https://ria.ru/20240828/orvi-1969033130.html
В Роспотребнадзоре объяснили подъем заболеваемости ОРВИ
В Роспотребнадзоре объяснили подъем заболеваемости ОРВИ - РИА Новости, 28.08.2024
В Роспотребнадзоре объяснили подъем заболеваемости ОРВИ
Подъем заболеваемости ОРВИ связан с окончанием сезона отпусков и летних каникул, обычно данный тренд сохраняется первые три недели сентября, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:21
2024-08-28T17:21
2024-08-28T17:21
общество
здоровье - общество
россия
александр горелов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Подъем заболеваемости ОРВИ связан с окончанием сезона отпусков и летних каникул, обычно данный тренд сохраняется первые три недели сентября, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла в России на 9,5%, зарегистрировано около 355 тысяч случаев. "Период окончания сезона отпусков и летних каникул характеризуется традиционным подъемом респираторных инфекций. Данный тренд сохраняется в первые три недели сентября, а затем возвращается к обычным среднестатистическим показателям заболеваемости",- сказал Горелов. Он пояснил, что возвращаясь из отпусков, люди обмениваются не только впечатлениями, но и вирусной информацией изо всех мест, где они побывали. Сейчас фактически происходит формирование нового коллективного иммунитета на осень-зиму 2024-2025 года, отметил специалист. По его словам, инфекции остаются все теми же – единичные случаи гриппа, риновирус, парагрипп и коронавирусы. По цифрам заболеваемости 2024 год принципиально не отличается от среднемноголетних значений, уточнил Горелов.
https://ria.ru/20240827/covid-1968687763.html
https://ria.ru/20240828/vaktsina-1968870482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, александр горелов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Александр Горелов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Российская академия наук
В Роспотребнадзоре объяснили подъем заболеваемости ОРВИ
Академик Горелов: подъем заболеваемости ОРВИ связан с окончанием сезона отпусков
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Подъем заболеваемости ОРВИ связан с окончанием сезона отпусков и летних каникул, обычно данный тренд сохраняется первые три недели сентября, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла в России
на 9,5%, зарегистрировано около 355 тысяч случаев.
"Период окончания сезона отпусков и летних каникул характеризуется традиционным подъемом респираторных инфекций. Данный тренд сохраняется в первые три недели сентября, а затем возвращается к обычным среднестатистическим показателям заболеваемости",- сказал Горелов.
Он пояснил, что возвращаясь из отпусков, люди обмениваются не только впечатлениями, но и вирусной информацией изо всех мест, где они побывали. Сейчас фактически происходит формирование нового коллективного иммунитета на осень-зиму 2024-2025 года, отметил специалист.
По его словам, инфекции остаются все теми же – единичные случаи гриппа, риновирус, парагрипп и коронавирусы. По цифрам заболеваемости 2024 год принципиально не отличается от среднемноголетних значений, уточнил Горелов.