https://ria.ru/20240828/chernyshenko-1968969509.html

Чернышенко заявил о выполнении целей нацпроекта "Наука и университеты"

Чернышенко заявил о выполнении целей нацпроекта "Наука и университеты" - РИА Новости, 28.08.2024

Чернышенко заявил о выполнении целей нацпроекта "Наука и университеты"

Цели завершающегося в этом году национального проекта "Наука и университеты" полностью выполнены, поддержка науки и образования продолжится в рамках новых... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T14:04

2024-08-28T14:04

2024-08-28T14:07

новосибирск

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дмитрий чернышенко

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НОВОСИБИРСК, 28 авг – РИА Новости. Цели завершающегося в этом году национального проекта "Наука и университеты" полностью выполнены, поддержка науки и образования продолжится в рамках новых проектов и программ, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Завершается национальный проект "Наука и университеты". Завершается он практически стопроцентным выполнением всех целей, которые стояли в нем. Это и создание передовых инженерных школ и национальных образовательных центров международного уровня, и 940 молодежных лабораторий и, конечно, программа "Приоритет 2030", - сказал вице-премьер журналистам на форуме "Технопром-2024" в Новосибирске. Все основные меры поддержки науки и образования сохранятся, продолжил он. "Но самое важное, что по поручению президента все основные меры поддержки либо мигрируют в национальный проект "Молодежь и дети", либо эти мероприятия продолжатся в рамках государственной программы научно-технологического развития № 47. Поэтому дальше продолжим использовать эти эффективные инструменты, которые доказали это реальными результатами", - сказал Чернышенко. В свою очередь, губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о сохранении преемственности нацпроекта "Наука и университеты". "Ни одного мероприятия, которое доказало свою эффективность, не исчезло. Все они вошли в другие национальные проекты. Просто поменялся принцип формирования нацпроектов на ближайшую пятилетку. Они теперь не отраслевые, а под конкретные технологические задачи и продукты", - пояснил он. Форум "Технопром" является удобной площадкой для "сборки" этой новой конструкции, добавил губернатор. XI Международный форум технологического развития "Технопром-2024" проходит в Новосибирске 27-30 августа.

https://ria.ru/20211007/predprinimatelstvo-1753518967.html

https://ria.ru/20230926/tekhnologii-1898785948.html

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новосибирск, россия, дмитрий чернышенко, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование