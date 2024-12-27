Рейтинг@Mail.ru
Желчегонные продукты питания при застое желчи: список продуктов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Проект Йога в парках стартовал в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2019
ЗОЖ
 
13:23 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/zhelchegonnye-produkty-dlya-diety-pri-zastoe-zhelchi-v-zhelchnom-puzyre-1845004832.html
Желчегонные продукты: рацион для здоровья печени и желчного пузыря
Желчегонные продукты питания при застое желчи: список продуктов
Желчегонные продукты: рацион для здоровья печени и желчного пузыря
Рацион с желчегонными продуктами — действенный способ профилактики заболеваний печени и желчного пузыря при наличии застойных явлений. В данном материале РИА... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:23:00+03:00
2024-12-27T13:23:00+03:00
зож
общество
здоровье - общество
питание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753355799_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61cdfa0394c84d861a7fbee32149f1eb.jpg
Рацион с желчегонными продуктами — действенный способ профилактики заболеваний печени и желчного пузыря при наличии застойных явлений. В данном материале РИА Новости Спорт составляем список продуктов питания для разгона желчи и разбираемся, какие диеты подойдут людям с ЖКБ.Желчегонные продукты питанияНеправильное питание, нездоровый образ жизни, стрессы, игнорируемые человеком заболевания желчевыводящих путей и пищеварения провоцируют снижение оттока желчи с ее последующим застоем в печени, образованием камней в желчном пузыре и развитием заболеваний печени. Для профилактики и лечения уже имеющихся диагнозов, следует пересмотреть свой рацион, включив желчегонные продукты питания.ВажностьВ сутки клетки печени вырабатывают от 800 до 1000 мл желчи, от которой зависит выполнение множества функций и состояние здоровья человека. Желчь является главным антисептиком: выводит токсины в кал и уничтожает патогенные микробы, попавшие в организм с пищей. Также от достаточной ее секреции зависит правильное пищеварение: при поступлении в тонкий кишечник активируется его моторика, происходит эмульгирование жира для его комфортного переваривания и запускается работа ферментов, необходимых для усвоения белка. Вместе с этим желчь отвечает за усвоение организмов жирорастворимых витаминов A, D, K, E, стимулирует выделение воды в толстом кишечнике для комфортного выведения пищи из организма и нейтрализует желудочную кислоту, предотвращая ощелачивание пищи и защищая двенадцатиперстную кишку и поджелудочную железу.Желчь состоит из воды, билирубина, желчных кислот, холестерина, лецитина, белков и электролитов. Жидкость вырабатывается печенью и поступает в желчный пузырь, из которого большая часть ее объема транспортируется в кишечник. Оставаясь в желчном пузыре, желчь теряет часть воды, из-за чего в ее составе увеличивается содержание билирубина, желчных кислот и холестерина. При длительных застойных явлениях (холестазе) желчь оказывает токсичное воздействие на организм, вызывая проявление неприятных симптомов, начиная от усталости, плохого настроения, тошноты, вздутия и заканчивая изменением оттенка кожи, появлением сыпи и образованием камней в желчном пузыре.Камни в желчном пузыре — осадок кристаллов билирубина, кальция и холестерина, которые накапливаются в желчном пузыре и постепенно блокируют желчные протоки, усугубляя проявления холестаза. Совокупность этих факторов может спровоцировать осложнения, тяжело поддающиеся лечению, среди которых:Холестаз чаще всего диагностируется у мужчин старше 40 лет и у беременных женщин. Причины развития зависят от формы заболевания и наличия имеющихся эндокринных, гормональных нарушений, болезней печени, пищеварения. Наиболее распространенная из них — неправильное питание с обилием жирных и острых блюд. Поэтому в целях профилактики застоя желчи и нарушения пищеварения специалисты рекомендуют употреблять в пищу желчегонные продукты.