https://ria.ru/20241227/zhelchegonnye-produkty-dlya-diety-pri-zastoe-zhelchi-v-zhelchnom-puzyre-1845004832.html

Желчегонные продукты: рацион для здоровья печени и желчного пузыря

Желчегонные продукты питания при застое желчи: список продуктов

Желчегонные продукты: рацион для здоровья печени и желчного пузыря

Рацион с желчегонными продуктами — действенный способ профилактики заболеваний печени и желчного пузыря при наличии застойных явлений. В данном материале РИА... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:23:00+03:00

2024-12-27T13:23:00+03:00

2024-12-27T13:23:00+03:00

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Рацион с желчегонными продуктами — действенный способ профилактики заболеваний печени и желчного пузыря при наличии застойных явлений. В данном материале РИА Новости Спорт составляем список продуктов питания для разгона желчи и разбираемся, какие диеты подойдут людям с ЖКБ.Желчегонные продукты питанияНеправильное питание, нездоровый образ жизни, стрессы, игнорируемые человеком заболевания желчевыводящих путей и пищеварения провоцируют снижение оттока желчи с ее последующим застоем в печени, образованием камней в желчном пузыре и развитием заболеваний печени. Для профилактики и лечения уже имеющихся диагнозов, следует пересмотреть свой рацион, включив желчегонные продукты питания.ВажностьВ сутки клетки печени вырабатывают от 800 до 1000 мл желчи, от которой зависит выполнение множества функций и состояние здоровья человека. Желчь является главным антисептиком: выводит токсины в кал и уничтожает патогенные микробы, попавшие в организм с пищей. Также от достаточной ее секреции зависит правильное пищеварение: при поступлении в тонкий кишечник активируется его моторика, происходит эмульгирование жира для его комфортного переваривания и запускается работа ферментов, необходимых для усвоения белка. Вместе с этим желчь отвечает за усвоение организмов жирорастворимых витаминов A, D, K, E, стимулирует выделение воды в толстом кишечнике для комфортного выведения пищи из организма и нейтрализует желудочную кислоту, предотвращая ощелачивание пищи и защищая двенадцатиперстную кишку и поджелудочную железу.Желчь состоит из воды, билирубина, желчных кислот, холестерина, лецитина, белков и электролитов. Жидкость вырабатывается печенью и поступает в желчный пузырь, из которого большая часть ее объема транспортируется в кишечник. Оставаясь в желчном пузыре, желчь теряет часть воды, из-за чего в ее составе увеличивается содержание билирубина, желчных кислот и холестерина. При длительных застойных явлениях (холестазе) желчь оказывает токсичное воздействие на организм, вызывая проявление неприятных симптомов, начиная от усталости, плохого настроения, тошноты, вздутия и заканчивая изменением оттенка кожи, появлением сыпи и образованием камней в желчном пузыре.Камни в желчном пузыре — осадок кристаллов билирубина, кальция и холестерина, которые накапливаются в желчном пузыре и постепенно блокируют желчные протоки, усугубляя проявления холестаза. Совокупность этих факторов может спровоцировать осложнения, тяжело поддающиеся лечению, среди которых:Холестаз чаще всего диагностируется у мужчин старше 40 лет и у беременных женщин. Причины развития зависят от формы заболевания и наличия имеющихся эндокринных, гормональных нарушений, болезней печени, пищеварения. Наиболее распространенная из них — неправильное питание с обилием жирных и острых блюд. Поэтому в целях профилактики застоя желчи и нарушения пищеварения специалисты рекомендуют употреблять в пищу желчегонные продукты.Как действуютВещества в составе желчегонных продуктов сокращают мускулатуру желчного пузыря, активируя процессы транспортировки желчи в двенадцатиперстную кишку. Правильное питание с полноценными приемами пищи, в которых присутствуют эти продукты, усиливают моторику органов пищеварения, нормализуя секрецию, отток и выведение желчи из организма. Эффект особенно усиливается при соблюдении диеты с приемом специальных препаратов, назначенных врачом.ПротивопоказанияЖелчегонные продукты эффективны на ранних стадиях ЖКБ с отсутствием заболеваний печени и органов пищеварения. Подобная диета противопоказана при:Также желчегонная еда противопоказана после проведения холецистэктомии. В любом случае диету для лечения и профилактики должен составлять врач гастроэнтеролог, учитывая особенности организма, наличие других хронических заболеваний и показатели анализов.Список продуктовПрактически все продукты, которые входят в меню правильного питания, оказывают желчегонный эффект и благоприятно воздействуют на пищеварение. Это полезные жиры, овощи, фрукты, ягоды, молочная продукция и некоторые специи.Жиры и маслаЕсли в рационе присутствуют полезные жиры, бояться застоя желчи не стоит. Свежие растительные масла, не прошедшие термическую обработку, и продукты, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты, стимулируют выработку гормонов двенадцатиперстной кишки, нормализуют обмен холестерина и помогают печени бороться с окислительным стрессом.Для нормального желчеоттока в рацион следует ввести:Для нормализации выработки желчи и предотвращения ее застоя необходимо ограничить потребление привычного подсолнечного масла. Особенно следует отказаться от жарки в большом количестве масла. Согласно исследованию ученых университета Гранады, обильное употребление блюд, приготовленных на подсолнечном масле, провоцирует появление воспалительных процессов в печени и застою желчи. Для профилактики специалисты рекомендуют заменить жарку на варку, тушение, запекание, а вместо подсолнечного масла приобрести оливковое первого холодного отжима категории Extra Virgin.