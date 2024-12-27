Желчегонные продукты: рацион для здоровья печени и желчного пузыря
© Pixabay / Alexey MarcovФрукты, овощи и орехи
© Pixabay / Alexey Marcov
Читать ria.ru в
Рацион с желчегонными продуктами — действенный способ профилактики заболеваний печени и желчного пузыря при наличии застойных явлений. В данном материале РИА Новости Спорт составляем список продуктов питания для разгона желчи и разбираемся, какие диеты подойдут людям с ЖКБ.
Желчегонные продукты питания
Неправильное питание, нездоровый образ жизни, стрессы, игнорируемые человеком заболевания желчевыводящих путей и пищеварения провоцируют снижение оттока желчи с ее последующим застоем в печени, образованием камней в желчном пузыре и развитием заболеваний печени. Для профилактики и лечения уже имеющихся диагнозов, следует пересмотреть свой рацион, включив желчегонные продукты питания.
Важность
В сутки клетки печени вырабатывают от 800 до 1000 мл желчи, от которой зависит выполнение множества функций и состояние здоровья человека. Желчь является главным антисептиком: выводит токсины в кал и уничтожает патогенные микробы, попавшие в организм с пищей. Также от достаточной ее секреции зависит правильное пищеварение: при поступлении в тонкий кишечник активируется его моторика, происходит эмульгирование жира для его комфортного переваривания и запускается работа ферментов, необходимых для усвоения белка. Вместе с этим желчь отвечает за усвоение организмов жирорастворимых витаминов A, D, K, E, стимулирует выделение воды в толстом кишечнике для комфортного выведения пищи из организма и нейтрализует желудочную кислоту, предотвращая ощелачивание пищи и защищая двенадцатиперстную кишку и поджелудочную железу.
© Depositphotos.com / leszekglasnerДевушка с болью в животе
© Depositphotos.com / leszekglasner
Девушка с болью в животе
Желчь состоит из воды, билирубина, желчных кислот, холестерина, лецитина, белков и электролитов. Жидкость вырабатывается печенью и поступает в желчный пузырь, из которого большая часть ее объема транспортируется в кишечник. Оставаясь в желчном пузыре, желчь теряет часть воды, из-за чего в ее составе увеличивается содержание билирубина, желчных кислот и холестерина. При длительных застойных явлениях (холестазе) желчь оказывает токсичное воздействие на организм, вызывая проявление неприятных симптомов, начиная от усталости, плохого настроения, тошноты, вздутия и заканчивая изменением оттенка кожи, появлением сыпи и образованием камней в желчном пузыре.
Камни в желчном пузыре — осадок кристаллов билирубина, кальция и холестерина, которые накапливаются в желчном пузыре и постепенно блокируют желчные протоки, усугубляя проявления холестаза. Совокупность этих факторов может спровоцировать осложнения, тяжело поддающиеся лечению, среди которых:
- Панкреонекроз;
- Гепатит;
- Рак;
- Цирроз;
- Сепсис;
- Массивные внутренние кровотечения;
- Гангрена.
Холестаз чаще всего диагностируется у мужчин старше 40 лет и у беременных женщин. Причины развития зависят от формы заболевания и наличия имеющихся эндокринных, гормональных нарушений, болезней печени, пищеварения. Наиболее распространенная из них — неправильное питание с обилием жирных и острых блюд. Поэтому в целях профилактики застоя желчи и нарушения пищеварения специалисты рекомендуют употреблять в пищу желчегонные продукты.
Диета и правильное питание для женщин: эффективное меню для похудения
7 декабря 2022, 19:30
Как действуют
Вещества в составе желчегонных продуктов сокращают мускулатуру желчного пузыря, активируя процессы транспортировки желчи в двенадцатиперстную кишку. Правильное питание с полноценными приемами пищи, в которых присутствуют эти продукты, усиливают моторику органов пищеварения, нормализуя секрецию, отток и выведение желчи из организма. Эффект особенно усиливается при соблюдении диеты с приемом специальных препаратов, назначенных врачом.
