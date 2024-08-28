https://ria.ru/20240828/durov-1969082178.html

Дурова поместили под судебный надзор

Дурова поместили под судебный надзор - РИА Новости, 29.08.2024

Дурова поместили под судебный надзор

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова взяли под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции, говорится в заявлении прокуратуры Парижа. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-28T22:47

2024-08-28T22:47

2024-08-29T00:07

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ПАРИЖ, 28 авг — РИА Новости. Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова взяли под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции, говорится в заявлении прокуратуры Парижа."Он (Дуров. — Прим. ред.) был взят под судебный надзор, в частности, с требованием внести залог в размере пяти миллионов евро, обязательством являться в полицейский участок два раза в неделю и запретом покидать территорию Франции", — сказано в документе.Предпринимателя обвиняют в таких преступлениях и правонарушениях, как:Согласно заявлению ведомства, только по первому правонарушению Дурову грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере 500 тысяч евро.Уточняется, что предварительное расследование против Telegram началось в феврале этого года. При этом первоначально делом занималось Национальное управление по делам несовершеннолетних (OFMIN): оно сообщило отделу по борьбе с киберпреступностью Национального офиса по борьбе с организованной преступностью при прокуратуре Парижа, что руководство мессенджера не отвечает на судебные запросы."Другие французские следственные службы и прокуратуры, а также партнеры Евроюста, в частности бельгийцы, пришли к такому же выводу (отсутствие ответа на судебные запросы. — Прим. ред.). Это побудило Национальный офис по борьбе с организованной преступностью начать расследование на предмет возможной уголовной ответственности руководителей мессенджера за совершение этих преступлений", — говорится в документе.Задержание основателя TelegramПавла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура французской столицы сообщила, что бизнесмена поместили под стражу для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля "в отношении неназванного лица" по подозрению в 12 преступлениях.Срок предварительного задержания Дурова продлили до максимально возможных в таких случаях 96 часов, которые истекли сегодня, 28 августа, в 21:00 мск. Как пишут европейские СМИ со ссылкой на административный документ, полученный от источника, по делу Telegram проходят сооснователи мессенджера братья Павел и Николай Дуровы. Французские власти 25 марта выдали ордера на их арест по обвинениям, включающим соучастие во владении, распространении, предложении и предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе.При этом, по данным медиа, нет никаких намеков на то, что братья непосредственно причастны к какой-либо незаконной деятельности.В свою очередь, источник РИА Новости во французской прокуратуре сообщил, что по делу Telegram сейчас проходит только Павел Дуров. Собеседник агентства отказался комментировать информацию об ордере на арест основателя Telegram, сославшись на тайну следствия. При этом он добавил, что вечером планируется опубликовать новое заявление по делу.Задержание Дурова вызвало широкую критику со стороны общественности во многих странах. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден объясняться: он заверил, что задержание предпринимателя не является политически мотивированным, и пообещал, что решение по этому делу будут принимать судьи.

https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240828/rassledovanie-1969072368.html

https://ria.ru/20240828/telegram-1968885580.html

https://ria.ru/20240828/durov-1969022136.html

https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html

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