Как действуютВещества в составе желчегонных продуктов сокращают мускулатуру желчного пузыря, активируя процессы транспортировки желчи в двенадцатиперстную кишку. Правильное питание с полноценными приемами пищи, в которых присутствуют эти продукты, усиливают моторику органов пищеварения, нормализуя секрецию, отток и выведение желчи из организма. Эффект особенно усиливается при соблюдении диеты с приемом специальных препаратов, назначенных врачом.ПротивопоказанияЖелчегонные продукты эффективны на ранних стадиях ЖКБ с отсутствием заболеваний печени и органов пищеварения. Подобная диета противопоказана при:Также желчегонная еда противопоказана после проведения холецистэктомии. В любом случае диету для лечения и профилактики должен составлять врач гастроэнтеролог, учитывая особенности организма, наличие других хронических заболеваний и показатели анализов.Список продуктовПрактически все продукты, которые входят в меню правильного питания, оказывают желчегонный эффект и благоприятно воздействуют на пищеварение. Это полезные жиры, овощи, фрукты, ягоды, молочная продукция и некоторые специи.Жиры и маслаЕсли в рационе присутствуют полезные жиры, бояться застоя желчи не стоит. Свежие растительные масла, не прошедшие термическую обработку, и продукты, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты, стимулируют выработку гормонов двенадцатиперстной кишки, нормализуют обмен холестерина и помогают печени бороться с окислительным стрессом.Для нормального желчеоттока в рацион следует ввести:Для нормализации выработки желчи и предотвращения ее застоя необходимо ограничить потребление привычного подсолнечного масла. Особенно следует отказаться от жарки в большом количестве масла. Согласно исследованию ученых университета Гранады, обильное употребление блюд, приготовленных на подсолнечном масле, провоцирует появление воспалительных процессов в печени и застою желчи. Для профилактики специалисты рекомендуют заменить жарку на варку, тушение, запекание, а вместо подсолнечного масла приобрести оливковое первого холодного отжима категории Extra Virgin.В этом же исследовании сказано и об отрицательных свойствах рыбьего жира. Прием биодобавки перегружает печень и желчный пузырь, что отрицательно воздействует на пищеварение и секрецию желчи.Овощи, фрукты и ягодыОвощи, фрукты и ягоды, которые разгоняют желчь:Перечисленные продукты — известный источник витаминов, минералов и клетчатки, которая нормализует перильстатику кишечника и обмен веществ. Диета для лечения заболеваний печени и желчного пузыря в основном содержит свежие овощи и фрукты, поэтому их польза в вопросе разгона желчи научно доказана. Они не перегружают пищеварительную систему, легко усваиваются и укрепляют иммунитет.Молочные продуктыНежирное молоко и кисломолочные продукты содержат в своем составе кальций, который препятствует оседанию холестерина и образованию камней в желчном пузыре. Дополнительно кальций, магний и калий ощелачивают желчь и улучшают ее качество.Особенно полезны кисломолочные продукты: свежий кефир, ряженка, нежирный творог, простокваша, йогурт. Они быстрее усваиваются и содержат полезные бактерии, которые налаживают микрофлору кишечника, улучшают перильстатику и нормализуют пищеварение.Специи и приправыСпеции и приправы не только усиливают вкус блюд, но и благоприятно влияют на пищеварение и разгон желчи, ускоряя выработку пищеварительных соков. Наиболее полезные:К желчегонным продуктам относятся натуральные специи. Наборы приправ с различными добавками не имеют пользы для ЖКТ, печени и организма в целом.Какие напитки помогут с выведением желчиПри профилактике застоя желчи полезны напитки с содержанием кофеина — вещества, стимулирующего сокращения желчного пузыря: кофе, какао, черный и зеленый чай.При диагностированном холецистите кофе заменяют некрепким чаем или цикорием. Цикорий также разгоняет желчь, благодаря эфирным маслам и инулину в составе. Плюс растение является природным гепатопротектором — средством, повышающим устойчивость печени к патогенным воздействиям и способствующим ее восстановлению.Еще один природный гепатопротектор — зеленый чай. При этом он содержит дубильные вещества, очищающие организм от токсинов и нормализующие выработку и качество желчи. Что касается черного чая, его желчегонный эффект усиливается при приготовлении напитка с перечной мятой.Также разогнать желчь помогают следующие напитки:Лечение натуральными соками и минеральными водами нужно проводить только после разрешения лечащего врача. Некоторые овощи и фрукты могут раздражать кишечник, что нельзя допускать при наличии заболеваний ЖКТ. Минеральные воды запрещены при желчнокаменной болезни и серьезных заболеваниях печени. Травяные настои могут спровоцировать аллергическую реакцию, поэтому с ними следует быть осторожными.Основное для нормальной выработки желчи — выпивать определенную норму воды в день. Вода делает желчь менее вязкой и нормализует все обменные процессы в организме, в том числе секрецию и выведение желчи.Диета при застое желчиБольным холестазом вместе с процедурами и лекарствами назначается специальная лечебная диета №5 Л/Ж (липотропно-жировая) для нормализации желчеотделения и ее циркуляции в организме. Во время ее соблюдения пациенту рекомендуется:Основная цель диеты — улучшить пищеварение, от которого зависит выработка и баланс желчи в организме, поэтому важно не пропускать приемы пищи. Питание в такой диете разнообразно. Запрещены:Частично разрешены: ржаной или цельнозерновой хлеб, мед, сахар, яйца, сваренные всмятку, мармелад. Во время диеты рекомендуется включить в меню отруби, употреблять свежие растительные масла, есть цельные крупы и сухофрукты, а перед сном выпивать стакан кефира.Иногда вместо диеты №5 Л/Ж назначается магниевая диета, ускоряющая опорожнение желчного пузыря. Лечебный рацион состоит из продуктов с высоким содержанием магния: гречневая, пшенная и овсяная крупа, хлеб грубого помола, отруби, сухофрукты, свежие овощи, фрукты и ягоды. Ограничения устанавливаются на соль, мясо и рыбу.Рекомендации экспертовСогласно рекомендациям врачей-гастроэнтерологов, избежать застой желчи и развитие холестаза поможет коррекция питания. Специалисты советуют ограничить в рационе жирные, острые блюда, алкоголь, фаст-фуд и животные жиры — все то, что перегружает печень. Для здоровья пищеварения и печени отдавайте предпочтение свежим овощам, фруктам, растительным жирам, нежирному мясу и рыбе, крупам и кисломолочным продуктам. Следование принципам правильного питания поможет поддерживать вес и состояние здоровья ЖКТ в норме, что важно для нормального функционирования печени и желчного пузыря.Также эксперты советуют своевременно проходить диспансеризацию, посещать врача-гастроэнтеролога для предупреждения ранних стадий сложных заболеваний. Немаловажно соблюдать питьевой режим, больше двигаться и не игнорировать любые появившиеся симптомы.
https://rsport.ria.ru/20221207/pravilnoe_pitanie_dlya_effektivnogo_pokhudeniya_dlya_zhenschin-1837052781.html
https://rsport.ria.ru/20221006/sakhar-1822078105.html
https://rsport.ria.ru/20221216/pokhudenie-1838987358.html
https://ria.ru/20241227/pitanie-1838980961.html
https://rsport.ria.ru/20220822/kishechnik-1811113445.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753355799_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8f6abd3ee2e23ddbaea9ab3d7745cd97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, питание
ЗОЖ, Общество, Здоровье - Общество, Питание