Противопоказания
Желчегонные продукты эффективны на ранних стадиях ЖКБ с отсутствием заболеваний печени и органов пищеварения. Подобная диета противопоказана при:
- Частых почечных коликах;
- Желчнокаменной болезни в запущенных стадиях;
- Хронических и острых заболеваниях печени;
- Острых аллергических реакциях на определенные продукты питания и вещества в составе;
- Холецистите и других патологиях желчного пузыря.
Также желчегонная еда противопоказана после проведения холецистэктомии. В любом случае диету для лечения и профилактики должен составлять врач гастроэнтеролог, учитывая особенности организма, наличие других хронических заболеваний и показатели анализов.
© Pixabay / rodeopixЖелчегонные продукты
© Pixabay / rodeopix
Список продуктов
Практически все продукты, которые входят в меню правильного питания, оказывают желчегонный эффект и благоприятно воздействуют на пищеварение. Это полезные жиры, овощи, фрукты, ягоды, молочная продукция и некоторые специи.
Жиры и масла
Если в рационе присутствуют полезные жиры, бояться застоя желчи не стоит. Свежие растительные масла, не прошедшие термическую обработку, и продукты, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты, стимулируют выработку гормонов двенадцатиперстной кишки, нормализуют обмен холестерина и помогают печени бороться с окислительным стрессом.
Для нормального желчеоттока в рацион следует ввести:
- 1.Оливковое, кукурузное, авокадо, соевое, кунжутное масла. В их составе имеются легкие для усвоения жиры, способные стимулировать выведение желчи из организма.
- 2.Натуральное сливочное масло. Небольшие порции не испортят фигуру и не навредят печени, но насытят организм витаминами А, Е и арахидоновой кислотой. Последняя отвечает за сохранение целостности сосудов и оказывает противовоспалительный эффект.
- 3.Авокадо. Оказывает противовоспалительное действие, а полезные жирные кислоты в составе восстанавливают печень. Фолиевая кислота, содержащаяся в авокадо, необходима для здоровой микрофлоры кишечника и борьбы с "вредным" холестерином.
Для нормализации выработки желчи и предотвращения ее застоя необходимо ограничить потребление привычного подсолнечного масла. Особенно следует отказаться от жарки в большом количестве масла. Согласно исследованию ученых университета Гранады, обильное употребление блюд, приготовленных на подсолнечном масле, провоцирует появление воспалительных процессов в печени и застою желчи. Для профилактики специалисты рекомендуют заменить жарку на варку, тушение, запекание, а вместо подсолнечного масла приобрести оливковое первого холодного отжима категории Extra Virgin.
В этом же исследовании сказано и об отрицательных свойствах рыбьего жира. Прием биодобавки перегружает печень и желчный пузырь, что отрицательно воздействует на пищеварение и секрецию желчи.
CC BY 2.0 / Marco Verch Professional Photographer / Sandwiches with fresh avocado, cheese and herbsБутерброды с авокадо, сыром и зеленью
Овощи, фрукты и ягоды
Овощи, фрукты и ягоды, которые разгоняют желчь:
- 1.Арбуз, огурец. Ягода и овощ более чем на 90% состоят из воды. Часть жидкости, поступающей в организм с употреблением арбуза или огурца, делает желчь менее вязкой, уменьшает ее концентрацию и вымывает осадок в желчном пузыре, что профилактирует образование камней.
- 2.Капуста (листовая, брокколи, цветная). Овощ улучшает перильстатику кишечника, ускоряет пищеварение и снижает выработку желчи.
- 3.Виноград. Содержит флаваноиды, которые действуют в организме как мощный антиоксидант. Употребление ягоды восполняет 5% от суточной потребности клетчатки, стимулирует пищеварение, выводит токсины и тяжелые металлы, разгоняет желчь.
- 4.Гранат, черника, айва. Фрукты и ягода содержат в своем составе танин, который способствует выведению вредных отложений, оказывают противовоспалительное действие и снижает концентрацию желчи.
