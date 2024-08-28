https://ria.ru/20240828/durov-1969008131.html
Дурова доставили в суд в Париже
Дурова доставили в суд в Париже - РИА Новости, 29.08.2024
Дурова доставили в суд в Париже
Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова доставили в суд, утверждают французские СМИ. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-28T15:50
2024-08-28T15:50
2024-08-29T01:21
павел дуров
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова доставили в суд, утверждают французские СМИ.Как сообщал корреспондент РИА Новости, две машины с включенными мигалками на большой скорости покинули Национальное бюро по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа, где, по слухам, находился Дуров после задержания.Как пишут европейские СМИ со ссылкой на административный документ, полученный от источника, участвующего в деле, по делу Telegram проходят сооснователи мессенджера братья Павел и Николай Дуровы. Французские власти выдали ордера на их арест 25 марта.Утверждается, что это сделано в рамках расследования, которое под прикрытием вел отдел по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры. В ходе него неназванный подозреваемый обсуждал склонение несовершеннолетних девочек к съемкам порно и его рассылке, а также угрозы публикации этих материалов в соцсетях.Братьев объявили в розыск после того, как судебный запрос об установлении личности одного из пользователей Telegram остался без ответа. Таким образом, ордера на арест Дуровых выдали по обвинениям, включающим соучастие во владении, распространении, предложении и предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе.При этом СМИ пишут, что нет никаких намеков на то, что братья непосредственно причастны к какой-либо незаконной деятельности.В свою очередь, источник РИА Новости во французской прокуратуре сообщил, что по делу Telegram сейчас проходит только Павел Дуров. Собеседник агентства отказался комментировать информацию об ордере на арест основателя Telegram, сославшись на тайну следствия. При этом он добавил, что вечером планируется опубликовать новое заявление по делу.В середине апреля Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону сообщил, что его брат Николай — эксперт в криптографии, именно он разработал основные принципы шифрования данных в Telegram.Задержание основателя TelegramПавла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура французской столицы сообщила, что предпринимателя поместили под стражу для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля "в отношении неназванного лица" в связи с подозрением в 12 преступлениях. Срок предварительного задержания Дурова продлили до максимально возможных в таких случаях 96 часов, которые истекают сегодня, 28 августа, в 21:00 мск. До этого момента ему должны предъявить обвинения, если найдутся достаточные для судьи аргументы, или отпустить на свободу. Основатель Telegram имеет паспорта России, Франции, ОАЭ, а также Сент-Китс и Невис.
https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html
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Машины с мигалками у бюро по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа
Две машины с мигалками выехали из бюро по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа, где могли содержать Павла Дурова, передает корреспондент РИА Новости. Максимально возможный срок предварительного заключения основателя Telegram истекает в 21.00 мск среды.
2024-08-28T15:50
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павел дуров, задержание павла дурова во франции, париж, telegram, в мире, франция, николай дуров
Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции, Париж, Telegram, В мире, Франция, Николай Дуров
Дурова доставили в суд в Париже
Основателя Telegram Павла Дурова доставили в суд в Париже
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова доставили в суд, утверждают французские СМИ.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, две машины с включенными мигалками на большой скорости покинули Национальное бюро по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа, где, по слухам, находился Дуров после задержания.
Как пишут европейские СМИ со ссылкой на административный документ, полученный от источника, участвующего в деле, по делу Telegram
проходят сооснователи мессенджера братья Павел и Николай Дуровы
. Французские власти выдали ордера на их арест 25 марта.
Утверждается, что это сделано в рамках расследования, которое под прикрытием вел отдел по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры. В ходе него неназванный подозреваемый обсуждал склонение несовершеннолетних девочек к съемкам порно и его рассылке, а также угрозы публикации этих материалов в соцсетях.
Братьев объявили в розыск после того, как судебный запрос об установлении личности одного из пользователей Telegram остался без ответа. Таким образом, ордера на арест Дуровых выдали по обвинениям, включающим соучастие во владении, распространении, предложении и предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе.
При этом СМИ пишут, что нет никаких намеков на то, что братья непосредственно причастны к какой-либо незаконной деятельности.
В свою очередь, источник РИА Новости во французской прокуратуре сообщил, что по делу Telegram сейчас проходит только Павел Дуров. Собеседник агентства отказался комментировать информацию об ордере на арест основателя Telegram, сославшись на тайну следствия. При этом он добавил, что вечером планируется опубликовать новое заявление по делу.
В середине апреля Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону сообщил, что его брат Николай — эксперт в криптографии, именно он разработал основные принципы шифрования данных в Telegram.
Задержание основателя Telegram
Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура французской столицы сообщила, что предпринимателя поместили под стражу для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля "в отношении неназванного лица" в связи с подозрением в 12 преступлениях.
Срок предварительного задержания Дурова продлили до максимально возможных в таких случаях 96 часов, которые истекают сегодня, 28 августа, в 21:00 мск. До этого момента ему должны предъявить обвинения, если найдутся достаточные для судьи аргументы, или отпустить на свободу.
Основатель Telegram имеет паспорта России, Франции, ОАЭ, а также Сент-Китс и Невис.