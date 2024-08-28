https://ria.ru/20240828/isk-1969071004.html

Суд отложил рассмотрение иска "Балтики" к Carlsberg Breweries

Суд отложил рассмотрение иска "Балтики" к Carlsberg Breweries - РИА Новости, 28.08.2024

Суд отложил рассмотрение иска "Балтики" к Carlsberg Breweries

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил рассмотрение иска пивоваренной компании "Балтика" к датскому концерну Carlsberg Breweries A/S о РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T20:53

2024-08-28T20:53

2024-08-28T20:53

санкт-петербург

россия

ленинградская область

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49784/86/497848652_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_df25e7ec01f2be3c37dfc1ffad695e75.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил рассмотрение иска пивоваренной компании "Балтика" к датскому концерну Carlsberg Breweries A/S о взыскании задолженности на общую сумму около 4,4 миллиарда рублей, следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте – об отложении судебного разбирательства", – сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие". Согласно материалам дела, в конце июня арбитражный суд зарегистрировал ходатайство Carlsberg Breweries A/S об оставлении иска без рассмотрения. Этот иск "Балтики" заявлен о "взыскании задолженности по генеральному соглашению от 10.09.2021 в размере 4 411 211 112, 07 рублей", в том числе основной долг составляет около 4 миллиардов рублей. Судебные заседания несколько раз откладывались, а также объявлялся перерыв. "Балтика" входит в состав Carlsberg Group с 2008 года, однако с июля 2023 года она находится во временном управлении Росимущества: решение об этом принято в ответ на западные санкции и заморозку российских активов в Европе. Сама "Балтика" продолжает выпускать пиво в России, в том числе международных брендов, пивоваренные заводы компании находятся в восьми городах РФ - Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске и Ярославле.

https://ria.ru/20231101/carlsberg-1906620743.html

санкт-петербург

россия

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, россия, ленинградская область, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), экономика