
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нато, польша
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Польша
При попытке высадки ВСУ на Кинбурнской косе уничтожили польских наемников

Офицер ВС России: на Кинбурнской косе уничтожили польских наемников

© РИА НовостиУничтожение российскими десантниками группировки войск "Днепр" разведывательной группы ВСУ при попытке высадиться на Кинбурнской косе
Уничтожение российскими десантниками группировки войск Днепр разведывательной группы ВСУ при попытке высадиться на Кинбурнской косе - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости
Уничтожение российскими десантниками группировки войск "Днепр" разведывательной группы ВСУ при попытке высадиться на Кинбурнской косе
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ГЕНИЧЕСК, 27 авг — РИА Новости. В составе украинской диверсионно-разведывательной группы, уничтоженной российскими десантниками группировки войск "Днепр" при попытке высадиться на Кинбурнской косе, были и граждане Польши, сообщил РИА Новости командир расчета ПТРК с позывным Настроение.
«

"Были иностранцы, в том числе польские военнослужащие. У них были при себе обнаружены шевроны, у них были документы обнаружены при себе и специальные знаки в виде жетонов. <...> Татуировки все, много очень нацистской символики было. Свастика, да, СС разрисовано. <...> Оружие было: винтовки и пулеметы американского производства. Были с собой наступательные гранаты импортного производства", — рассказал десантник.

По словам командира расчета ПТРК, обстановка с 8 на 9 августа на Кинбурнской косе была напряженная, так как противник с полуночи начал сильный артобстрел побережья. Под огнем противника десантники подготовили свои огневые средства и при появлении плавсредств противника начали отражать попытку высадки десанта украинской армии.
ВСУ в первой половине августа предприняли попытку высадки десанта на быстроходных катерах сначала на Тендровской, а затем Кинбурнской косе, но отступили с потерями после отпора российских войск.
Как сообщил позднее херсонский губернатор Владимир Сальдо, попытки высадки стоили ВСУ "двух десятков подготовленных диверсантов".
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Специальная военная операция на УкраинеНАТОПольша
 
 
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