- 5.Сельдерей. Продукт препятствует накоплению желчи и активирует процесс ее выработки в печени. Также сельдерей не содержит жиров, благодаря чему не нагружает печень, а эфирные масла в составе оказывают противовоспалительное действие на орган и облегчают усвоение поступающих жиров.
- 6.Морковь, болгарский перец, тыква. Богатые на полезные витамины и минералы овощи очищают организм от ненужного, оздоравливают микрофлору кишечника. Имеющийся в составе продуктов каротин при попадании в организм преобразуется в витамин А, который улучшает работу желчного пузыря.
- 7.Кукуруза. Кукурузные рыльца увеличивают выработку желчи, снижают ее концентрацию и препятствуют ее накоплению в желчном пузыре.
- 8.Свекла. Корнеплод очищает печень и разгоняет желчь, оказывая слабительный эффект.
- 9.Шпинат, щавель. Зелень содержит щавелевую кислоту, которая выводит из печени токсины и нормализует выработку желчи в организме, разгоняя ее излишки.
- 10.Апельсин, шиповник. Продукты содержат витамин C, недостаток которого провоцирует развитие желчнокаменной болезни.
Перечисленные продукты — известный источник витаминов, минералов и клетчатки, которая нормализует перильстатику кишечника и обмен веществ. Диета для лечения заболеваний печени и желчного пузыря в основном содержит свежие овощи и фрукты, поэтому их польза в вопросе разгона желчи научно доказана. Они не перегружают пищеварительную систему, легко усваиваются и укрепляют иммунитет.
Молочные продукты
Нежирное молоко и кисломолочные продукты содержат в своем составе кальций, который препятствует оседанию холестерина и образованию камней в желчном пузыре. Дополнительно кальций, магний и калий ощелачивают желчь и улучшают ее качество.
Особенно полезны кисломолочные продукты: свежий кефир, ряженка, нежирный творог, простокваша, йогурт. Они быстрее усваиваются и содержат полезные бактерии, которые налаживают микрофлору кишечника, улучшают перильстатику и нормализуют пищеварение.
© Depositphotos.com / AntonMatyukhaЙогурт с ягодами
© Depositphotos.com / AntonMatyukha
Специи и приправы
Специи и приправы не только усиливают вкус блюд, но и благоприятно влияют на пищеварение и разгон желчи, ускоряя выработку пищеварительных соков. Наиболее полезные:
- 1.Куркума. Специя содержит глутатион, способный восстанавливать антиоксиданты, укреплять иммунитет, выводить токсины и оказывать противовоспалительное действие. Также куркума восстанавливает печень, а в сочетании с черным перцем разгоняет желчь.
- 2.Молотый имбирь. Имбирь убивает бактерии, снижает проявление симптоматики при расстройствах ЖКТ и способствует оттоку желчи.
- 3.Базилик, укроп, петрушка, тмин. Специи богаты эфирными маслами и жирорастворимыми витаминами, которые необходимы для нормальной секреции и выведения желчи.
К желчегонным продуктам относятся натуральные специи. Наборы приправ с различными добавками не имеют пользы для ЖКТ, печени и организма в целом.
© Depositphotos.com / fortyforksПорошок куркумы
© Depositphotos.com / fortyforks
Какие напитки помогут с выведением желчи
При профилактике застоя желчи полезны напитки с содержанием кофеина — вещества, стимулирующего сокращения желчного пузыря: кофе, какао, черный и зеленый чай.
При диагностированном холецистите кофе заменяют некрепким чаем или цикорием. Цикорий также разгоняет желчь, благодаря эфирным маслам и инулину в составе. Плюс растение является природным гепатопротектором — средством, повышающим устойчивость печени к патогенным воздействиям и способствующим ее восстановлению.
Еще один природный гепатопротектор — зеленый чай. При этом он содержит дубильные вещества, очищающие организм от токсинов и нормализующие выработку и качество желчи. Что касается черного чая, его желчегонный эффект усиливается при приготовлении напитка с перечной мятой.