Желчегонные продукты: рацион для здоровья печени и желчного пузыря

© Pixabay / Alexey MarcovФрукты, овощи и орехи
Фрукты, овощи и орехи - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Pixabay / Alexey Marcov
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
Рацион с желчегонными продуктами — действенный способ профилактики заболеваний печени и желчного пузыря при наличии застойных явлений. В данном материале РИА Новости Спорт составляем список продуктов питания для разгона желчи и разбираемся, какие диеты подойдут людям с ЖКБ.

Желчегонные продукты питания

Неправильное питание, нездоровый образ жизни, стрессы, игнорируемые человеком заболевания желчевыводящих путей и пищеварения провоцируют снижение оттока желчи с ее последующим застоем в печени, образованием камней в желчном пузыре и развитием заболеваний печени. Для профилактики и лечения уже имеющихся диагнозов, следует пересмотреть свой рацион, включив желчегонные продукты питания.

Важность

В сутки клетки печени вырабатывают от 800 до 1000 мл желчи, от которой зависит выполнение множества функций и состояние здоровья человека. Желчь является главным антисептиком: выводит токсины в кал и уничтожает патогенные микробы, попавшие в организм с пищей. Также от достаточной ее секреции зависит правильное пищеварение: при поступлении в тонкий кишечник активируется его моторика, происходит эмульгирование жира для его комфортного переваривания и запускается работа ферментов, необходимых для усвоения белка. Вместе с этим желчь отвечает за усвоение организмов жирорастворимых витаминов A, D, K, E, стимулирует выделение воды в толстом кишечнике для комфортного выведения пищи из организма и нейтрализует желудочную кислоту, предотвращая ощелачивание пищи и защищая двенадцатиперстную кишку и поджелудочную железу.
© Depositphotos.com / leszekglasnerДевушка с болью в животе
Девушка с болью в животе - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Depositphotos.com / leszekglasner
Девушка с болью в животе
Желчь состоит из воды, билирубина, желчных кислот, холестерина, лецитина, белков и электролитов. Жидкость вырабатывается печенью и поступает в желчный пузырь, из которого большая часть ее объема транспортируется в кишечник. Оставаясь в желчном пузыре, желчь теряет часть воды, из-за чего в ее составе увеличивается содержание билирубина, желчных кислот и холестерина. При длительных застойных явлениях (холестазе) желчь оказывает токсичное воздействие на организм, вызывая проявление неприятных симптомов, начиная от усталости, плохого настроения, тошноты, вздутия и заканчивая изменением оттенка кожи, появлением сыпи и образованием камней в желчном пузыре.
Камни в желчном пузыре — осадок кристаллов билирубина, кальция и холестерина, которые накапливаются в желчном пузыре и постепенно блокируют желчные протоки, усугубляя проявления холестаза. Совокупность этих факторов может спровоцировать осложнения, тяжело поддающиеся лечению, среди которых:
  • Панкреонекроз;
  • Гепатит;
  • Рак;
  • Цирроз;
  • Сепсис;
  • Массивные внутренние кровотечения;
  • Гангрена.
Холестаз чаще всего диагностируется у мужчин старше 40 лет и у беременных женщин. Причины развития зависят от формы заболевания и наличия имеющихся эндокринных, гормональных нарушений, болезней печени, пищеварения. Наиболее распространенная из них — неправильное питание с обилием жирных и острых блюд. Поэтому в целях профилактики застоя желчи и нарушения пищеварения специалисты рекомендуют употреблять в пищу желчегонные продукты.
Девушка на диете - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Диета и правильное питание для женщин: эффективное меню для похудения
7 декабря 2022, 19:30

Как действуют

Вещества в составе желчегонных продуктов сокращают мускулатуру желчного пузыря, активируя процессы транспортировки желчи в двенадцатиперстную кишку. Правильное питание с полноценными приемами пищи, в которых присутствуют эти продукты, усиливают моторику органов пищеварения, нормализуя секрецию, отток и выведение желчи из организма. Эффект особенно усиливается при соблюдении диеты с приемом специальных препаратов, назначенных врачом.

Противопоказания

Желчегонные продукты эффективны на ранних стадиях ЖКБ с отсутствием заболеваний печени и органов пищеварения. Подобная диета противопоказана при:
  • Частых почечных коликах;
  • Желчнокаменной болезни в запущенных стадиях;
  • Хронических и острых заболеваниях печени;
  • Острых аллергических реакциях на определенные продукты питания и вещества в составе;
  • Холецистите и других патологиях желчного пузыря.
Также желчегонная еда противопоказана после проведения холецистэктомии. В любом случае диету для лечения и профилактики должен составлять врач гастроэнтеролог, учитывая особенности организма, наличие других хронических заболеваний и показатели анализов.
© Pixabay / rodeopixЖелчегонные продукты
Желчегонные продукты - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© Pixabay / rodeopix

Список продуктов

Практически все продукты, которые входят в меню правильного питания, оказывают желчегонный эффект и благоприятно воздействуют на пищеварение. Это полезные жиры, овощи, фрукты, ягоды, молочная продукция и некоторые специи.

