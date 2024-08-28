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Медведчук: атакой на Курскую область Зеленский подписал приговор Украине - РИА Новости, 28.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:18 28.08.2024 (обновлено: 15:01 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/medvedchuk-1968972993.html
Медведчук: атакой на Курскую область Зеленский подписал приговор Украине
Медведчук: атакой на Курскую область Зеленский подписал приговор Украине - РИА Новости, 28.08.2024
Медведчук: атакой на Курскую область Зеленский подписал приговор Украине
Владимир Зеленский, приказав напасть на Курскую область, подписал смертный приговор украинской государственности, говорится в статье председателя совета... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T14:18
2024-08-28T15:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
виктор медведчук
владимир зеленский
украина
россия
курская область
владимир путин
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский, приказав напасть на Курскую область, подписал смертный приговор украинской государственности, говорится в статье председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука."Когда Зеленский вторгся в Россию, он окончательно подписал приговор украинской государственности. До этой вылазки еще можно было как-то выйти на мирные переговоры и сохранить Украину хоть и с территориальными потерями, но без раздела и поглощения другими государствами. Сегодня это невозможно, Украина Зеленского в нынешней политической ситуации не нужна никому из ведущих мировых игроков", — отмечается в публикации.После нападения ВСУ на Курскую область Москва отозвала мирные инициативы, и, по мнению Медведчука, это означает, что она уже не рассматривает условия сохранения Украины. Это государство-террорист, которое перешло все возможные красные линии и потому невыгодно для России. Это также касается и Запада, поскольку постсоветская республика стала точкой военной нестабильности, пояснил председатель совета движения."Зеленский загнал Украину между молотом и наковальней, и вывести ее из этого положения уже не представляется возможным. В этой ситуации необходимо спасать украинский народ, поскольку политика Зеленского — уничтожение украинцев в огне войны, в которой ни он, ни его клика погибать не собираются", — резюмировал он.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". При этом позднее помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что ранее озвученные Москвой мирные предложения не аннулированы, но сейчас, "с учетом этой авантюры", Россия не будет разговаривать с Украиной.
https://ria.ru/20240828/partner-1968801663.html
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вооруженные силы украины, виктор медведчук, владимир зеленский, украина, россия, курская область, владимир путин, нато, валерий герасимов, юрий ушаков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Курская область, Владимир Путин, НАТО, Валерий Герасимов, Юрий Ушаков

Медведчук: атакой на Курскую область Зеленский подписал приговор Украине

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский, приказав напасть на Курскую область, подписал смертный приговор украинской государственности, говорится в статье председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.
"Когда Зеленский вторгся в Россию, он окончательно подписал приговор украинской государственности. До этой вылазки еще можно было как-то выйти на мирные переговоры и сохранить Украину хоть и с территориальными потерями, но без раздела и поглощения другими государствами. Сегодня это невозможно, Украина Зеленского в нынешней политической ситуации не нужна никому из ведущих мировых игроков", — отмечается в публикации.
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После нападения ВСУ на Курскую область Москва отозвала мирные инициативы, и, по мнению Медведчука, это означает, что она уже не рассматривает условия сохранения Украины.
Это государство-террорист, которое перешло все возможные красные линии и потому невыгодно для России. Это также касается и Запада, поскольку постсоветская республика стала точкой военной нестабильности, пояснил председатель совета движения.
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В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

"Зеленский загнал Украину между молотом и наковальней, и вывести ее из этого положения уже не представляется возможным. В этой ситуации необходимо спасать украинский народ, поскольку политика Зеленского — уничтожение украинцев в огне войны, в которой ни он, ни его клика погибать не собираются", — резюмировал он.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". При этом позднее помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что ранее озвученные Москвой мирные предложения не аннулированы, но сейчас, "с учетом этой авантюры", Россия не будет разговаривать с Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияКурская областьВладимир ПутинНАТОВалерий ГерасимовЮрий Ушаков
 
 
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