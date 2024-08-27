https://ria.ru/20240827/porty-1968860517.html

Порты Ленобласти на Балтике могут стать отправными точками Севморпути

Порты Ленобласти на Балтике могут стать отправными точками Севморпути - РИА Новости, 27.08.2024

Порты Ленобласти на Балтике могут стать отправными точками Севморпути

Порты Ленобласти на Балтике могут стать отправными точками Северного морского пути, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T23:01

2024-08-27T23:01

2024-08-27T23:01

ленинградская область

александр дрозденко

россия

ленинградская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/17/1917638305_0:155:3150:1927_1920x0_80_0_0_271ebd7ace5edbc2922d7e7c83801d30.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Порты Ленобласти на Балтике могут стать отправными точками Северного морского пути, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Обеспечение безопасности и развития морских путей, портовых мощностей и строительство новых судов – главные темы первого заседания Морской коллегии, которое сегодня в Москве провел Николай Платонович Патрушев. Особое значение для экономики приобретает Северный морской путь (СМП), отправными точками которого могут быть и порты Ленобласти на Балтике", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Он отметил, что Северный морской путь – это уникальный российский логистический коридор, уже подготовленный для эксплуатации: созданы базовые портовые мощности по маршруту, "парк" судов необходимого ледового класса, ледокольный флот, завершается строительство стратегических производств на северном побережье, продукция которых крайне востребована для экспорта. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин своим указом образовал Морскую коллегию РФ. Патрушев назначен ее председателем. Помощник главы государства отмечал, что на арктическом направлении у России стоит цель всестороннего развития Северного морского пути, как безопасной круглогодичной транспортной коммуникации с одновременным совершенствованием портовой инфраструктуры, увеличением провозной способности железных дорог для перевозки грузов на северных широтах. По словам Патрушева, задачами Совета станут также вопросы исследования Арктики и социально-экономического развития арктических территорий. Будет уделено внимание широкому освоению природных ресурсов в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе в Арктической зоне Российской Федерации, созданию благоприятных условий для деятельности российских нефтегазодобывающих и газотранспортных компаний.

https://ria.ru/20240827/kvoty-1968859076.html

россия

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр дрозденко, россия, ленинградская область