В этом же исследовании сказано и об отрицательных свойствах рыбьего жира. Прием биодобавки перегружает печень и желчный пузырь, что отрицательно воздействует на пищеварение и секрецию желчи.Овощи, фрукты и ягодыОвощи, фрукты и ягоды, которые разгоняют желчь:Перечисленные продукты — известный источник витаминов, минералов и клетчатки, которая нормализует перильстатику кишечника и обмен веществ. Диета для лечения заболеваний печени и желчного пузыря в основном содержит свежие овощи и фрукты, поэтому их польза в вопросе разгона желчи научно доказана. Они не перегружают пищеварительную систему, легко усваиваются и укрепляют иммунитет.Молочные продуктыНежирное молоко и кисломолочные продукты содержат в своем составе кальций, который препятствует оседанию холестерина и образованию камней в желчном пузыре. Дополнительно кальций, магний и калий ощелачивают желчь и улучшают ее качество.Особенно полезны кисломолочные продукты: свежий кефир, ряженка, нежирный творог, простокваша, йогурт. Они быстрее усваиваются и содержат полезные бактерии, которые налаживают микрофлору кишечника, улучшают перильстатику и нормализуют пищеварение.Специи и приправыСпеции и приправы не только усиливают вкус блюд, но и благоприятно влияют на пищеварение и разгон желчи, ускоряя выработку пищеварительных соков. Наиболее полезные:К желчегонным продуктам относятся натуральные специи. Наборы приправ с различными добавками не имеют пользы для ЖКТ, печени и организма в целом.Какие напитки помогут с выведением желчиПри профилактике застоя желчи полезны напитки с содержанием кофеина — вещества, стимулирующего сокращения желчного пузыря: кофе, какао, черный и зеленый чай.При диагностированном холецистите кофе заменяют некрепким чаем или цикорием. Цикорий также разгоняет желчь, благодаря эфирным маслам и инулину в составе. Плюс растение является природным гепатопротектором — средством, повышающим устойчивость печени к патогенным воздействиям и способствующим ее восстановлению.Еще один природный гепатопротектор — зеленый чай. При этом он содержит дубильные вещества, очищающие организм от токсинов и нормализующие выработку и качество желчи. Что касается черного чая, его желчегонный эффект усиливается при приготовлении напитка с перечной мятой.Также разогнать желчь помогают следующие напитки:Лечение натуральными соками и минеральными водами нужно проводить только после разрешения лечащего врача. Некоторые овощи и фрукты могут раздражать кишечник, что нельзя допускать при наличии заболеваний ЖКТ. Минеральные воды запрещены при желчнокаменной болезни и серьезных заболеваниях печени. Травяные настои могут спровоцировать аллергическую реакцию, поэтому с ними следует быть осторожными.Основное для нормальной выработки желчи — выпивать определенную норму воды в день. Вода делает желчь менее вязкой и нормализует все обменные процессы в организме, в том числе секрецию и выведение желчи.Диета при застое желчиБольным холестазом вместе с процедурами и лекарствами назначается специальная лечебная диета №5 Л/Ж (липотропно-жировая) для нормализации желчеотделения и ее циркуляции в организме. Во время ее соблюдения пациенту рекомендуется:Основная цель диеты — улучшить пищеварение, от которого зависит выработка и баланс желчи в организме, поэтому важно не пропускать приемы пищи. Питание в такой диете разнообразно. Запрещены:Частично разрешены: ржаной или цельнозерновой хлеб, мед, сахар, яйца, сваренные всмятку, мармелад. Во время диеты рекомендуется включить в меню отруби, употреблять свежие растительные масла, есть цельные крупы и сухофрукты, а перед сном выпивать стакан кефира.Иногда вместо диеты №5 Л/Ж назначается магниевая диета, ускоряющая опорожнение желчного пузыря. Лечебный рацион состоит из продуктов с высоким содержанием магния: гречневая, пшенная и овсяная крупа, хлеб грубого помола, отруби, сухофрукты, свежие овощи, фрукты и ягоды. Ограничения устанавливаются на соль, мясо и рыбу.Рекомендации экспертовСогласно рекомендациям врачей-гастроэнтерологов, избежать застой желчи и развитие холестаза поможет коррекция питания. Специалисты советуют ограничить в рационе жирные, острые блюда, алкоголь, фаст-фуд и животные жиры — все то, что перегружает печень. Для здоровья пищеварения и печени отдавайте предпочтение свежим овощам, фруктам, растительным жирам, нежирному мясу и рыбе, крупам и кисломолочным продуктам. Следование принципам правильного питания поможет поддерживать вес и состояние здоровья ЖКТ в норме, что важно для нормального функционирования печени и желчного пузыря.Также эксперты советуют своевременно проходить диспансеризацию, посещать врача-гастроэнтеролога для предупреждения ранних стадий сложных заболеваний. Немаловажно соблюдать питьевой режим, больше двигаться и не игнорировать любые появившиеся симптомы.

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https://rsport.ria.ru/20221006/sakhar-1822078105.html

https://rsport.ria.ru/20221216/pokhudenie-1838987358.html

https://ria.ru/20241227/pitanie-1838980961.html

https://rsport.ria.ru/20220822/kishechnik-1811113445.html

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