Жиры и масла

Если в рационе присутствуют полезные жиры, бояться застоя желчи не стоит. Свежие растительные масла, не прошедшие термическую обработку, и продукты, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты, стимулируют выработку гормонов двенадцатиперстной кишки, нормализуют обмен холестерина и помогают печени бороться с окислительным стрессом.
Для нормального желчеоттока в рацион следует ввести:
  1. 1.
    Оливковое, кукурузное, авокадо, соевое, кунжутное масла. В их составе имеются легкие для усвоения жиры, способные стимулировать выведение желчи из организма.
  2. 2.
    Натуральное сливочное масло. Небольшие порции не испортят фигуру и не навредят печени, но насытят организм витаминами А, Е и арахидоновой кислотой. Последняя отвечает за сохранение целостности сосудов и оказывает противовоспалительный эффект.
  3. 3.
    Авокадо. Оказывает противовоспалительное действие, а полезные жирные кислоты в составе восстанавливают печень. Фолиевая кислота, содержащаяся в авокадо, необходима для здоровой микрофлоры кишечника и борьбы с "вредным" холестерином.
Для нормализации выработки желчи и предотвращения ее застоя необходимо ограничить потребление привычного подсолнечного масла. Особенно следует отказаться от жарки в большом количестве масла. Согласно исследованию ученых университета Гранады, обильное употребление блюд, приготовленных на подсолнечном масле, провоцирует появление воспалительных процессов в печени и застою желчи. Для профилактики специалисты рекомендуют заменить жарку на варку, тушение, запекание, а вместо подсолнечного масла приобрести оливковое первого холодного отжима категории Extra Virgin.
В этом же исследовании сказано и об отрицательных свойствах рыбьего жира. Прием биодобавки перегружает печень и желчный пузырь, что отрицательно воздействует на пищеварение и секрецию желчи.
CC BY 2.0 / Marco Verch Professional Photographer / Sandwiches with fresh avocado, cheese and herbsБутерброды с авокадо, сыром и зеленью
Бутерброды с авокадо, сыром и зеленью - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
CC BY 2.0 / Marco Verch Professional Photographer / Sandwiches with fresh avocado, cheese and herbs

Овощи, фрукты и ягоды

Овощи, фрукты и ягоды, которые разгоняют желчь:
  1. 1.
    Арбуз, огурец. Ягода и овощ более чем на 90% состоят из воды. Часть жидкости, поступающей в организм с употреблением арбуза или огурца, делает желчь менее вязкой, уменьшает ее концентрацию и вымывает осадок в желчном пузыре, что профилактирует образование камней.
  2. 2.
    Капуста (листовая, брокколи, цветная). Овощ улучшает перильстатику кишечника, ускоряет пищеварение и снижает выработку желчи.
  3. 3.
    Виноград. Содержит флаваноиды, которые действуют в организме как мощный антиоксидант. Употребление ягоды восполняет 5% от суточной потребности клетчатки, стимулирует пищеварение, выводит токсины и тяжелые металлы, разгоняет желчь.
  4. 4.
    Гранат, черника, айва. Фрукты и ягода содержат в своем составе танин, который способствует выведению вредных отложений, оказывают противовоспалительное действие и снижает концентрацию желчи.
  5. 5.
    Сельдерей. Продукт препятствует накоплению желчи и активирует процесс ее выработки в печени. Также сельдерей не содержит жиров, благодаря чему не нагружает печень, а эфирные масла в составе оказывают противовоспалительное действие на орган и облегчают усвоение поступающих жиров.
  6. 6.
    Морковь, болгарский перец, тыква. Богатые на полезные витамины и минералы овощи очищают организм от ненужного, оздоравливают микрофлору кишечника. Имеющийся в составе продуктов каротин при попадании в организм преобразуется в витамин А, который улучшает работу желчного пузыря.
  7. 7.
    Кукуруза. Кукурузные рыльца увеличивают выработку желчи, снижают ее концентрацию и препятствуют ее накоплению в желчном пузыре.
  8. 8.
    Свекла. Корнеплод очищает печень и разгоняет желчь, оказывая слабительный эффект.
  9. 9.
    Шпинат, щавель. Зелень содержит щавелевую кислоту, которая выводит из печени токсины и нормализует выработку желчи в организме, разгоняя ее излишки.
  10. 10.
    Апельсин, шиповник. Продукты содержат витамин C, недостаток которого провоцирует развитие желчнокаменной болезни.
Перечисленные продукты — известный источник витаминов, минералов и клетчатки, которая нормализует перильстатику кишечника и обмен веществ. Диета для лечения заболеваний печени и желчного пузыря в основном содержит свежие овощи и фрукты, поэтому их польза в вопросе разгона желчи научно доказана. Они не перегружают пищеварительную систему, легко усваиваются и укрепляют иммунитет.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудница лаборатории ФГБУН в Москве
Сотрудница лаборатории ФГБУН в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк

Молочные продукты

Нежирное молоко и кисломолочные продукты содержат в своем составе кальций, который препятствует оседанию холестерина и образованию камней в желчном пузыре. Дополнительно кальций, магний и калий ощелачивают желчь и улучшают ее качество.
Особенно полезны кисломолочные продукты: свежий кефир, ряженка, нежирный творог, простокваша, йогурт. Они быстрее усваиваются и содержат полезные бактерии, которые налаживают микрофлору кишечника, улучшают перильстатику и нормализуют пищеварение.
© Depositphotos.com / AntonMatyukhaЙогурт с ягодами
Йогурт с ягодами - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© Depositphotos.com / AntonMatyukha

Специи и приправы

Специи и приправы не только усиливают вкус блюд, но и благоприятно влияют на пищеварение и разгон желчи, ускоряя выработку пищеварительных соков. Наиболее полезные:
  1. 1.
    Куркума. Специя содержит глутатион, способный восстанавливать антиоксиданты, укреплять иммунитет, выводить токсины и оказывать противовоспалительное действие. Также куркума восстанавливает печень, а в сочетании с черным перцем разгоняет желчь.
  2. 2.
    Молотый имбирь. Имбирь убивает бактерии, снижает проявление симптоматики при расстройствах ЖКТ и способствует оттоку желчи.
  3. 3.
    Базилик, укроп, петрушка, тмин. Специи богаты эфирными маслами и жирорастворимыми витаминами, которые необходимы для нормальной секреции и выведения желчи.
К желчегонным продуктам относятся натуральные специи. Наборы приправ с различными добавками не имеют пользы для ЖКТ, печени и организма в целом.
© Depositphotos.com / fortyforksПорошок куркумы
Порошок куркумы - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© Depositphotos.com / fortyforks

Какие напитки помогут с выведением желчи

При профилактике застоя желчи полезны напитки с содержанием кофеина — вещества, стимулирующего сокращения желчного пузыря: кофе, какао, черный и зеленый чай.
При диагностированном холецистите кофе заменяют некрепким чаем или цикорием. Цикорий также разгоняет желчь, благодаря эфирным маслам и инулину в составе. Плюс растение является природным гепатопротектором — средством, повышающим устойчивость печени к патогенным воздействиям и способствующим ее восстановлению.
Еще один природный гепатопротектор — зеленый чай. При этом он содержит дубильные вещества, очищающие организм от токсинов и нормализующие выработку и качество желчи. Что касается черного чая, его желчегонный эффект усиливается при приготовлении напитка с перечной мятой.
Также разогнать желчь помогают следующие напитки:
  • Натуральные соки: томатный, гранатовый, апельсиновый, черники, морковный, свекольный, капустный;
  • Лечебные минеральные воды;
  • Травяные настои и отвары: кукурузные рыльца, плоды укропа пахучего, шиповник, расторопша, овес, бессмертник песчаный, ортилия однобокая и специальные травяные сборы.
Лечение натуральными соками и минеральными водами нужно проводить только после разрешения лечащего врача. Некоторые овощи и фрукты могут раздражать кишечник, что нельзя допускать при наличии заболеваний ЖКТ. Минеральные воды запрещены при желчнокаменной болезни и серьезных заболеваниях печени. Травяные настои могут спровоцировать аллергическую реакцию, поэтому с ними следует быть осторожными.
Основное для нормальной выработки желчи — выпивать определенную норму воды в день. Вода делает желчь менее вязкой и нормализует все обменные процессы в организме, в том числе секрецию и выведение желчи.
Тарелка с фруктами - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Диетолог предупредила о продуктах с высоким содержанием скрытого сахара
6 октября 2022, 20:18