Также разогнать желчь помогают следующие напитки:
- Натуральные соки: томатный, гранатовый, апельсиновый, черники, морковный, свекольный, капустный;
- Лечебные минеральные воды;
- Травяные настои и отвары: кукурузные рыльца, плоды укропа пахучего, шиповник, расторопша, овес, бессмертник песчаный, ортилия однобокая и специальные травяные сборы.
Лечение натуральными соками и минеральными водами нужно проводить только после разрешения лечащего врача. Некоторые овощи и фрукты могут раздражать кишечник, что нельзя допускать при наличии заболеваний ЖКТ. Минеральные воды запрещены при желчнокаменной болезни и серьезных заболеваниях печени. Травяные настои могут спровоцировать аллергическую реакцию, поэтому с ними следует быть осторожными.
Основное для нормальной выработки желчи — выпивать определенную норму воды в день. Вода делает желчь менее вязкой и нормализует все обменные процессы в организме, в том числе секрецию и выведение желчи.
Диетолог предупредила о продуктах с высоким содержанием скрытого сахара
6 октября 2022, 20:18
Диета при застое желчи
Больным холестазом вместе с процедурами и лекарствами назначается специальная лечебная диета №5 Л/Ж (липотропно-жировая) для нормализации желчеотделения и ее циркуляции в организме. Во время ее соблюдения пациенту рекомендуется:
- Придерживаться принципов дробного питания, составляя меню из 5 приемов пищи;
- Ограничить потребление соли до 8 г;
- Исключить жареные блюда;
- Обязательно включать в меню желчегонные продукты и растительные масла;
- Ограничить потребление быстрых углеводов;
- Ограничить потребление продуктов с содержанием животного жира и приправ.
Дробное питание: кому необходимо, лучшее меню для похудения
16 декабря 2022, 06:00
Основная цель диеты — улучшить пищеварение, от которого зависит выработка и баланс желчи в организме, поэтому важно не пропускать приемы пищи. Питание в такой диете разнообразно. Запрещены:
- Жирное мясо и рыба, субпродукты;
- Жирные колбасные изделия;
- Жареные яйца;
- Выпечка, десерты, белый хлеб;
- Жирные молочные продукты;
- Острые блюда;
- Газированные напитки;
- Алкоголь;
- Черный кофе, какао;
- Маринованные овощи, консервы;
- Сало, кулинарные жиры.
Частично разрешены: ржаной или цельнозерновой хлеб, мед, сахар, яйца, сваренные всмятку, мармелад. Во время диеты рекомендуется включить в меню отруби, употреблять свежие растительные масла, есть цельные крупы и сухофрукты, а перед сном выпивать стакан кефира.
Иногда вместо диеты №5 Л/Ж назначается магниевая диета, ускоряющая опорожнение желчного пузыря. Лечебный рацион состоит из продуктов с высоким содержанием магния: гречневая, пшенная и овсяная крупа, хлеб грубого помола, отруби, сухофрукты, свежие овощи, фрукты и ягоды. Ограничения устанавливаются на соль, мясо и рыбу.
Рекомендации экспертов
Согласно рекомендациям врачей-гастроэнтерологов, избежать застой желчи и развитие холестаза поможет коррекция питания. Специалисты советуют ограничить в рационе жирные, острые блюда, алкоголь, фаст-фуд и животные жиры — все то, что перегружает печень. Для здоровья пищеварения и печени отдавайте предпочтение свежим овощам, фруктам, растительным жирам, нежирному мясу и рыбе, крупам и кисломолочным продуктам. Следование принципам правильного питания поможет поддерживать вес и состояние здоровья ЖКТ в норме, что важно для нормального функционирования печени и желчного пузыря.
Также эксперты советуют своевременно проходить диспансеризацию, посещать врача-гастроэнтеролога для предупреждения ранних стадий сложных заболеваний. Немаловажно соблюдать питьевой режим, больше двигаться и не игнорировать любые появившиеся симптомы.
Диетолог назвала четыре самых полезных напитка при проблемах с кишечником
22 августа 2022, 03:06