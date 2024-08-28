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Суд отложил рассмотрение иска "Балтики" к Carlsberg Breweries - РИА Новости, 28.08.2024
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20:53 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/isk-1969071004.html
Суд отложил рассмотрение иска "Балтики" к Carlsberg Breweries
Суд отложил рассмотрение иска "Балтики" к Carlsberg Breweries - РИА Новости, 28.08.2024
Суд отложил рассмотрение иска "Балтики" к Carlsberg Breweries
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил рассмотрение иска пивоваренной компании "Балтика" к датскому концерну Carlsberg Breweries A/S о РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T20:53
2024-08-28T20:53
санкт-петербург
россия
ленинградская область
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил рассмотрение иска пивоваренной компании "Балтика" к датскому концерну Carlsberg Breweries A/S о взыскании задолженности на общую сумму около 4,4 миллиарда рублей, следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте – об отложении судебного разбирательства", – сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие". Согласно материалам дела, в конце июня арбитражный суд зарегистрировал ходатайство Carlsberg Breweries A/S об оставлении иска без рассмотрения. Этот иск "Балтики" заявлен о "взыскании задолженности по генеральному соглашению от 10.09.2021 в размере 4 411 211 112, 07 рублей", в том числе основной долг составляет около 4 миллиардов рублей. Судебные заседания несколько раз откладывались, а также объявлялся перерыв. "Балтика" входит в состав Carlsberg Group с 2008 года, однако с июля 2023 года она находится во временном управлении Росимущества: решение об этом принято в ответ на западные санкции и заморозку российских активов в Европе. Сама "Балтика" продолжает выпускать пиво в России, в том числе международных брендов, пивоваренные заводы компании находятся в восьми городах РФ - Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске и Ярославле.
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санкт-петербург, россия, ленинградская область, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), экономика
Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Экономика
Суд отложил рассмотрение иска "Балтики" к Carlsberg Breweries

Суд отложил рассмотрение иска "Балтики" к Carlsberg Breweries на 4,4 млрд рублей

© РИА Новости / Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкЗавод "Балтика"
Завод Балтика - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Валерий Титиевский
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Завод "Балтика". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил рассмотрение иска пивоваренной компании "Балтика" к датскому концерну Carlsberg Breweries A/S о взыскании задолженности на общую сумму около 4,4 миллиарда рублей, следует из материалов дела.
"Информация о принятом судебном акте – об отложении судебного разбирательства", – сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие".
Согласно материалам дела, в конце июня арбитражный суд зарегистрировал ходатайство Carlsberg Breweries A/S об оставлении иска без рассмотрения. Этот иск "Балтики" заявлен о "взыскании задолженности по генеральному соглашению от 10.09.2021 в размере 4 411 211 112, 07 рублей", в том числе основной долг составляет около 4 миллиардов рублей. Судебные заседания несколько раз откладывались, а также объявлялся перерыв.
"Балтика" входит в состав Carlsberg Group с 2008 года, однако с июля 2023 года она находится во временном управлении Росимущества: решение об этом принято в ответ на западные санкции и заморозку российских активов в Европе. Сама "Балтика" продолжает выпускать пиво в России, в том числе международных брендов, пивоваренные заводы компании находятся в восьми городах РФ - Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске и Ярославле.
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