Диета при застое желчи

Больным холестазом вместе с процедурами и лекарствами назначается специальная лечебная диета №5 Л/Ж (липотропно-жировая) для нормализации желчеотделения и ее циркуляции в организме. Во время ее соблюдения пациенту рекомендуется:
  • Придерживаться принципов дробного питания, составляя меню из 5 приемов пищи;
  • Ограничить потребление соли до 8 г;
  • Исключить жареные блюда;
  • Обязательно включать в меню желчегонные продукты и растительные масла;
  • Ограничить потребление быстрых углеводов;
  • Ограничить потребление продуктов с содержанием животного жира и приправ.
Курица по-китайски - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
Дробное питание: кому необходимо, лучшее меню для похудения
16 декабря 2022, 06:00
Основная цель диеты — улучшить пищеварение, от которого зависит выработка и баланс желчи в организме, поэтому важно не пропускать приемы пищи. Питание в такой диете разнообразно. Запрещены:
  • Жирное мясо и рыба, субпродукты;
  • Жирные колбасные изделия;
  • Жареные яйца;
  • Выпечка, десерты, белый хлеб;
  • Жирные молочные продукты;
  • Острые блюда;
  • Газированные напитки;
  • Алкоголь;
  • Черный кофе, какао;
  • Маринованные овощи, консервы;
  • Сало, кулинарные жиры.
Частично разрешены: ржаной или цельнозерновой хлеб, мед, сахар, яйца, сваренные всмятку, мармелад. Во время диеты рекомендуется включить в меню отруби, употреблять свежие растительные масла, есть цельные крупы и сухофрукты, а перед сном выпивать стакан кефира.
Иногда вместо диеты №5 Л/Ж назначается магниевая диета, ускоряющая опорожнение желчного пузыря. Лечебный рацион состоит из продуктов с высоким содержанием магния: гречневая, пшенная и овсяная крупа, хлеб грубого помола, отруби, сухофрукты, свежие овощи, фрукты и ягоды. Ограничения устанавливаются на соль, мясо и рыбу.
Девушка ест мясо и салат - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Раздельное питание: таблица совместимости продуктов для похудения
13:05

Рекомендации экспертов

Согласно рекомендациям врачей-гастроэнтерологов, избежать застой желчи и развитие холестаза поможет коррекция питания. Специалисты советуют ограничить в рационе жирные, острые блюда, алкоголь, фаст-фуд и животные жиры — все то, что перегружает печень. Для здоровья пищеварения и печени отдавайте предпочтение свежим овощам, фруктам, растительным жирам, нежирному мясу и рыбе, крупам и кисломолочным продуктам. Следование принципам правильного питания поможет поддерживать вес и состояние здоровья ЖКТ в норме, что важно для нормального функционирования печени и желчного пузыря.
Также эксперты советуют своевременно проходить диспансеризацию, посещать врача-гастроэнтеролога для предупреждения ранних стадий сложных заболеваний. Немаловажно соблюдать питьевой режим, больше двигаться и не игнорировать любые появившиеся симптомы.
Приготовление кофе в турке - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Диетолог назвала четыре самых полезных напитка при проблемах с кишечником
22 августа 2022, 03:06
 
ЗОЖОбществоЗдоровье - ОбществоПитание
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала