https://ria.ru/20240827/festival-1968706531.html

Группа "СерьГа" выступит на фестивале "RT.Док: Время наших героев"

Группа "СерьГа" выступит на фестивале "RT.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 27.08.2024

Группа "СерьГа" выступит на фестивале "RT.Док: Время наших героев"

Сергей Галанин и группа "СерьГа" выступят 4 сентября на церемонии открытия международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев" в... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T12:32

2024-08-27T12:32

2024-08-27T12:36

республика дагестан

россия

телеканал rt

сергей галанин

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сергей Галанин и группа "СерьГа" выступят 4 сентября на церемонии открытия международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев" в Дагестане, сообщили в пресс-службе телеканала RT. "Сергей Галанин и группа "СерьГа" выступят 4 сентября на торжественной церемонии открытия международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев" в Дагестане. Событие, посвященное героям специальной военной операции, пройдет с 4 по 6 сентября в Кумыкском театре имени Салаватова", - сообщили в пресс-службе. Ранее Галанин и его группа исполнили свои композиции перед жителями Москвы, Краснодара, Иркутска, Курска и Волгограда. "Мы добрые друзья фестиваля, и для меня лично и для всех участников группы большая честь — выступать перед участниками СВО и неравнодушными к нашим парням зрителями. Жители Дагестана всегда отличались мужеством и храбростью. Доказательством тому служит то, что с начала СВО уже 12 бойцов из республики стали Героями России. Наши песни — о тех, кто не сдается", — сказал Галанин, слова которого приводятся в сообщении. По данным RT, на торжественной церемонии закрытия фестиваля в Махачкале выступит рок-группа "Зверобой". Музыканты с 2015 года ездят с концертами в Донбасс, возят гуманитарную помощь, одними из первых на культурном фронте поддержали присоединение новых республик к России.

https://ria.ru/20240819/dagestan-1967170744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика дагестан, россия, телеканал rt, сергей галанин