https://ria.ru/20240827/opukhol-1968762531.html
В Москве хирурги спасли пациентку с огромной опухолью в сердце
В Москве хирурги спасли пациентку с огромной опухолью в сердце - РИА Новости, 27.08.2024
В Москве хирурги спасли пациентку с огромной опухолью в сердце
Сердечно-сосудистые хирурги Института Склифосовского провели операцию по удалению миксомы из сердца 41-летней пациентки, размер образования был сравним с... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:09
2024-08-27T15:09
2024-08-27T15:30
москва
анастасия ракова
здоровье - общество
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сердечно-сосудистые хирурги Института Склифосовского провели операцию по удалению миксомы из сердца 41-летней пациентки, размер образования был сравним с размером самого сердца, пациентка чувствует себя хорошо, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ракова отметила, что в Институт Склифосовского поступила 41-летняя пациентка с миксомой в сердце. "Миксома сердца - это редко встречающееся доброкачественное образование, которое располагается в правом предсердии только в 20% случаев. Именно такая локализация опухоли была у пациентки Склифа. Размер доброкачественного образования был сравним с размером самого сердца - 11 на 6 сантиметров. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, она восстанавливается и готовится к выписке", - рассказала заммэра. Ракова добавила, что сложность во время вмешательства заключалась в том, что ткань миксомы рыхлая и опухоль не находилась в "капсуле". Из-за этого достаточно высок риск ее распада и попадания фрагментов в кровоток, что может практически за пару минут привести к тромбоэмболии легочной артерии. Поэтому кардиохирургам необходимо было работать очень аккуратно. Кроме того, во время операции выяснилось, что широкая и плотная ножка опухоли находится на устье нижней полой вены. Образование нужно было отсечь бережно, чтобы не повредить вену. Несмотря на сложности, врачи полностью удалили новообразование.
https://ria.ru/20240718/porok-1960401543.html
https://ria.ru/20240816/moskva-1966527089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анастасия ракова , здоровье - общество, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
Москва, Анастасия Ракова , Здоровье - Общество, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
В Москве хирурги спасли пациентку с огромной опухолью в сердце
Хирурги института Склифосовского удалили миксому из сердца 41-летней пациентки
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сердечно-сосудистые хирурги Института Склифосовского провели операцию по удалению миксомы из сердца 41-летней пациентки, размер образования был сравним с размером самого сердца, пациентка чувствует себя хорошо, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова отметила, что в Институт Склифосовского поступила 41-летняя пациентка с миксомой в сердце.
"Миксома сердца - это редко встречающееся доброкачественное образование, которое располагается в правом предсердии только в 20% случаев. Именно такая локализация опухоли была у пациентки Склифа. Размер доброкачественного образования был сравним с размером самого сердца - 11 на 6 сантиметров. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, она восстанавливается и готовится к выписке", - рассказала заммэра.
Ракова добавила, что сложность во время вмешательства заключалась в том, что ткань миксомы рыхлая и опухоль не находилась в "капсуле". Из-за этого достаточно высок риск ее распада и попадания фрагментов в кровоток, что может практически за пару минут привести к тромбоэмболии легочной артерии. Поэтому кардиохирургам необходимо было работать очень аккуратно. Кроме того, во время операции выяснилось, что широкая и плотная ножка опухоли находится на устье нижней полой вены. Образование нужно было отсечь бережно, чтобы не повредить вену. Несмотря на сложности, врачи полностью удалили новообразование.