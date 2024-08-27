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Группа "СерьГа" выступит на фестивале "RT.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 27.08.2024
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12:32 27.08.2024 (обновлено: 12:36 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/festival-1968706531.html
Группа "СерьГа" выступит на фестивале "RT.Док: Время наших героев"
Группа "СерьГа" выступит на фестивале "RT.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 27.08.2024
Группа "СерьГа" выступит на фестивале "RT.Док: Время наших героев"
Сергей Галанин и группа "СерьГа" выступят 4 сентября на церемонии открытия международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев" в... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:32
2024-08-27T12:36
республика дагестан
россия
телеканал rt
сергей галанин
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сергей Галанин и группа "СерьГа" выступят 4 сентября на церемонии открытия международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев" в Дагестане, сообщили в пресс-службе телеканала RT. "Сергей Галанин и группа "СерьГа" выступят 4 сентября на торжественной церемонии открытия международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев" в Дагестане. Событие, посвященное героям специальной военной операции, пройдет с 4 по 6 сентября в Кумыкском театре имени Салаватова", - сообщили в пресс-службе. Ранее Галанин и его группа исполнили свои композиции перед жителями Москвы, Краснодара, Иркутска, Курска и Волгограда. "Мы добрые друзья фестиваля, и для меня лично и для всех участников группы большая честь — выступать перед участниками СВО и неравнодушными к нашим парням зрителями. Жители Дагестана всегда отличались мужеством и храбростью. Доказательством тому служит то, что с начала СВО уже 12 бойцов из республики стали Героями России. Наши песни — о тех, кто не сдается", — сказал Галанин, слова которого приводятся в сообщении. По данным RT, на торжественной церемонии закрытия фестиваля в Махачкале выступит рок-группа "Зверобой". Музыканты с 2015 года ездят с концертами в Донбасс, возят гуманитарную помощь, одними из первых на культурном фронте поддержали присоединение новых республик к России.
https://ria.ru/20240819/dagestan-1967170744.html
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республика дагестан, россия, телеканал rt, сергей галанин
Республика Дагестан, Россия, Телеканал RT, Сергей Галанин
Группа "СерьГа" выступит на фестивале "RT.Док: Время наших героев"

Галанин и группа "СерьГа" выступят на фестивале "RT.Док: Время наших героев"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Галанин и группа "СерьГа"
Сергей Галанин и группа СерьГа - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сергей Галанин и группа "СерьГа" . Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сергей Галанин и группа "СерьГа" выступят 4 сентября на церемонии открытия международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев" в Дагестане, сообщили в пресс-службе телеканала RT.
"Сергей Галанин и группа "СерьГа" выступят 4 сентября на торжественной церемонии открытия международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев" в Дагестане. Событие, посвященное героям специальной военной операции, пройдет с 4 по 6 сентября в Кумыкском театре имени Салаватова", - сообщили в пресс-службе.
RT. Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
RT объявил программу фестиваля "RT.Док: Время наших героев" в Дагестане
19 августа, 19:31
Ранее Галанин и его группа исполнили свои композиции перед жителями Москвы, Краснодара, Иркутска, Курска и Волгограда.
"Мы добрые друзья фестиваля, и для меня лично и для всех участников группы большая честь — выступать перед участниками СВО и неравнодушными к нашим парням зрителями. Жители Дагестана всегда отличались мужеством и храбростью. Доказательством тому служит то, что с начала СВО уже 12 бойцов из республики стали Героями России. Наши песни — о тех, кто не сдается", — сказал Галанин, слова которого приводятся в сообщении.
По данным RT, на торжественной церемонии закрытия фестиваля в Махачкале выступит рок-группа "Зверобой". Музыканты с 2015 года ездят с концертами в Донбасс, возят гуманитарную помощь, одними из первых на культурном фронте поддержали присоединение новых республик к России.
Фильм СВОими глазами - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Фильм об СВО глазами обычных людей показали на "RT.Док: Время героев"
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Республика ДагестанРоссияТелеканал RTСергей Галанин
 
 
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