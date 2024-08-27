https://ria.ru/20240827/tekhnoprom-2024-1968634390.html

В Новосибирске стартует международный форум "Технопром-2024"

В Новосибирске стартует международный форум "Технопром-2024" - РИА Новости, 27.08.2024

В Новосибирске стартует международный форум "Технопром-2024"

Одиннадцатый Международный форум технологического развития "Технопром-2024" во вторник начинает свою работу в Новосибирске в формате Российской... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T00:18

2024-08-27T00:18

2024-08-27T12:33

новосибирская область

россия

новосибирск

андрей травников

дмитрий чернышенко

совет федерации рф

российская академия наук

новосибирский государственный университет

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НОВОСИБИРСК, 27 авг – РИА Новости. Одиннадцатый Международный форум технологического развития "Технопром-2024" во вторник начинает свою работу в Новосибирске в формате Российской научно-технологической недели, сообщает правительство Новосибирской области. "В последние несколько лет "Технопром" стал по-настоящему уникальным явлением в масштабе всей страны. Здесь обсуждаются не просто передовые решения, а технологии завтрашнего дня. Причем 2024 год по-своему особенный - произошла "пересборка" нацпроектов и новые задачи формируются уже не по отраслевому признаку, а под конкретные национальные цели. В этой связи "Технопром" становится основным местом для координации усилий науки, образования, бизнеса и органов госвласти", - приводятся в сообщении слова губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Форум будет работать в Новосибирской области четыре дня - с 27 по 30 августа, его ключевая тема в этом году – "Трансформация науки и технологий в ключевой фактор социально-экономического и пространственного развития России". В работе форума, как ожидается, примет участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В первый день работы XI Международного форума "Технопром" его участников ждет ряд панельных дискуссий, сессий, симпозиумов и круглых столов, состоится официальная церемония открытия, начнет работу выставка инновационных технологий и решений. Ключевым событием первого дня форума станет пленарная сессия "Развитие системы интеллектуальной собственности – курс на технологическое лидерство России". В мероприятии примут участие руководители Новосибирской области, комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по науке, образованию и культуре, представители экспертного сообщества. Также в рамках деловой программы форума 27 августа состоится День искусственного интеллекта, будет подписан ряд соглашений. Организаторами форума "Технопром-2024" являются правительство РФ, правительство Новосибирской области, Сибирское отделение РАН и Новосибирский государственный университет. Форум в 11-й раз объединит на своей площадке более 12 тысяч представителей научно-образовательных и инжиниринговых центров, передовых инженерных школ, кампусов, научных институтов, руководителей органов государственной власти, инвесторов и технологичных предпринимателей из всех регионов России.

https://ria.ru/20240826/rets-1968465994.html

https://ria.ru/20240822/putin-1967855931.html

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новосибирская область, россия, новосибирск, андрей травников, дмитрий чернышенко, совет федерации рф, российская академия наук, новосибирский государственный университет