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Подполье сообщило об ударе по иностранным инструкторам ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:31 27.08.2024 (обновлено: 09:16 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/podpolschik-1968651990.html
Подполье сообщило об ударе по иностранным инструкторам ВСУ в Кривом Роге
Подполье сообщило об ударе по иностранным инструкторам ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 27.08.2024
Подполье сообщило об ударе по иностранным инструкторам ВСУ в Кривом Роге
Более десяти иностранных инструкторов ВСУ пострадали при ударе в Кривом Роге, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T07:31
2024-08-27T09:16
кривой рог
сергей лебедев
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
в мире
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Более десяти иностранных инструкторов ВСУ пострадали при ударе в Кривом Роге, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.&quot;Прилет по &quot;мирным&quot; иностранным инструкторам. Ночью был нанесен успешный удар &lt;…&gt; в Кривом Роге &lt;…&gt; Военные медики вывезли около 15 раненых. По словам нашей агентуры — англоязычных&quot;, — рассказал собеседник агентства.По данным источников в пророссийском сопротивлении, сразу после "прилета" квартал оцепила СБУ, к месту долго не пропускали гражданские машины скорой помощи. Жители также рассказали подпольщикам о необычной реакции чиновников: удар не освещала пресса и сухо комментировали власти.В Кривом Роге накануне вечером действовала воздушная тревога, сообщалось о взрывах в городе.
https://ria.ru/20240826/soskin-1968549451.html
https://ria.ru/20240826/poltava-1968440718.html
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кривой рог, сергей лебедев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, в мире
Кривой Рог, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, В мире, Специальная военная операция на Украине
Подполье сообщило об ударе по иностранным инструкторам ВСУ в Кривом Роге

Подпольщик: в Кривом Роге поразили место размещения иностранных инструкторов ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкРоссийский истребитель-бомбардировщик Су-34
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Более десяти иностранных инструкторов ВСУ пострадали при ударе в Кривом Роге, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«

"Прилет по "мирным" иностранным инструкторам. Ночью был нанесен успешный удар <…> в Кривом Роге <…> Военные медики вывезли около 15 раненых. По словам нашей агентуры — англоязычных", — рассказал собеседник агентства.

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По данным источников в пророссийском сопротивлении, сразу после "прилета" квартал оцепила СБУ, к месту долго не пропускали гражданские машины скорой помощи.
Жители также рассказали подпольщикам о необычной реакции чиновников: удар не освещала пресса и сухо комментировали власти.
В Кривом Роге накануне вечером действовала воздушная тревога, сообщалось о взрывах в городе.
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Специальная военная операция на УкраинеКривой РогСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныВ мире
 
 
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