https://ria.ru/20240827/peskov-1968710090.html

Киев проявляет свою сущность, подавляя православную церковь, заявил Песков

Киев проявляет свою сущность, подавляя православную церковь, заявил Песков - РИА Новости, 27.08.2024

Киев проявляет свою сущность, подавляя православную церковь, заявил Песков

Киевский режим продолжает проявлять свою сущность, оказывая давление на свободу вероисповедания и православную церковь, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T12:34

2024-08-27T12:34

2024-08-27T12:34

украина

россия

дмитрий песков

украинская православная церковь

русская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Киевский режим продолжает проявлять свою сущность, оказывая давление на свободу вероисповедания и православную церковь, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Украинский парламент в минувший вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. "Киевский режим, к сожалению, продолжает проявлять свою сущность. Это неприкрытое нападение на свободу вероисповедания, нападение на православную церковь в целом, нападение на христианство, настоящее христианство. Эти упражнения по законотворчеству очевидно порицаются практически во всех странах мира, в том числе мы слышали соответствующее заявление из Ватикана. Ну и отношение, конечно же, как к совершенно недопустимой практике у нас в данном случае очевидно", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к принятому на Украине закону. Папа Римский Франциск, говоря о "недавних законах на Украине", заявил об опасениях за свободу верующих и подчеркнул, что никакая христианская церковь не может быть упразднена.

https://ria.ru/20240825/ukraina-1968381058.html

https://ria.ru/20240827/rpts-1968639659.html

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украина, россия, дмитрий песков, украинская православная церковь, русская православная церковь, ситуация вокруг упц