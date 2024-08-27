В Новосибирске стартует международный форум "Технопром-2024"
В Новосибирске 27 августа стартует международный форум "Технопром-2024"
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОткрытие XI Международного форума технологического развития "Технопром-2024" в Новосибирске. 27 августа 2024
Открытие XI Международного форума технологического развития "Технопром-2024" в Новосибирске. 27 августа 2024
НОВОСИБИРСК, 27 авг – РИА Новости. Одиннадцатый Международный форум технологического развития "Технопром-2024" во вторник начинает свою работу в Новосибирске в формате Российской научно-технологической недели, сообщает правительство Новосибирской области.
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"В последние несколько лет "Технопром" стал по-настоящему уникальным явлением в масштабе всей страны. Здесь обсуждаются не просто передовые решения, а технологии завтрашнего дня. Причем 2024 год по-своему особенный - произошла "пересборка" нацпроектов и новые задачи формируются уже не по отраслевому признаку, а под конкретные национальные цели. В этой связи "Технопром" становится основным местом для координации усилий науки, образования, бизнеса и органов госвласти", - приводятся в сообщении слова губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.
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Форум будет работать в Новосибирской области четыре дня - с 27 по 30 августа, его ключевая тема в этом году – "Трансформация науки и технологий в ключевой фактор социально-экономического и пространственного развития России". В работе форума, как ожидается, примет участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В первый день работы XI Международного форума "Технопром" его участников ждет ряд панельных дискуссий, сессий, симпозиумов и круглых столов, состоится официальная церемония открытия, начнет работу выставка инновационных технологий и решений.
Ключевым событием первого дня форума станет пленарная сессия "Развитие системы интеллектуальной собственности – курс на технологическое лидерство России". В мероприятии примут участие руководители Новосибирской области, комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по науке, образованию и культуре, представители экспертного сообщества. Также в рамках деловой программы форума 27 августа состоится День искусственного интеллекта, будет подписан ряд соглашений.
Организаторами форума "Технопром-2024" являются правительство РФ, правительство Новосибирской области, Сибирское отделение РАН и Новосибирский государственный университет. Форум в 11-й раз объединит на своей площадке более 12 тысяч представителей научно-образовательных и инжиниринговых центров, передовых инженерных школ, кампусов, научных институтов, руководителей органов государственной власти, инвесторов и технологичных предпринимателей из всех регионов России.