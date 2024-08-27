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Подполье сообщило об ударе по иностранным инструкторам ВСУ в Кривом Роге
Подполье сообщило об ударе по иностранным инструкторам ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 27.08.2024
Подполье сообщило об ударе по иностранным инструкторам ВСУ в Кривом Роге
Более десяти иностранных инструкторов ВСУ пострадали при ударе в Кривом Роге, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T07:31
2024-08-27T07:31
2024-08-27T09:16
кривой рог
сергей лебедев
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
в мире
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Более десяти иностранных инструкторов ВСУ пострадали при ударе в Кривом Роге, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Прилет по "мирным" иностранным инструкторам. Ночью был нанесен успешный удар <…> в Кривом Роге <…> Военные медики вывезли около 15 раненых. По словам нашей агентуры — англоязычных", — рассказал собеседник агентства.По данным источников в пророссийском сопротивлении, сразу после "прилета" квартал оцепила СБУ, к месту долго не пропускали гражданские машины скорой помощи. Жители также рассказали подпольщикам о необычной реакции чиновников: удар не освещала пресса и сухо комментировали власти.В Кривом Роге накануне вечером действовала воздушная тревога, сообщалось о взрывах в городе.
https://ria.ru/20240826/soskin-1968549451.html
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кривой рог, сергей лебедев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, в мире
Кривой Рог, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, В мире, Специальная военная операция на Украине
Подполье сообщило об ударе по иностранным инструкторам ВСУ в Кривом Роге
Подпольщик: в Кривом Роге поразили место размещения иностранных инструкторов ВСУ