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Чернышенко заявил о выполнении целей нацпроекта "Наука и университеты" - РИА Новости, 28.08.2024
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14:04 28.08.2024 (обновлено: 14:07 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/chernyshenko-1968969509.html
Чернышенко заявил о выполнении целей нацпроекта "Наука и университеты"
Чернышенко заявил о выполнении целей нацпроекта "Наука и университеты" - РИА Новости, 28.08.2024
Чернышенко заявил о выполнении целей нацпроекта "Наука и университеты"
Цели завершающегося в этом году национального проекта "Наука и университеты" полностью выполнены, поддержка науки и образования продолжится в рамках новых... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T14:04
2024-08-28T14:07
новосибирск
россия
дмитрий чернышенко
образование - общество
социальный навигатор
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НОВОСИБИРСК, 28 авг – РИА Новости. Цели завершающегося в этом году национального проекта "Наука и университеты" полностью выполнены, поддержка науки и образования продолжится в рамках новых проектов и программ, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Завершается национальный проект "Наука и университеты". Завершается он практически стопроцентным выполнением всех целей, которые стояли в нем. Это и создание передовых инженерных школ и национальных образовательных центров международного уровня, и 940 молодежных лабораторий и, конечно, программа "Приоритет 2030", - сказал вице-премьер журналистам на форуме "Технопром-2024" в Новосибирске. Все основные меры поддержки науки и образования сохранятся, продолжил он. "Но самое важное, что по поручению президента все основные меры поддержки либо мигрируют в национальный проект "Молодежь и дети", либо эти мероприятия продолжатся в рамках государственной программы научно-технологического развития № 47. Поэтому дальше продолжим использовать эти эффективные инструменты, которые доказали это реальными результатами", - сказал Чернышенко. В свою очередь, губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о сохранении преемственности нацпроекта "Наука и университеты". "Ни одного мероприятия, которое доказало свою эффективность, не исчезло. Все они вошли в другие национальные проекты. Просто поменялся принцип формирования нацпроектов на ближайшую пятилетку. Они теперь не отраслевые, а под конкретные технологические задачи и продукты", - пояснил он. Форум "Технопром" является удобной площадкой для "сборки" этой новой конструкции, добавил губернатор. XI Международный форум технологического развития "Технопром-2024" проходит в Новосибирске 27-30 августа.
https://ria.ru/20211007/predprinimatelstvo-1753518967.html
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новосибирск, россия, дмитрий чернышенко, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Новосибирск, Россия, Дмитрий Чернышенко, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко заявил о выполнении целей нацпроекта "Наука и университеты"

Чернышенко: цели нацпроекта "Наука и университеты" полностью выполнены

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на XI Международном форуме "Технопром-2024" в Новосибирске
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на XI Международном форуме Технопром-2024 в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на XI Международном форуме "Технопром-2024" в Новосибирске
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НОВОСИБИРСК, 28 авг – РИА Новости. Цели завершающегося в этом году национального проекта "Наука и университеты" полностью выполнены, поддержка науки и образования продолжится в рамках новых проектов и программ, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Завершается национальный проект "Наука и университеты". Завершается он практически стопроцентным выполнением всех целей, которые стояли в нем. Это и создание передовых инженерных школ и национальных образовательных центров международного уровня, и 940 молодежных лабораторий и, конечно, программа "Приоритет 2030", - сказал вице-премьер журналистам на форуме "Технопром-2024" в Новосибирске.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко выступает на VIII Международном форуме Технопром-2021 в Новосибирске. - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
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Все основные меры поддержки науки и образования сохранятся, продолжил он.
"Но самое важное, что по поручению президента все основные меры поддержки либо мигрируют в национальный проект "Молодежь и дети", либо эти мероприятия продолжатся в рамках государственной программы научно-технологического развития № 47. Поэтому дальше продолжим использовать эти эффективные инструменты, которые доказали это реальными результатами", - сказал Чернышенко.
В свою очередь, губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о сохранении преемственности нацпроекта "Наука и университеты".
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"Ни одного мероприятия, которое доказало свою эффективность, не исчезло. Все они вошли в другие национальные проекты. Просто поменялся принцип формирования нацпроектов на ближайшую пятилетку. Они теперь не отраслевые, а под конкретные технологические задачи и продукты", - пояснил он.
Форум "Технопром" является удобной площадкой для "сборки" этой новой конструкции, добавил губернатор.
XI Международный форум технологического развития "Технопром-2024" проходит в Новосибирске 27-30 августа.
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