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Киев проявляет свою сущность, подавляя православную церковь, заявил Песков - РИА Новости, 27.08.2024
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12:34 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/peskov-1968710090.html
Киев проявляет свою сущность, подавляя православную церковь, заявил Песков
Киев проявляет свою сущность, подавляя православную церковь, заявил Песков - РИА Новости, 27.08.2024
Киев проявляет свою сущность, подавляя православную церковь, заявил Песков
Киевский режим продолжает проявлять свою сущность, оказывая давление на свободу вероисповедания и православную церковь, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:34
2024-08-27T12:34
украина
россия
дмитрий песков
украинская православная церковь
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Киевский режим продолжает проявлять свою сущность, оказывая давление на свободу вероисповедания и православную церковь, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Украинский парламент в минувший вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. "Киевский режим, к сожалению, продолжает проявлять свою сущность. Это неприкрытое нападение на свободу вероисповедания, нападение на православную церковь в целом, нападение на христианство, настоящее христианство. Эти упражнения по законотворчеству очевидно порицаются практически во всех странах мира, в том числе мы слышали соответствующее заявление из Ватикана. Ну и отношение, конечно же, как к совершенно недопустимой практике у нас в данном случае очевидно", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к принятому на Украине закону. Папа Римский Франциск, говоря о "недавних законах на Украине", заявил об опасениях за свободу верующих и подчеркнул, что никакая христианская церковь не может быть упразднена.
https://ria.ru/20240825/ukraina-1968381058.html
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украина, россия, дмитрий песков, украинская православная церковь, русская православная церковь, ситуация вокруг упц
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Киев проявляет свою сущность, подавляя православную церковь, заявил Песков

Песков: Киев продолжает оказывать давление на свободу вероисповедания

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Киевский режим продолжает проявлять свою сущность, оказывая давление на свободу вероисповедания и православную церковь, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Украинский парламент в минувший вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
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"Киевский режим, к сожалению, продолжает проявлять свою сущность. Это неприкрытое нападение на свободу вероисповедания, нападение на православную церковь в целом, нападение на христианство, настоящее христианство. Эти упражнения по законотворчеству очевидно порицаются практически во всех странах мира, в том числе мы слышали соответствующее заявление из Ватикана. Ну и отношение, конечно же, как к совершенно недопустимой практике у нас в данном случае очевидно", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к принятому на Украине закону.
Папа Римский Франциск, говоря о "недавних законах на Украине", заявил об опасениях за свободу верующих и подчеркнул, что никакая христианская церковь не может быть упразднена.
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