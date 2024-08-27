https://ria.ru/20240827/podpolschik-1968651990.html

Подполье сообщило об ударе по иностранным инструкторам ВСУ в Кривом Роге

Подполье сообщило об ударе по иностранным инструкторам ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 27.08.2024

Подполье сообщило об ударе по иностранным инструкторам ВСУ в Кривом Роге

Более десяти иностранных инструкторов ВСУ пострадали при ударе в Кривом Роге, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T07:31

2024-08-27T07:31

2024-08-27T09:16

кривой рог

сергей лебедев

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

в мире

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Более десяти иностранных инструкторов ВСУ пострадали при ударе в Кривом Роге, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Прилет по "мирным" иностранным инструкторам. Ночью был нанесен успешный удар <…> в Кривом Роге <…> Военные медики вывезли около 15 раненых. По словам нашей агентуры — англоязычных", — рассказал собеседник агентства.По данным источников в пророссийском сопротивлении, сразу после "прилета" квартал оцепила СБУ, к месту долго не пропускали гражданские машины скорой помощи. Жители также рассказали подпольщикам о необычной реакции чиновников: удар не освещала пресса и сухо комментировали власти.В Кривом Роге накануне вечером действовала воздушная тревога, сообщалось о взрывах в городе.

https://ria.ru/20240826/soskin-1968549451.html

https://ria.ru/20240826/poltava-1968440718.html

кривой рог

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кривой рог, сергей лебедев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, в мире