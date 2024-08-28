Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре объяснили подъем заболеваемости ОРВИ - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/orvi-1969033130.html
В Роспотребнадзоре объяснили подъем заболеваемости ОРВИ
В Роспотребнадзоре объяснили подъем заболеваемости ОРВИ - РИА Новости, 28.08.2024
В Роспотребнадзоре объяснили подъем заболеваемости ОРВИ
Подъем заболеваемости ОРВИ связан с окончанием сезона отпусков и летних каникул, обычно данный тренд сохраняется первые три недели сентября, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:21
2024-08-28T17:21
общество
здоровье - общество
россия
александр горелов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136581/95/1365819556_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_8fa35009010ae5de9bdd2e08e5dfa437.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Подъем заболеваемости ОРВИ связан с окончанием сезона отпусков и летних каникул, обычно данный тренд сохраняется первые три недели сентября, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла в России на 9,5%, зарегистрировано около 355 тысяч случаев. "Период окончания сезона отпусков и летних каникул характеризуется традиционным подъемом респираторных инфекций. Данный тренд сохраняется в первые три недели сентября, а затем возвращается к обычным среднестатистическим показателям заболеваемости",- сказал Горелов. Он пояснил, что возвращаясь из отпусков, люди обмениваются не только впечатлениями, но и вирусной информацией изо всех мест, где они побывали. Сейчас фактически происходит формирование нового коллективного иммунитета на осень-зиму 2024-2025 года, отметил специалист. По его словам, инфекции остаются все теми же – единичные случаи гриппа, риновирус, парагрипп и коронавирусы. По цифрам заболеваемости 2024 год принципиально не отличается от среднемноголетних значений, уточнил Горелов.
https://ria.ru/20240827/covid-1968687763.html
https://ria.ru/20240828/vaktsina-1968870482.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136581/95/1365819556_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3892ce5649a9f303415cc37128c431ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, александр горелов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Александр Горелов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Российская академия наук
В Роспотребнадзоре объяснили подъем заболеваемости ОРВИ

Академик Горелов: подъем заболеваемости ОРВИ связан с окончанием сезона отпусков

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Подъем заболеваемости ОРВИ связан с окончанием сезона отпусков и летних каникул, обычно данный тренд сохраняется первые три недели сентября, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла в России на 9,5%, зарегистрировано около 355 тысяч случаев.
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
В России заболеваемость COVID-19 выросла на треть за неделю
27 августа, 11:03
"Период окончания сезона отпусков и летних каникул характеризуется традиционным подъемом респираторных инфекций. Данный тренд сохраняется в первые три недели сентября, а затем возвращается к обычным среднестатистическим показателям заболеваемости",- сказал Горелов.
Он пояснил, что возвращаясь из отпусков, люди обмениваются не только впечатлениями, но и вирусной информацией изо всех мест, где они побывали. Сейчас фактически происходит формирование нового коллективного иммунитета на осень-зиму 2024-2025 года, отметил специалист.
По его словам, инфекции остаются все теми же – единичные случаи гриппа, риновирус, парагрипп и коронавирусы. По цифрам заболеваемости 2024 год принципиально не отличается от среднемноголетних значений, уточнил Горелов.
Раствор для интраназального введения Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Гинцбург рассказал об эффективности обновленной вакцины "Спутник"
Вчера, 02:38
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАлександр ГореловФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала