Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске стартует международный форум "Технопром-2024" - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:18 27.08.2024 (обновлено: 12:33 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/tekhnoprom-2024-1968634390.html
В Новосибирске стартует международный форум "Технопром-2024"
В Новосибирске стартует международный форум "Технопром-2024" - РИА Новости, 27.08.2024
В Новосибирске стартует международный форум "Технопром-2024"
Одиннадцатый Международный форум технологического развития "Технопром-2024" во вторник начинает свою работу в Новосибирске в формате Российской... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T00:18
2024-08-27T12:33
новосибирская область
россия
новосибирск
андрей травников
дмитрий чернышенко
совет федерации рф
российская академия наук
новосибирский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968709148_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a2db60a015aba2ad1e1a34b293774a63.jpg
НОВОСИБИРСК, 27 авг – РИА Новости. Одиннадцатый Международный форум технологического развития "Технопром-2024" во вторник начинает свою работу в Новосибирске в формате Российской научно-технологической недели, сообщает правительство Новосибирской области. "В последние несколько лет "Технопром" стал по-настоящему уникальным явлением в масштабе всей страны. Здесь обсуждаются не просто передовые решения, а технологии завтрашнего дня. Причем 2024 год по-своему особенный - произошла "пересборка" нацпроектов и новые задачи формируются уже не по отраслевому признаку, а под конкретные национальные цели. В этой связи "Технопром" становится основным местом для координации усилий науки, образования, бизнеса и органов госвласти", - приводятся в сообщении слова губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Форум будет работать в Новосибирской области четыре дня - с 27 по 30 августа, его ключевая тема в этом году – "Трансформация науки и технологий в ключевой фактор социально-экономического и пространственного развития России". В работе форума, как ожидается, примет участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В первый день работы XI Международного форума "Технопром" его участников ждет ряд панельных дискуссий, сессий, симпозиумов и круглых столов, состоится официальная церемония открытия, начнет работу выставка инновационных технологий и решений. Ключевым событием первого дня форума станет пленарная сессия "Развитие системы интеллектуальной собственности – курс на технологическое лидерство России". В мероприятии примут участие руководители Новосибирской области, комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по науке, образованию и культуре, представители экспертного сообщества. Также в рамках деловой программы форума 27 августа состоится День искусственного интеллекта, будет подписан ряд соглашений. Организаторами форума "Технопром-2024" являются правительство РФ, правительство Новосибирской области, Сибирское отделение РАН и Новосибирский государственный университет. Форум в 11-й раз объединит на своей площадке более 12 тысяч представителей научно-образовательных и инжиниринговых центров, передовых инженерных школ, кампусов, научных институтов, руководителей органов государственной власти, инвесторов и технологичных предпринимателей из всех регионов России.
https://ria.ru/20240826/rets-1968465994.html
https://ria.ru/20240822/putin-1967855931.html
новосибирская область
россия
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968709148_6:0:2735:2047_1920x0_80_0_0_d7c695f59a8e778821f0d5d2ed9c21d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новосибирская область, россия, новосибирск, андрей травников, дмитрий чернышенко, совет федерации рф, российская академия наук, новосибирский государственный университет
Новосибирская область, Россия, Новосибирск, Андрей Травников, Дмитрий Чернышенко, Совет Федерации РФ, Российская академия наук, Новосибирский государственный университет
В Новосибирске стартует международный форум "Технопром-2024"

В Новосибирске 27 августа стартует международный форум "Технопром-2024"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОткрытие XI Международного форума технологического развития "Технопром-2024" в Новосибирске. 27 августа 2024
Открытие XI Международного форума технологического развития Технопром-2024 в Новосибирске. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Открытие XI Международного форума технологического развития "Технопром-2024" в Новосибирске. 27 августа 2024
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 27 авг – РИА Новости. Одиннадцатый Международный форум технологического развития "Технопром-2024" во вторник начинает свою работу в Новосибирске в формате Российской научно-технологической недели, сообщает правительство Новосибирской области.
«
"В последние несколько лет "Технопром" стал по-настоящему уникальным явлением в масштабе всей страны. Здесь обсуждаются не просто передовые решения, а технологии завтрашнего дня. Причем 2024 год по-своему особенный - произошла "пересборка" нацпроектов и новые задачи формируются уже не по отраслевому признаку, а под конкретные национальные цели. В этой связи "Технопром" становится основным местом для координации усилий науки, образования, бизнеса и органов госвласти", - приводятся в сообщении слова губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.
Международный экспортный форум Сделано в России - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Форум "Сделано в России" пройдет 14 октября
Вчера, 11:28
Форум будет работать в Новосибирской области четыре дня - с 27 по 30 августа, его ключевая тема в этом году – "Трансформация науки и технологий в ключевой фактор социально-экономического и пространственного развития России". В работе форума, как ожидается, примет участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В первый день работы XI Международного форума "Технопром" его участников ждет ряд панельных дискуссий, сессий, симпозиумов и круглых столов, состоится официальная церемония открытия, начнет работу выставка инновационных технологий и решений.
Ключевым событием первого дня форума станет пленарная сессия "Развитие системы интеллектуальной собственности – курс на технологическое лидерство России". В мероприятии примут участие руководители Новосибирской области, комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по науке, образованию и культуре, представители экспертного сообщества. Также в рамках деловой программы форума 27 августа состоится День искусственного интеллекта, будет подписан ряд соглашений.
Организаторами форума "Технопром-2024" являются правительство РФ, правительство Новосибирской области, Сибирское отделение РАН и Новосибирский государственный университет. Форум в 11-й раз объединит на своей площадке более 12 тысяч представителей научно-образовательных и инжиниринговых центров, передовых инженерных школ, кампусов, научных институтов, руководителей органов государственной власти, инвесторов и технологичных предпринимателей из всех регионов России.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Путин распорядился провести форум профориентации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле
22 августа, 17:36
 
Новосибирская областьРоссияНовосибирскАндрей ТравниковДмитрий ЧернышенкоСовет Федерации РФРоссийская академия наукНовосибирский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала